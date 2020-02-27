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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Ляшко Віктор (14) COVID-19 (362)

 Інфекційні бокси готові, проводимо температурний скринінг і відпрацьовуємо питання самоізоляції в квартирах, - Ляшко про вжиті заходи на випадок появи COVID-19 в Україні

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав українців утриматися від поїздок до країн, у яких зареєстровано передачу коронавірусу всередині країни, а також розповів про вжиті владою заходи на випадок поширення COVID-19 в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресбрифінгу в Києві в четвер.

"Ми нагадуємо українцям, що на цей період, коли відбувається поширення коронавірусу в ЄС, прохання утриматися від поїздок до країн, де зафіксовано випадки передання всередині країни, з метою захисту свого здоров'я і запобігання потраплянню на територію України коронавірусної інфекції", - сказав він.

За його словами, стан здоров'я українки з підозрою на коронавірус в Італії задовільний.

"Сьогодні МЗС повідомив, що є підозра на коронавірусну інфекцію в українки. Її стан не критичний, загрози здоров'ю немає, вона перебуває в Неаполі в інфекційній лікарні. Її біоматеріали передали на дослідження", - сказав він.

Ляшко наголосив, що за минулу добу на пунктах пропуску і в аеропортах не ізольовано жодної людини.

"Ми продовжуємо температурний скринінг у пунктах пропуску та аеропортах міжнародного значення. Упродовж минулої доби скринінгом охоплено понад 75 тис. людей, і жодну людину не ізолювали в ізолятори або інфекційні стаціонари", - сказав він.

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Заступник міністра додав, що біоматеріали двох ізольованих у першу добу скринінгу направили до центральної лабораторії для діагностики коронавірусу.

"У першу добу ми ізолювали кількох людей. Наразі ми проводимо лабораторні дослідження в Центральній вірусологічній лабораторії в ЦГЗ щодо двох випадків підозри на нову коронавірусну інфекцію. Це дві людини з Чернівецької області (...) Сьогодні в нас будуть результати. Попередні дослідження на грип та грипоподібні захворювання дали негативні результати", - сказав він.

Крім цього, за словами заступника міністра, за результатами ранкового медогляду всі евакуйовані з Уханя, екіпаж і супровід здорові (загалом 103 особи, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах Полтавської обл. - Ред).

Ляшко наголосив, що в Україні госпітальні бази готові на випадок поширення коронавірусу.

"Щодо готовності госпітальних баз: у кожному регіоні визначено по дві госпітальні бази та бригади "швидких", які викликатимуться на ці випадки. Ці госпітальні бази мають у структурі інфекційні бокси - їх близько 2,5 тис., а загалом у мережі інфекційних лікарень 12,5 тис. ліжок. Коли зростає кількість хворих, включатимуться перспективні плани перепрофілювання лікарень", - сказав він.

Читайте: Термін обсервації евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах продовжувати не плануємо, - МОЗ

"Ми наразі відпрацьовуємо питання самоізоляції в квартирах для хворих із симптомами (гострої респіраторної вірусної інфекції. – Ред.). Таку практику впровадила Німеччина. Потрібно відпрацювати питання, чи готова людина на самоізоляцію, чи немає критеріїв для госпіталізації. Тому більшість країн рекомендує людям самоізоляцію. Потрібно відпрацювати юридичні наслідки самоізоляції", - додав заступник міністра.

Ляшко додав, що обласні державні адміністрації подають до МОЗ інформацію про готовність до коронавірусу.

Наразі всі ОДА надають інформацію МОЗ про те, що було зроблено в підготовчому періоді для забезпечення системної готовності медзакладів і лабораторій на випадок поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178267
 
 
 Топ коментарі
 
Зато паржем!! Хуже не будет!! Дайте им еще сто дней!!
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Всі бачать, що коронавірус не перемогти. Лишається лише одне - мирні переговори.
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Зато паржем!! Хуже не будет!! Дайте им еще сто дней!!
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та не переживай ты так! если что порохосвин своей жирной тушей остановит коронавирус! он же переживает за простых украинцев!
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от чому коронавірус відсутній в ОП, КМУ та ВРУ? От це було СВЯТО!!!!!!!!!!! Инфекционные боксы готовы, проводим температурный скрининг и отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах, - Ляшко о принимаемых мерах на случай появления COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 5514
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скільки загинуло людей свого часу від іспанки? А зараз? Щось я не дуже вірю в пандемію про яку заявив ВООЗ. А те, що ми не готові так цього року тільки від простого грипу загинуло 26 чи 29 осіб.
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Больше, только за последнюю неделю 10 человек. И есть умершие с диагнозом "неопределенная ОРВИ". Реальной ситуации не знает никто, или тупо скрывают.
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Всі бачать, що коронавірус не перемогти. Лишається лише одне - мирні переговори.
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це в сенсі перестати стріляти? Так йому (вірусу) фіолетово.
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Нужно перестать лечиться. И наш "миротворец" все для этого делает.

Человек заболел, температура и кашель, легкие на глазах распадаются - а зеленые утверждают, что это не вирус. "Вируса, как русских на Донбассе, нет". "Нужно просто перестать лечиться".

