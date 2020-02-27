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 Політика України, За кордоном
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Все про:Путін (16392) нормандська четвірка (1002) Макрон Емманюель (366) Волкер Курт (509)

 "Увертюри" Макрона на адресу Путіна можуть привести до зменшення тиску на Росію: для України склалася "підвішена" ситуація, - Волкер

Увертюри президента Франції Емманюеля Макрона на адресу президента РФ Володимира Путіна можуть привести до ослаблення тиску на Росію.

Про це заявив колишній спецпосланець США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, зараз обговорюється проведення (наступного – ред.) саміту в квітні. Але подивимось. Отже, щодо Німеччини й Франції. Німецька сторона, як на мене, добросовісно прагне продовжувати процес, й висловлює збалансовану точку зору, працюючи над тим, щоби посилити прогрес в імплементації Мінська. Франція, на мою думку, зосереджена більше на гуманітарних аспектах, заявивши, що саме це має бути пріоритетом", - розповів Волкер.

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"Втім зовсім недавно ми побачили, як президент Макрон робив "увертюри" на адресу президента Путіна. Гадаю, це є частиною його прагнення (французького президента – ред.) посилити свою лідерську роль у Європі, особливо в той час, коли роль канцлерки Меркель і ХДС (Християнсько-Демократичного Союзу – ред.) у Німеччині знижується. Отже, я вважаю, що для України склалася "підвішена" ситуація, яка може зрештою призвести до того, що тиск на Росію дещо зменшиться. Очевидно, це підсилюється й тим, що США впродовж кількох місяців не були дуже активним гравцем. Втім, сподіваюся, що після візиту держсекретаря Помпео (до Києва – ред.) ми побачимо відновлення участі Сполучених Штатів та їх залучення в цьому процесі на підтримку України. На мою думку, це допоможе компенсувати рівновагу", - резюмував Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178272
 
 
 Топ коментарі
 



Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53


#200_бригада 26.02.20 Богданов "Толстый" Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался.

"Увертюри" Макрона на адресу Путіна можуть привести до зменшення тиску на Росію: для України склалася "підвішена" ситуація, - Волкер - Цензор.НЕТ 8335

"Увертюри" Макрона на адресу Путіна можуть привести до зменшення тиску на Росію: для України склалася "підвішена" ситуація, - Волкер - Цензор.НЕТ 867
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Написано всё верно.Но политика Франции всегда была и вашим и нашим.Не случайно они выбраны переговорщиками лаптеногими. Саркози так же сливал Грузию после 2008,как сейчас Макрон. Просто при Порохе была Мировая поддержка,потому что видели реальное сопротивление.А союзники реальные Украины с 2014 года не изменилась....США,Канада,Польша и страны Балтии.Но с зелёной политикой можно и их потерять.И обижаться только на себя.
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у него такая миссия и определена, а потом с баками на родину, в Израиль.
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Мировая поддержка была потому, что в Украину верили. Верили в то, что начнутся реальные реформы.
Но какая может остаться вера после 5 лет имитации реформ?
После 5 лет их профанации?
После 5 лет словоблудия?
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Це нова гумореска Кварталу? Дотепна!)))
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Нєт.
Попросі мамку, пусть она тєбє растолкуєт про что там напісано.
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а что, если его мамка ещё из запоя не вылезла? Кто тогда объяснит юному ватному организму?
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Не скаже. Тому що херня. От коли буде вірус з 100% заразністю і 99,5% смертністю, от тоді такий скаже своє слово для всіх!!
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та цей також своє бере. Розмовляв з колишньою колегою з Угорщини там вже зупиняється виробництво через брак комплектуючих з Китаю. Так що цей коронавірус вдарить потужно з двох сторін 1) медичної і 2) економічної.
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Он еще не знает, а может знает, что будет когда Трамп придет на второй срок, после всех этих "украинских дел".
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имхо трамп виляет сракой перед рашкой не хуже макрона
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Виляет,но подписал санкции по СП2 за 2 месяца до окончания строительства. Да и в США кроме Трампа есть Конгресс,на счастье людям.
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макрон начал эти увертюры посмотрев на зеленого бабуина
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Интересно, что еще должен выдать хутин, какой бред про тысячелетнюю расссию, и окраину - Украину придуманную Австрийцами. Как еще нас должен назвать какой нибудь Сурков или Жириновский, вся это помесь чебуреков с жидовиами и непонятно кем. Что бы хоть кто то тут встрепенулся, и вспомнил про свою честь, про Родину которую нужно защищать именно самим, а не слушать Макронов, Штайнмайеров?
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..толковый мужик это Волкер...нам бы таких....
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53


#200_бригада 26.02.20 Богданов "Толстый" Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался.

"Увертюри" Макрона на адресу Путіна можуть привести до зменшення тиску на Росію: для України склалася "підвішена" ситуація, - Волкер - Цензор.НЕТ 8335

"Увертюри" Макрона на адресу Путіна можуть привести до зменшення тиску на Росію: для України склалася "підвішена" ситуація, - Волкер - Цензор.НЕТ 867
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у французов свой письюньковый пианист
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да у них там выбор не богатый - или Ле Пен на зарплате у хутина, или этот любитель бабушек которого хутин до диареи напугал желтыми жилетами
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так чего ему не увертываться, когда у нас президента практически нет, а тот шо сидит на его месте пукина с нг поздравляет... При Порошенко такой открытой любви макрона к х@йлу не наблюдалось
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Ущербный Макрон (а геронтофилия это признак ущербности!) стал президентом в 2017. Я так понимаю что на второй срок его не переизберут. О лидерстве в Европе Франция с таким президентом может даже и не мечтать так как его выступление перед французскими дипломатами показало его узкофранцузский национальный эгоизм - "мы (французы) вам нашу культуры, а вы нам ваши ресурсы". С такими претензиями вряд ли согласятся итальянцы, испанцы, немцы, австрийцы, бельгийцы ... и даже португальцы. "Вы говорите дождь? Ну что ж, пересидим..."
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