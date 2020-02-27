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 Політика України, Здоров'я
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 Двох людей із Чернівецької області перевіряють на коронавірус, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України досліджує на наявність нового коронавірусу зразки двох осіб.

Про це на брифінгу 27 лютого заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У першу добу, коли ми організували скринінг, ми ізолювали кілька людей, і сьогодні ми проводимо лабораторні дослідження в центральній вірусологічній лабораторії, яка розміщена в Центрі громадського здоров'я, щодо двох випадків підозри на коронавірусну інфекцію. Ці дві людини з Чернівецької області, зразки передані до лабораторії, ведеться підготовка і будуть сьогодні проведені дослідження, і ми матимемо результати. Попередньо ми досліджували в лабораторії Чернівецького лабораторного центру, дослідження на грип і грипоподібні захворювання дали негативні результати, тому їх було передано для дослідження тест-системами на наявність коронавірусної інфекції", - сказав Ляшко.

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Він додав, що триває температурний скринінг в аеропортах та на пунктах пропуску, загалом за минулу добу ним було охоплено близько 75 тисяч осіб.

"Жодну людину не було за минулу добу ізольовано в ізолятори або інфекційні стаціонари. Тобто алгоритми, які запущені і працюють на пунктах в’їзду, дозволяють проводити температурний скринінг, опитування. І ми на сьогодні не бачимо, що в Україні відбувається масова госпіталізація", - сказав Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178264
 
 
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Корь победить в Украине не могут ,при короновирусе страшно даже представить последствия .
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Зразки мабуть укрпоштою шлють, тому і так довго.
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Всем нормальным людям давно понятно, что в Украине уже есть заболевшие этим вирусом. Но, зебобики, предпочитают не замечать очевидных вещей и верить, что Зеля усиленно работает в этом направлении.
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Ну так ведь они ровно так же и поступают!

Человек болен коронавирусом - ему говорят, нет, не болен. Легкие распадаются? Ну, не знаем. Вот, аспиринчик. Миритесь. В результате люди умирают, а коронавируса как бы нет. Как российской армии на Донбассе.
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