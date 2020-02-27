 Німеччина перебуває на початку епідемії коронавірусу, - глава МОЗ Шпан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми перебуваємо на початку епідемії коронавірусу в Німеччині", - сказав міністр у четвер журналістам у Берліні, додавши, що з урахуванням ситуації в Італії та федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де зафіксовано зараження вірусом, Німеччині варто готуватися до того, що може розпочатися епідемія.

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За словами Шпана, МОЗ у співпраці з МВС підготував план боротьби з пандемією. "Мета - захистити населення і за можливістю заглушити епідемію", - сказав міністр, за словами якого у ФРН серйозно сприймають поширення вірусу.

Раніше повідомлялося, що за добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла із 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.

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