Результат - человек умирает. Спасибо зеленым.
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Десятка полтора. Это с симптомами по типу пневмонии, а пневмония развивается примерно в половине "острых" случаев. Еще примерно столько же умерло от печеночной недостаточности (вариант, когда острая фаза начинается с рвоты, поноса), еще сколько-то от якобы сердечной недостаточности. С учетом того, что официальные данные становятся известны с оппозданием, всего получается до полусотни.
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А раньше в Украине от пневмонии, печеночной недостаточности и сердечной недостаточности не умирали?
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Особый статус коронавирусу в нашем организме! Коронавирус это тоже форма жизни и он тоже хочет жить-услыште коронавирус!
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Ми відкриті для переговорів з представниками короновірусу.
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и как вы этот сквиртинг проводите???)))
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"Скрининг.., охвачено скринингом.."
Зачастую заумные словечки еще не признак профессионализма,
а скорее прикрыть его недостаток. Люди должны слышать понятные слова.
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Мы еще не знаем, что они под этим словом понимают
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При кожному госпиталі буде працювати спецально тренирована людина з нових санжар, яка буде проводити сеанси каміннятерапії, на основі вивчення методів лікування яки практикувались в центрально-східній Африці приблизно 500,000 років тому.
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А также будет введено изучение секретов лечебной практики зороастрийцев (огнепоклонников) которые лечили все болезни огнем 4000 лет назад. Практика, проверенная тысячелетиями!
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А може краще для COVID19

Створити Угоди
Норманські переговори

Надати

Особливий статус
Федеративну одиницю
...
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На словах - одно, а на фото - лицо безмерно напуганное вирусом.
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самоізоляція? А коли мона вскривать кватіру з самоізолірованим трупом?
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тоді ше заразно - а от коли перестане, то пора
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когда запах пойдёт по подъезду, в Китае отработанная процедура, там тоже запретили выходить из квартир и еду подавали ведром с верёвкой.
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а нельзя так, чтоб бубачку и все его кодло "самоизолировать в квартирах" - и надооооолго?
а чтоб власть была из нормальных людей, а не клоунов?
тогда и эпидемия не такая страшная покажется.
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Якщо це правда, то зараження Європи відбувалося штучним шляхом, саме розробником вірусу.
Не знаєте, хто міг це бути? (тикаю пальцем на свинособакію)
"Две трети европейских случаев не имеют связи с азиатскими центрами заболевания."
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Розробка серед людей не існує

Це байки про штучне створення і не більше того
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*****. пневмонией заболевают около 90% заражённых . даже лёгкая пневмония без лечения сидя в квартире - труп через 2 недели . ой дебилы .
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Аааа, мы все умрем! Скорей покупаем места на кладбище!
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В Украине нет столько койко-мест снабженных аппаратами искусственного дыхания чтобы обеспечить всех при эпидемии при наступлении пневмонии от коронавируса. Так что сдохнуть дома -будет более рационально))
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Подивився статистику смертності від коронавірусу. В основному померлі - це люди під 80 років і старше. Українцям можна розслабитися. У нас люди стільки не живуть.
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У наших в 50 состояние как у них в 80, поэтому не факт.
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Кто сказал, что Райка Богатырёва и Гепуций Кернесовский с неким расейским сенатором Шишкиным утратили хватку? "В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из горловского "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".

Так же идут все липовые таблЭтки
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отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах- это чтоб не тешили себя надеждой, дохните дома. ! Ноу-хау от покращунов
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ващета это ноу-хау из США. Там тоже "покращуны"?
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Там Трамп. Тоже клоун. Хотя ситуация лучше. Трамп еще не всех пофессионалов разогнал.

У нас же остались проФФесиАналы.
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Отрабатываем вопрос самоизоляции в квартирах, самолечениях в больницах и вообще не .бите нам мозг.
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самоизоляция в квартирах? гениальное решение! главное, бабла на это выделять не нужно.)
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Насколько знаю в украине тест-системы на коронавиоус есть только в 1 медучереждении Киева и их всего 997 штук. Тоесть обеспечить всех у кого температура и первые признаки вируса качественной диагностикой-просто нереально. Тоесть тестировать будут только тех у кого:1-блат или:2- у кого вторую третью неделю не исчезают тяжелые симптомы гриппа(обычный грипп проходит за 4-7 дней) и или начинается пневмония с легочной недостаточностью-тоесть на последней стадии заболевания когда лечение намного менее эффективно и смертность высокая.
Похоже на цирк с птичим грипом и Тамифлю при Тимошенко:дорогущего лекарства закупили а нормальных тест-систем чтобы проверить всех у кого температура-не закупили,а давать всем Тамифлю у кого температура(в большинстве случаев обычный а не птичий грип)-это и вредно и дорого.
Кароче состояние Украинской медицины в разделе вирусологии оно на уровне Африки примерно. И можно только молится.
Я уже не говорю что в случае массовой эпидемии в украине физически нет такого количества аппаратов вентиляции легких.
Так что помолимся еще раз и надеемся что пронесет
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