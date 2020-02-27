 62% українців на референдумі виступили б проти ринку землі, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування КМІС, проведеного 21-25 лютого.
"Якби референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі в голосуванні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - у грудні, 15% - у лютому.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 21 по 25 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Ну и как они поделены?
- ****** бацильна!