 Німеччина перебуває на початку епідемії коронавірусу, - глава МОЗ Шпан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми перебуваємо на початку епідемії коронавірусу в Німеччині", - сказав міністр у четвер журналістам у Берліні, додавши, що з урахуванням ситуації в Італії та федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де зафіксовано зараження вірусом, Німеччині варто готуватися до того, що може розпочатися епідемія.
За словами Шпана, МОЗ у співпраці з МВС підготував план боротьби з пандемією. "Мета - захистити населення і за можливістю заглушити епідемію", - сказав міністр, за словами якого у ФРН серйозно сприймають поширення вірусу.
Раніше повідомлялося, що за добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла із 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.
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P.S. Скажите, а короме коронавируса в мире есть что-нибудь интересное?
Ну, хоть корь.
Или снежный человек.
Потому что из каждого телевизора, из каждого утюга льются новости про этот коронавирус только.
Надоело. Приелось.
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
....
шо там в Санжарах ?
росплодник сделали в центре Украины идиоты ...теперь не только на войну будут списывать а и на короновирус
спрашивают люди у Зели :
- Почему мы так бедно живем ,беднее чем при винницких ?
- Ну много денег идет на войну с короновирусом проклятым ...