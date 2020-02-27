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 Політика України
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Все про:Зеленський (4632) Кабмін (3731) призначення (505) Тігіпко (183) Василевська-Смаглюк (21)

 "Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Минулого тижня нардепка від СН Василевська-Смаглюк зустріла Сергія Тігіпка в будівлі Офісу Президента.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від "Слуги народу", ексжурналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я зустріла Сергія Тігіпка в Офісі Президента в ліфті. Він був з блокнотом, ручкою та у супроводі двох поважних людей з ОП. Про що можна говорити з Тігіпком у ліфті?
- Якими шляхами Ви тут?
- Працюємо. Інвестиції залучаємо.
- Вас уже можна привітати? - запитую.
Але тут ліфт приїхав. І я вийшла на третьому, а Сергій Леонідович поїхав на четвертий", - розповіла нардепка.

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"Сергій Тігіпко, вірогідно, таки стане прем’єр-міністром. Або першим віцепрем’єром з розширеними функціями. Поки Гончарук продовжить втрачати "ще один шанс", наданий Президентом", - акцентувала вона.

"Хто такий Сергій Тігіпко? Для людей з короткою пам’яттю - це, перш за все, бізнес-партнер та товариш Порошенка, котрий у невстановлений час у невстановленому місці придбав Ленінську кузню напередодні президентських виборів. Причому оборудка ця проходила непублічно. Скільки податків сплатили - невідомо. Ще рік тому Тігіпко тікав від цього запитання. Хоча відомого борця за інвестиції з державницьким підходом питання про податки взагалі не повинно ставити в глухий кут", - додала нардепка.

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"Взагалі тікати в ключовий момент - найхарактерніша риса цього досвідченого політика. Він втік від Януковича, коли в 2004 році запахло третім туром. За що, як розповідають нечисленні свідки пошепки, Янукович нібито вдався до свого улюбленого методу - фізичного виховання. Але повернувся до Януковича кілька років потому в Уряд Азарова. І ще привів за собою старого друга Порошенка на посаду очільника МЗС. А під час кривавих подій лютого 2014-го не прийшов у парламент, коли його всі шукали, щоб він привів свою групу проголосувати спільну заяву про припинення насилля. Тобто вчасно передбачити - характерна риса претендента. Якщо призначення Гончарука - вірного, але безтолкового - було помилкою, то чи не буде фатальним рекомендувати ВР розумного, але зрадливого? Той, кого знов доведеться шукати в ключовий для держави момент?" - резюмувала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.

Тігіпка буде призначено премєром або віцепремєром, хоча він зрадник і партнер Порошенка, - слуга народу Василевська-Смаглюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178261
 
   
 Топ коментарі
 
это будет последний гвоздь в крышку гроба президенства зеленского
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Шо дельше? Порошенко мин экономики? Янукович мин иностранных дел или глава НБУ?
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а не проще уже сразу ПОРОШЕНКО.... ПРЕЗИДЕНТ ?

ну, чтоб не тянуть кота за хвост "Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8441
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путем нехитрых медицинских процедур в Раде

из комсомольского дедушки слепят...... "НОВОЕ ЛИЦО" !!!!!!!!!!!!!!!! "Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1576
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а в чем проблема... ума же хватило у дебильных избирателей завести в раду кацапов за житя... то ли еще будет
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Янык в 2004 просто выкинул Тигипку из окна, упал удачно, в сугроб. Ну если Вовка его назначит премьером, то Вовке капец.
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Если я кому-то квартиру продал- это тоже мой партнер? А, шлюхи Коломойского?
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похоже у зеленой шмаркли крыша едет))))
какое же оно конченое ))))
зебобики, пока не поздно, валите нах, пока не вынесли на пиках с кресел)))))
таких долбиков еще похоже не было у руля . ))))
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Колись Кучма вагався - кого поставити на певну посаду - Ющенка чи Тигіпка?
конфединційно порадився з фахівцями, в тому числі з психологами. Психолог відповів так: "Посадіть обох перед бетонним муром. Тигіпко буде битися головою поки або мур не проб'є або голову не розіб'є. А Ющенко сяде перед іконою і заплаче."
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смаглюк,оглядись вокруг с**я,не **"т ли кто т**я!? "Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4668а что касаемо тигипко,смаглюк устраивает портнов лукаш и остальные партийцы регионов?
"Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8033
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Знову приходть час Тімошенко Юлі. Хо ч у 1999му, хоч у 2005му, хоч у 2008му, хоч у 2014му Юля приходила і витягувала Україну за вуха з економічної і політичної кризи. Час витягувати Україну з чергової прірви? Юля! Тільки на тебе надія! Потім ти знову будеш винуватою, але це вже не важливо
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В Украине 100% людей предатели. Одни любят рассеюшку, другию америкушку. Всем насрать на Украину.
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Назад в будущее 😂 и Азарова Колю не забудьте 😁
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Да нафига попу баян и разряд по боксу! Не верится, что Тигипко поведётся на эту "байду", разве, что жадность фраера погубит.
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"Не впораюся - піду..."

тобто справи у ЗеМанди повний швах... кого назначать винуватцем?

доуправлялась сволота до цугундеру всього за 9 мiсяцiв.
так швидко, як шмарклi, ще нi одному Президенту обсиратися не вдавалось.
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Короче, майбутні обсери кабінету новага ліца Тігібкі спишуть на Порошенка.
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