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 Суспільство, Здоров'я
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 Термін обсервації евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах продовжувати не плануємо, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я не планує продовжувати термін обсервації в Нових Санжарах евакуйованим з Уханя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

За його словами, варіант продовження обсервації залежить від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ми користуємося тільки інформацією ВООЗ. ... Як тільки ВООЗ перегляне терміни обсервації, ми теж переглянемо", - повідомив Ляшко.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкі для проведення скринінгу стоять у семи найбільших пунктах пропуску на кордоні, - головний санітарний лікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178259
 
 
 Топ коментарі
 
Скалецкую можете оставить. Всё равно от неё толку нет.
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либо вирус не такой опасный, либо наши опять звиздоболят(бежит за чесноком и горилкой)
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зЕ команда решила уничтожить Украину путем епидемии?
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Скалецкую можете оставить. Всё равно от неё толку нет.
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ДАвайте быстрее заканчивайте карантин, две недели не обязательно и отправьте скалецкую к владимиру зеленских
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Термін обсервації евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах продовжувати не плануємо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4078
коли онуки подарували
путівку у Нові Санжари
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либо вирус не такой опасный, либо наши опять звиздоболят(бежит за чесноком и горилкой)
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зЕ команда решила уничтожить Украину путем епидемии?
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я вообще ничего не слышал о каих либо планах команды ЗЕ и СН кроме как чтото продать или отдать.а тут о планах какихто говорят. поумнели от вируса чтоли?
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як тілки появиться реальний хворий, так і стане ясно, що з ціма робити.
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Правильно, нельзя министра там держать до осени, летом отпуска начнутся.
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