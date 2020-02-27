 Двох людей із Чернівецької області перевіряють на коронавірус, - МОЗ

Про це на брифінгу 27 лютого заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У першу добу, коли ми організували скринінг, ми ізолювали кілька людей, і сьогодні ми проводимо лабораторні дослідження в центральній вірусологічній лабораторії, яка розміщена в Центрі громадського здоров'я, щодо двох випадків підозри на коронавірусну інфекцію. Ці дві людини з Чернівецької області, зразки передані до лабораторії, ведеться підготовка і будуть сьогодні проведені дослідження, і ми матимемо результати. Попередньо ми досліджували в лабораторії Чернівецького лабораторного центру, дослідження на грип і грипоподібні захворювання дали негативні результати, тому їх було передано для дослідження тест-системами на наявність коронавірусної інфекції", - сказав Ляшко.

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Він додав, що триває температурний скринінг в аеропортах та на пунктах пропуску, загалом за минулу добу ним було охоплено близько 75 тисяч осіб.

"Жодну людину не було за минулу добу ізольовано в ізолятори або інфекційні стаціонари. Тобто алгоритми, які запущені і працюють на пунктах в’їзду, дозволяють проводити температурний скринінг, опитування. І ми на сьогодні не бачимо, що в Україні відбувається масова госпіталізація", - сказав Ляшко.