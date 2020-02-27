 Підвищення податку на доходи призведе до "тінізації" зарплат, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю Financial Club.
Коментуючи питання, що в Раді вже є законопроєкти про скасування військового збору і підвищення ПДФО для великих зарплат, міністерка заявила: "Звичайно, ми свою позицію демонструємо, в тому числі публічно. Коли бюджет ухвалено, не можна ухвалювати законопроєкти, які цей бюджет руйнують. Ми таке вже бачили в 2019 році, коли після ухвалення бюджету було надано пільгу для ввезення обладнання для альтернативної енергетики. Це завершилося недоотриманням близько 9 млрд грн. Тому скасування військового податку не підтримуємо. Але й підвищення ПДФО також не підтримуємо, тому що це не призведе до збільшення надходжень, а навпаки, коли бізнес зорієнтується, призведе до тінізації зарплат".
За її словами, в уряді хочуть стимулювати офіційне працевлаштування і збільшувати кількість робочих місць.
"Верховна Рада – законодавчий орган. Так, він продукує різні ідеї. У депутатів, тим паче профільного комітету, напевно, є своя точка зору, як це має відбуватися. Старт нашої спільної роботи з діагностики в тому числі узгодить наше ставлення до цих законопроєктів. Просто їх обговорення буде більш тривалим. До того ж Верховна Рада "зайшла в землю", ми бачимо, що це довгий процес", - зазначила вона.
Да что они себе позволяют - депутаты же и чиновники похудают! Не для того зебилы голосовали - чтобы "слуги" платили больше налогов!
Только вот тот филиал был - на Кипре.. И даже там местные ничего не видели (и не должны) - пока уже из филиала Приватбанка (накопив объемы) - не начали выводить (переводить) деньги на счета в ДРУГИХ банках мира...
Там даже Нацбанк об этом не знал.
там написано для высоких зарплат
так что большинству украинцев это не грозит
самые высокие зарплаты у нас в госструктурах и их в конверте не спрячешь
хотя никто не знает что в их понимании высокая зарплата
может и 10 000 это много
Авторы: Алексей Ермоленко , Александр Проценко
Открытая экономика способствовала росту доходов граждан
В МВФ рассказали, когда Украина достигнет уровня Польши
Подобное "инвестиционное меню" предлагает и ФГИ, чтобы привлечь инвесторов, благодаря чему экономика оживится и появятся новые рабочие места.
"Почему на данный момент украинец в среднем 5-7 раз беднее самого среднего поляка? Потому что Польша в свое время сделала эти реформы, открыла экономику, привлекла инвестиции. Цель №1 приватизации - привлечение инвесторов. Через предложение этого "инвестиционного меню" они купят какие-то здания, наймут работников, работники получат заработную плату, пойдут купят хлеба, пекарь заработает свои деньги. И таким образом происходит оживление экономики и создание конкуренции в Украине", - рассказал Сенниченко.
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Как сообщалось ранее, глава ФГИ рассказал, что приватизация государственных объектов в этом году проходит по процедуре, которая имеет беспрецедентный уровень раскрытия информации. Также он сообщил, что теневые денежные потоки подпитывали государственную коррупцию, но у властей есть политическая воля довести в этот раз приватизацию до конца.https://ubr.ua/ukraine-and-world/society/fond_video3-3890852
Зарплата - не прозорі демократичні доходи (брутто-зарплата), які працівник заробив на підприємстві і яка є витратами роботодавця на робочу силу, а шахрайська віртуальна величина, з якої забрали ПДВ і ЄСВ. Щоб заховати реальну величину данини, яку з нього здирає правляча "еліта".
Всюди фігурує безликий бізнес і ніде немає конкретного громадянина, з якого той "бізнес" і складається. Маніпулюють інтересами начебто "бізнеса" і "держави" і при цьому геть ігнорують те, що для переважній більшості громадян доходи бізнесу і держави проходять мимо їх кишеней і, по великому рахунку, їм глибоко до задниці (якщо не гірше), що хтось там "наверху" за рахунок його експлуатації став в N разів багатшим.
Підвищення ПДФО для великих доходів не може привести до тенізації зарплат, якщо зробити так, як це є у всіх демократичних країнах, де зарплати брутто, а податки на доходи платить громадянин по пропорційній шкалі в залежності від доходів на члена родини починаючи зі ставки 0% для доходів ніжче прожиткового мінімуму. Бо роботодавцю в такому випадку взагалі фіолетово як платить робітник податки на свої доходи. Для нього витрати на зарплату - такі само витрати, як на всі інші складові процесу виробництва і податками не обкладаються. Це виключно справа отримувача доходів - робітника заплатити податки і спати спокійно, чи не заплатити і постійно чекати штрафу і тюрми за те, що десь витратив гроші, походження яких не можеш пояснити і за отримання яких не сплатив податки.
Ні слова ця наскрізь брехлива істота навіть не натякнула про передвибоче зобов'язання Зе провести в першому півріччі 2020 кардинальну податкову реформу, щоб вона з 2021 року запрацювала. Тобто скасування мафіозно-феодальної системи в 2021 році не передбачається. Народ теж може бути вільним від своїх ілюзій, що вибрав альтернативу мафії, і почати готуватись до справжньої демократичної революції. Бо з цією брехливою владою ми йдемо лише до деградації і втрати державності.