 Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Я не вірю, що Росія має намір завершити війну. Я думаю, що для них цілком комфортна нинішня ситуація. Через це, всі інші кроки щодо зміцнення України – у демократичній, політичній, економічній сферах, щодо побудови міцного, життєздатного й безпечного суспільства – це те, що зараз має найважливіше значення. Це також продемонструє президенту Путіну, що продовжувати окупацію частини України – не варте того", - сказав він.
Волкер зазначив, що президенту Володимиру Зеленському вдалося зайняти чітку позицію, заявивши про готовність йти на мирні ініціативи, яка не дозволила Росії вийти з-під міжнародного тиску. Те, що Зеленський заявив про готовність рухатися далі, викликало питання, що для цього готова зробити Москва. "І я думаю, це спрацювало", - сказав Волкер.
золотые слова товарищ волкер.
Их невозможно назначить, у них "литса" старые, а были обещанны лохторату новые!
Лохторат не поймет.
Так что Гончарук - до конца "бубочкиного" срока.
За грехи "бубочкины" тяжкие.
С тіхім шорохом на бубочку ложатся
Это очень правильно, очень.
Сразу видно, кто в кабмине главный
старшие товарищи открыто намекают шо йух вам по всей морде
таким образом во внешней политике тупик
внутри тоже жопа
и за шо вам землю отдавать продавать?
Ах, да, - "какая разница".
Вот-вот, как бы "какая разница" не превратилась в "такую задницу"!
Она отказалась отвечать на вопрос, является ли Россия страной-агрессором.
После этого активисты и участники войны на Донбассе потребовали, чтобы политик покинула заседание и начали скандировать "Вон из Львова!", "Позор!", "Чемодан, вокзал, Россия!", а также призвали не принимать участие в заседании людей, которые считают себя патриотами.
Вот в фильме документальном показывали его.
Не помню, какая это страна в Южной Америке.
Он пасся и через крышу провалился, застрял.
Бедолага.
"новичек2",ввиде коронавируса так называемого, уже охватил почти весь мир.
И если это окажется правдой,то ни одна падла не признается,шо виной всему *****.
Будут подыхать и оды петь *****
И оба Вовы.Совпадение?
Ну какое же празднование Масленицы в детском саду без песни"Водка, пиво и вино?" К скрепам с детства нужно приучать. Вот только почему блины с лопаты на раздавали и "Боярку" не наливали? Недоработочка!
https://twitter.com/i/status/1232990038721486849
На основі цього закону ізоляція окупованих територій, розбудова незалежної України.
Чекати слушного моменту для звільнення по сценарію Хорватії, або великого бажання самих територій повернутись у відносно забезпечену Україну.
А ЗЕбилы против, они верят что подставляя задницу можно добиться мира.
А зря.Нужно было просто посмотреть в глаза преза раши,как это сделал украинский президент.
ЗЕ вот посмотрел в глаза ***** и там шото такое увидел, что верит.
А мож Волкер просто не боится того, что заставило ЗЕ "верить".