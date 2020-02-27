 "Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від "Слуги народу", ексжурналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня я зустріла Сергія Тігіпка в Офісі Президента в ліфті. Він був з блокнотом, ручкою та у супроводі двох поважних людей з ОП. Про що можна говорити з Тігіпком у ліфті?
- Якими шляхами Ви тут?
- Працюємо. Інвестиції залучаємо.
- Вас уже можна привітати? - запитую.
Але тут ліфт приїхав. І я вийшла на третьому, а Сергій Леонідович поїхав на четвертий", - розповіла нардепка.
"Сергій Тігіпко, вірогідно, таки стане прем’єр-міністром. Або першим віцепрем’єром з розширеними функціями. Поки Гончарук продовжить втрачати "ще один шанс", наданий Президентом", - акцентувала вона.
"Хто такий Сергій Тігіпко? Для людей з короткою пам’яттю - це, перш за все, бізнес-партнер та товариш Порошенка, котрий у невстановлений час у невстановленому місці придбав Ленінську кузню напередодні президентських виборів. Причому оборудка ця проходила непублічно. Скільки податків сплатили - невідомо. Ще рік тому Тігіпко тікав від цього запитання. Хоча відомого борця за інвестиції з державницьким підходом питання про податки взагалі не повинно ставити в глухий кут", - додала нардепка.
"Взагалі тікати в ключовий момент - найхарактерніша риса цього досвідченого політика. Він втік від Януковича, коли в 2004 році запахло третім туром. За що, як розповідають нечисленні свідки пошепки, Янукович нібито вдався до свого улюбленого методу - фізичного виховання. Але повернувся до Януковича кілька років потому в Уряд Азарова. І ще привів за собою старого друга Порошенка на посаду очільника МЗС. А під час кривавих подій лютого 2014-го не прийшов у парламент, коли його всі шукали, щоб він привів свою групу проголосувати спільну заяву про припинення насилля. Тобто вчасно передбачити - характерна риса претендента. Якщо призначення Гончарука - вірного, але безтолкового - було помилкою, то чи не буде фатальним рекомендувати ВР розумного, але зрадливого? Той, кого знов доведеться шукати в ключовий для держави момент?" - резюмувала Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.
ну, чтоб не тянуть кота за хвост
из комсомольского дедушки слепят...... "НОВОЕ ЛИЦО" !!!!!!!!!!!!!!!!
какое же оно конченое ))))
зебобики, пока не поздно, валите нах, пока не вынесли на пиках с кресел)))))
таких долбиков еще похоже не было у руля . ))))
конфединційно порадився з фахівцями, в тому числі з психологами. Психолог відповів так: "Посадіть обох перед бетонним муром. Тигіпко буде битися головою поки або мур не проб'є або голову не розіб'є. А Ющенко сяде перед іконою і заплаче."
тобто справи у ЗеМанди повний швах... кого назначать винуватцем?
доуправлялась сволота до цугундеру всього за 9 мiсяцiв.
так швидко, як шмарклi, ще нi одному Президенту обсиратися не вдавалось.