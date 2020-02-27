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 Політика України, Суспільство
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Все про:дороги (860) Укравтодор (201) Кубраков Олександр (7)

 Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі

Державне агентство автомобільних доріг України представило інтерактивну карту, за допомогою якої можна в режимі онлайн подавати скарги щодо доріг і отримувати інформацію про перебіг виконання заявки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас 45 тис. км доріг, їх обслуговують десятки підрядних організацій. Таку кількість кілометрів дуже важко самостійно контролювати. Тому ми зробили такий інструмент, як інтерактивна карта, за допомогою якої люди зможуть залишати скарги. А підрядники нашої служби отримуватимуть цю інформацію", - сказав голова "Укравтодору" Олександр Кубраков під час презентації інтерактивної карти.

За його словами, система працює в тестовому режимі, вже отримано перші 400 скарг з фотографіями проблемних ділянок доріг, і на них уже відреагували служби з підрядних організацій. Кубраков зазначив, що час реакції на скаргу залежить від проблеми. Якщо це ремонт дороги, то буде потрібно більше часу, якщо це питання сміття на узбіччі - то набагато менше часу.

Присутній на презентації директор ДП "Укрдорзв'язок" Вадим Горюшко сказав, що платформа дасть змогу здійснювати ефективну диспетчеризацію.

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"Ми зробили систему, яка дасть змогу всім користувачам наших доріг інформувати нас через веб-систему або кол-центр, і таким чином можна швидко розширити комунікаційні можливості нашої організації і розуміти, що відбувається на наших дорогах і які наслідки ми маємо обробляти. Ми зробили сервіс звернення громадян, який має статус повідомлень. Це інформування про подію, і автодор офіційно через цей ресурс відповідає, що відбувається і як її вирішують", - пояснив він.

Горюшко зазначив, що українці матимуть можливість подивитися карту ремонтів різних ділянок доріг, зокрема те, що планується зробити. Карта також дасть змогу побачити інформацію про сервіси на дорозі. Зокрема, пункти обігріву, паркінги для навантажених автомобілів, бази реагентів, які забезпечують безперервний рух у період засніженості. А також аварійно-небезпечні ділянки, тобто де найбільша концентрація ДТП. Для того, щоб залишити скаргу або звернення, користувач може зайти через Facebook або зареєструватися через електронну пошту. Користувач завантажує фотографію ситуації і одним кліком відправляє її.

Скористатися картою можна тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178268
 
   
 Топ коментарі
 
выделяешь из бюджета 2 ляма, один себе, один куму, а карту индусские IT-шники за грин карту сделают.
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у нас одна сплошная яма...а Укравтодор решил еще и на карте баблишка срубить....
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яма-ма-ма-ма-ма-ма.....ум, бл#дь, явык прикуфил...
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у нас одна сплошная яма...а Укравтодор решил еще и на карте баблишка срубить....
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Каким образом на карте можно срубить баблишка?
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выделяешь из бюджета 2 ляма, один себе, один куму, а карту индусские IT-шники за грин карту сделают.
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Ты не представляешь сколько стоит разработка приложения. Это тебе не 50 грн за пост на форуме. И не мешок картошки.
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ну давай, олень, расскажи магистру высоких технологий сколько стоит разработка приложухи Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі - Цензор.НЕТ 8774 Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі - Цензор.НЕТ 8774 Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі - Цензор.НЕТ 8774
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,,,трудоустройство тех,кто обслуживает карты,но не дороги...
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яма-ма-ма-ма-ма-ма.....ум, бл#дь, явык прикуфил...
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Это какой то ПЗДЦ! ЗЕленому стаду кретинов лопаты в руки, пусть ремонтируют!
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это и есть анонсированый потужный и мыролюбный ремонт автодорог везде? Тяга к реформизму неистребима.
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Проще, указать нормальные дороги!
Остальное, сплошные ямы.
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Просто необходимо пересмотреть паспортизацию дорог, которые находятся на обслуживания в Укравтодор. Одно время они "понагребали" кучу ненужных дорог и теперь не в состоянии их обслуживать.На картах категории одни, а по факту их нет. Больше подходит для того, чтобы завести в заблуждение шпионов.
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