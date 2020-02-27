 "Укрзалізниця" може отримати до 8 млрд грн на розвиток від продажу неліквіду, перегляду податкової та тарифної політики, - ексзаступник міністра інфраструктури Лавренюк

Про це в інтерв'ю Обозревателю повідомив ексзаступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Для цього необхідно продати неліквідне майно, передати об'єкти житлового фонду з балансу УЗ на баланс органів місцевого самоврядування, переглянути оподаткування і тарифну політику.

За словами Лавренюка, на балансі УЗ по всій країні числиться багато неліквідного майна, яке вимагає великих витрат, але не приносить прибутку. В тому числі, гуртожитки, в яких співробітники залізниці не можуть приватизувати кімнати, оскільки вони належать до держвласності. Раніше прийнята постанова Кабміну "Про розпорядження майном "Укрзалізниці" дозволяє вирішити цю проблему, передавши об'єкти на баланс місцевих органів влади. "Житловий фонд передати місцевим органам влади, визначитися з продажем, може, розглянути концесію вокзалів у містах-мільйонниках. Ви ж уявляєте, скільки коштує орендувати торгову точку на території вокзалу? Але ці гроші до УЗ не доходять", - повідомив Юрій Лавренюк.

Він також заявив про необхідність відзначити для УЗ податок на землю: "Не платить же "Укравтодор" податок на землю під дорогами. І "Укренерго" не платить податок на землю під ЛЕП, які через всю країну тягнуться. Чому тоді УЗ втрачає такі кошти? Ми продавлювали це питання. У бюджеті на 2020 рік треба було це передбачити". Крім того, на його думку необхідно звільнити залізницю від податкових відрахувань до дорожнього фонду. "На добу УЗ витрачає близько тисячі тонн дизельного палива. З кожного літра відраховується податок в дорожній фонд. Але хіба УЗ їздить асфальтованими дорогами? Ось за рахунок цих мільярдів можна спокійно розвивати пасажирське сполучення, оновлювати інфраструктуру, рухомий склад", - сказав Юрій Лавренюк.

Він також наголосив на необхідності переглянути тарифну політику, усунувши з неї політичну складову. "Укрзалізниця" повинна погоджувати вартість пасажирських перевезень з органами місцевої влади, однак вони часто блокують встановлення ринкових тарифів для населення. "Райрада або сільрада узгодять підвищення ціни в 2 рази? Звичайно, немає. Вибори ж не за горами. Ось так країна живе від виборів до виборів, а економіка котиться в прірву", - заявив Лавренюк.

Він зазначив, що нинішній склад уряду міг би "продавити" ці питання у Верховній Раді, внести необхідні зміни в законодавство і вивільнити ресурс на розвиток залізниці: "Продали би неліквід, скасували б податок на землю - заощадили б під 8 млрд грн на оновлення рухомого складу".