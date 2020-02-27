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 Німеччина перебуває на початку епідемії коронавірусу, - глава МОЗ Шпан

Глава МОЗ ФРН Єнс Шпан заявив про початок епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми перебуваємо на початку епідемії коронавірусу в Німеччині", - сказав міністр у четвер журналістам у Берліні, додавши, що з урахуванням ситуації в Італії та федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де зафіксовано зараження вірусом, Німеччині варто готуватися до того, що може розпочатися епідемія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У польському місті Лодзь зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом, - місцеві ЗМІ

За словами Шпана, МОЗ у співпраці з МВС підготував план боротьби з пандемією. "Мета - захистити населення і за можливістю заглушити епідемію", - сказав міністр, за словами якого у ФРН серйозно сприймають поширення вірусу.

Раніше повідомлялося, що за добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла із 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.

Також читайте: Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178255
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь Штанмаера в первую очередь зацепит. Чтобы пожелать ему примириться
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А в Украине заболевших нет!
Перенимайте передовой медицинский опыт у Скалецкой-Радуцкого, они вам расскажут, и как в баночку правильную писять на анализы, и как на коронавирус тестировать.

P.S. Скажите, а короме коронавируса в мире есть что-нибудь интересное?
Ну, хоть корь.
Или снежный человек.
Потому что из каждого телевизора, из каждого утюга льются новости про этот коронавирус только.
Надоело. Приелось.
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А в Украине заболевших нет!
Перенимайте передовой медицинский опыт у Скалецкой-Радуцкого, они вам расскажут, и как в баночку правильную писять на анализы, и как на коронавирус тестировать.

P.S. Скажите, а короме коронавируса в мире есть что-нибудь интересное?
Ну, хоть корь.
Или снежный человек.
Потому что из каждого телевизора, из каждого утюга льются новости про этот коронавирус только.
Надоело. Приелось.
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Бо цей вірус невідомий і йде вверх, піде на спад, перестануть.
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18 февраля 2020
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
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Как на днях написал ВОЗ, инфекция коронавируса - это та же инфлюэнца, но немного легче обыкновенной биотипа А.
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Жительница Осаки, инфецированая коронавирусом была выписана 1 февраля. Сейчас она пришла с больным горлом и болями в груди. У нее снова COVID. Профессор NYU School of medicine говорит, что вирус остается в системе без симптомов пока снова не найдет путь в легкие
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Ето только значит что организм не вырабатывает против него антител как и против спида. Тоесть прививок нет
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Якби антитіла не вироблялись, не було б тих, хто одужав. Перш, ніж писати нісенітницю, прочитайте хоча б статтю з Вікі про клітинний і гуморальний імінітет
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Наш міністр на обсервації, приходьте піздніше.
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слабаки! а наши победили уже. угроз нет.
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зеленский уже победид - неугодные в тюрьме
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у paint таку картінку сотворить хвилини 2
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У духи вина не адна зараза не выживает. Німеччина перебуває на початку епідемії коронавірусу, - глава МОЗ Шпан - Цензор.НЕТ 6969 Німеччина перебуває на початку епідемії коронавірусу, - глава МОЗ Шпан - Цензор.НЕТ 6969 Німеччина перебуває на початку епідемії коронавірусу, - глава МОЗ Шпан - Цензор.НЕТ 6969
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В Японии зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом
....
шо там в Санжарах ?
росплодник сделали в центре Украины идиоты ...теперь не только на войну будут списывать а и на короновирус

спрашивают люди у Зели :
- Почему мы так бедно живем ,беднее чем при винницких ?
- Ну много денег идет на войну с короновирусом проклятым ...
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Надеюсь Штанмаера в первую очередь зацепит. Чтобы пожелать ему примириться
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Иго па формуле поделят на бисканечнасть и памножат на ноль.
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МНЕ КАЖЕТСЯ ОТ НАС ЧТО ТО СКРЫВАЮТ! ГОВОРЯТ НЕ ВСЕ, ИНАЧЕ БУДЕТ ПАНИКА И НАЧНЕТСЯ ПОЛНЕЙШИЙ ХАОС!
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