 62% українців на референдумі виступили б проти ринку землі, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування КМІС, проведеного 21-25 лютого.

"Якби референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі в голосуванні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - у грудні, 15% - у лютому.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 21 по 25 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА