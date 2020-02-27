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 62% українців на референдумі виступили б проти ринку землі, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15% українців проголосували б "за" ринок землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування КМІС, проведеного 21-25 лютого.

"Якби референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі в голосуванні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - у грудні, 15% - у лютому.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 21 по 25 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

62% українців на референдумі виступили б проти ринку землі, - опитування КМІС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178278
 
 
 Топ коментарі
 
Да так вам и надо, Порох он такой...
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Опа-па а продавливание закона бези согласия народа уже тянет на серьёзное преступление.
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Лишилась тільки земля,все інше вже вкрали Порошенки-Ахмктови.Зараз вони бажають і землю вкрасти.
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Дивно, ще кілька місяців тому було 74%. Висновок: замовна туфта.
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А что говорит опрос зеленского?.... То есть разумкова?
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Та депутанам до дупи думка людей, тим більш в питанні про продаж землі.
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Лишилась тільки земля,все інше вже вкрали Порошенки-Ахмктови.Зараз вони бажають і землю вкрасти.
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#ули ты сидишь? Иди воруй! Кто мешает, или очко дрожит?
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А как же - за Осла проголосовало 83% и он обещал продать землю? Шота не сходится. А ну ка зетипиллы. разьясните.
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За баригу голосовало 54%, а залишилось тільки 8%!
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Ти вже підготувався до вступу до "саюзнага гасударства"?)))
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Какое там, лишнехромосомный, если 62% украинцев выступают против рынка земли!?
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Я понял тебя, зетипилл. Виноват Порошенко. Насрал те в штаны.
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Вооще то канешно - все уже продано и украдено до нас. Осталось только базу законодательную под это подвести. Чем Осел и занимается.
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Занимаются другие, а осел громко орет дурным голосом...
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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В як там слова гаранта, шо пряме управлєніє страною через рєфєрєндум? І ми всі прєзєдєнти? Хлопці знають, шо як не почнуть продавати землю, то економіка піде на дно буде швидко, через то пропихають це в свому турбо режимі
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І як же бідний українець у якого нема грошей купити землю стане від цього багатшим, як він стане власником землі? поділіть усю землю між громадянами, на рівні частини, нехай кожен отримає її частку і тоді відрийте ринок землі, хто захоче продати продасть, хто захоче відати в оренду віддасть, а хто все залишить як є і не буде її обробляти, ліс посадить... тощо... а так ви хочете продати майно людей, яке належить усім, фактично без їх згоди, влада, як завжди, хочете всіх тупо обікрасти!!!

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Площадь Украины 603 628 км² это примерно 60 миллионов га.

Ну и как они поделены?
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Звісно виступили б ті,в кого тієї землі ніколи не було ,нема ,й ніколи не буде. 62% українців на референдумі виступили б проти ринку землі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5279
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18% не принимали бы участия в голосовании Источник: https://censor.net.ua/n3178278
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Опа-па а продавливание закона бези согласия народа уже тянет на серьёзное преступление.
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Представьте, что бандиты пришли к вам домой и продают ваши вещи, не спросив вашего согласия. В Украине земля принадлежит народу и перед тем как её продать надо спросить согласие хозяина земли.
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Зараз секта велічайшегоі нам пояснять, що це неправильна більшість. Не варто на неї звертати уваги. Правильна більшість підтримує бубочку і "слуг" в усьому. Не задумуючись
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До приєднання "правильного" лохторату ордло, ніякого "народовладдя".
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И шо там звездели в Зе-каманде про народовластие???
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Я не против рынка земли, но землю пусть покупает государство, а не Пинчуки с Каломойскими и на них похожие.
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рынок земли ? Весь сыр бор не только из за земли , есть такая область Кировоградская которая станет Клондайком в ней зарыто лития по прогнозам на 80-100 ЛЯРДОВ ЗЕЛЕНИ , а к 2030 в мире будет до лимона элекромашин возрастая каждый год..... гешефт от продажи земли оценивается в 10 лярдов , гешефт на литии в 10 раз больше , а земелька ли нужна или что то другое ?
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КМИС провел опрос методом САТI. - ясно, понятно. Вроде бы опрос был, а результатов на бумаге, чтобы использовать её в туалетной комнате, нету))
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Бабця на селі про Королєвську:
- ****** бацильна!
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Инфографика показывает растущее доверие к зебильной команде
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Я и все мои знакомые-против махинаций с землёй! (Итого- 28 человек...все без единого-против)
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