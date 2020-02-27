 Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас 45 тис. км доріг, їх обслуговують десятки підрядних організацій. Таку кількість кілометрів дуже важко самостійно контролювати. Тому ми зробили такий інструмент, як інтерактивна карта, за допомогою якої люди зможуть залишати скарги. А підрядники нашої служби отримуватимуть цю інформацію", - сказав голова "Укравтодору" Олександр Кубраков під час презентації інтерактивної карти.

За його словами, система працює в тестовому режимі, вже отримано перші 400 скарг з фотографіями проблемних ділянок доріг, і на них уже відреагували служби з підрядних організацій. Кубраков зазначив, що час реакції на скаргу залежить від проблеми. Якщо це ремонт дороги, то буде потрібно більше часу, якщо це питання сміття на узбіччі - то набагато менше часу.

Присутній на презентації директор ДП "Укрдорзв'язок" Вадим Горюшко сказав, що платформа дасть змогу здійснювати ефективну диспетчеризацію.

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"Ми зробили систему, яка дасть змогу всім користувачам наших доріг інформувати нас через веб-систему або кол-центр, і таким чином можна швидко розширити комунікаційні можливості нашої організації і розуміти, що відбувається на наших дорогах і які наслідки ми маємо обробляти. Ми зробили сервіс звернення громадян, який має статус повідомлень. Це інформування про подію, і автодор офіційно через цей ресурс відповідає, що відбувається і як її вирішують", - пояснив він.

Горюшко зазначив, що українці матимуть можливість подивитися карту ремонтів різних ділянок доріг, зокрема те, що планується зробити. Карта також дасть змогу побачити інформацію про сервіси на дорозі. Зокрема, пункти обігріву, паркінги для навантажених автомобілів, бази реагентів, які забезпечують безперервний рух у період засніженості. А також аварійно-небезпечні ділянки, тобто де найбільша концентрація ДТП. Для того, щоб залишити скаргу або звернення, користувач може зайти через Facebook або зареєструватися через електронну пошту. Користувач завантажує фотографію ситуації і одним кліком відправляє її.

Скористатися картою можна тут.