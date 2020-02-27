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 Політика України
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Все про:Зеленський (4632) Росія (26566) Волкер Курт (509)

 Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер

Колишній спецпосланець США по Україні Курт Волкер вважає, що війна з Україною повністю комфортна для Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вірю, що Росія має намір завершити війну. Я думаю, що для них цілком комфортна нинішня ситуація. Через це, всі інші кроки щодо зміцнення України – у демократичній, політичній, економічній сферах, щодо побудови міцного, життєздатного й безпечного суспільства – це те, що зараз має найважливіше значення. Це також продемонструє президенту Путіну, що продовжувати окупацію частини України – не варте того", - сказав він.

Волкер зазначив, що президенту Володимиру Зеленському вдалося зайняти чітку позицію, заявивши про готовність йти на мирні ініціативи, яка не дозволила Росії вийти з-під міжнародного тиску. Те, що Зеленський заявив про готовність рухатися далі, викликало питання, що для цього готова зробити Москва. "І я думаю, це спрацювало", - сказав Волкер.

Читайте також: Я не вірю, що спільні патрулі з'являться: Путін не схильний до досягнення будь-якої домовленості стосовно Донбасу, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178254
 
   
 Топ коментарі
 
просто Курт Волкер не смотрел в глаза Хуйлу.
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Человек понимает истинное положение вещей, а наше говнокомандующее опудало представляет из себя полную бездарь, лепеча чтото там о каких-то шагах, участках "разведения", тошно смотреть и слушать эту зеленую " бубочку",бля...
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Малоросы , почитайте что о вас говорит Зеленский Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер - Цензор.НЕТ 1184 Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер - Цензор.НЕТ 7398
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просто Курт Волкер не смотрел в глаза *****.
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Потрібно було як Зєля, в дупіту Пуйлу подивитися.
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он в детстве читал миф про Медузу Горгону... Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер - Цензор.НЕТ 8186
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Вова, американцы твоим "гляделкам" не верят Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер - Цензор.НЕТ 7733
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А я верю, что Пукин хочет завершить войну и преЗЕдент именно это увидел у него в глазах - но только завершить на своих условиях ..... Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер - Цензор.НЕТ 1114
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Малоросы , почитайте что о вас говорит Зеленский Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер - Цензор.НЕТ 1184
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Знатные три зоны, вас бы туда жить, причем всем ж. народцем...
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Я не верю, что Россия намерена завершить войну...а якщо подивитись ***** у вічі? Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер - Цензор.НЕТ 2242
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"все шаги по укреплению Украины - в демократической, политической, экономической сферах, по построению прочного, жизнеспособного и безопасного общества - это то, что сейчас имеет важнейшее значение"
золотые слова товарищ волкер.
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Во всех трех сферах - полный провал!
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А других нет.
Их невозможно назначить, у них "литса" старые, а были обещанны лохторату новые!
Лохторат не поймет.
Так что Гончарук - до конца "бубочкиного" срока.
За грехи "бубочкины" тяжкие.
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Ліца старьіє над Кієвом кружатся,
С тіхім шорохом на бубочку ложатся Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер - Цензор.НЕТ 7100
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По правую руку - Маркарова?
Это очень правильно, очень.
Сразу видно, кто в кабмине главный Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер - Цензор.НЕТ 7392
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к стате на совбезе оон о зе и его команде очень позитивно отзывались все мировые лидеры.
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значит он действовал не в интересах Украины. когда враг хвалит...
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франция, штаты, германия, англики оч позитивно оценили зе на посту президента
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Це треба так примудритись, щоб Зеленського травили і патріоти і "ольгінські" х**лоботи ! До речі "ольгінські" обсирають Зелю не менше ніж патріоти.
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В своё время Рентген говорил своим дочерям - "я вас, бл....й," насквозь вижу.
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кто там собрался выборы в ордло осенью проводить?

старшие товарищи открыто намекают шо йух вам по всей морде
таким образом во внешней политике тупик
внутри тоже жопа
и за шо вам землю отдавать продавать?
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Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер/ Ему возражает четыреждыуклонист-главнокомандующий ВСУ : Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого.
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А я верю что мы вместе с Америкой развалим рашку!
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Кацапы сами справятся, главное им не мешать, а некоторые уж больно стараются...
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А кто верит ?
Ах, да, - "какая разница".
Вот-вот, как бы "какая разница" не превратилась в "такую задницу"!
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Человек понимает истинное положение вещей, а наше говнокомандующее опудало представляет из себя полную бездарь, лепеча чтото там о каких-то шагах, участках "разведения", тошно смотреть и слушать эту зеленую " бубочку",***...
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Найгірше, що нарід повівся на цю дешеву шнягу.
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Для росии шастание по чужих задворках , воровство, враньё , убийство это смысл их существования. Вот если бы была такая возможность- выбирать соседей , провести в мире опрос: кто хотел бы стать соседом Росиии ? Уверена никто! Никто бы не хотел жить рядом с вором и убийцей!
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Да ладно вам, господин Волкер, вы просто не умеете так в глаза смотреть, как бубочка...
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Смотреть и заглядывать это разные вещи. От этого зависит результат .
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Королевскую со скандалом выгнали из Львова из-за России.
Она отказалась отвечать на вопрос, является ли Россия страной-агрессором.
После этого активисты и участники войны на Донбассе потребовали, чтобы политик покинула заседание и начали скандировать "Вон из Львова!", "Позор!", "Чемодан, вокзал, Россия!", а также призвали не принимать участие в заседании людей, которые считают себя патриотами.
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Не вигнали, ще завтра там буде, львівські чиновники прийшли на зустріч, активісти її зірвали, домовилися зустрітися десь тихенько, львівська влада така сама як і всюди по Україні, один Содовий чого вартий...
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по любому курсу !!)) Можно 5 зеленских на одного Волкера !
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Да я бы всю зелень отдал. Мне не жалко
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Вот несчастный этот осел!
Вот в фильме документальном показывали его.
Не помню, какая это страна в Южной Америке.

Он пасся и через крышу провалился, застрял.
Бедолага.
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Из-за бюрократических проволочек никаких полетов и боевого слаживания просто нет. После того как из Генштаба были выдавлены генералы с боевым опытом и прогрессивными взглядами, это уже не вызывает никакого удивления
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Вірять тільки колаборанти, зрадники і недоумки.Я,теж не вірю.
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у зеленского чёткая позиция - волонтёров в тюрьмы !
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Надо будет в новостях на интере посмотреть☺️
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В это верит только предатель и колоборант
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Наивный.Она только начала,а он завершить...
"новичек2",ввиде коронавируса так называемого, уже охватил почти весь мир.
И если это окажется правдой,то ни одна падла не признается,шо виной всему *****.
Будут подыхать и оды петь *****
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А х@йло х@йлу в глаза посмотрело и поверило!
И оба Вовы.Совпадение?
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путин хло уже практически каждый день брешит как пропагандон. Интенсивность гипноза повышают. Похоже, прежние дозы уже перестали работать.
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Пермь.
Ну какое же празднование Масленицы в детском саду без песни"Водка, пиво и вино?" К скрепам с детства нужно приучать. Вот только почему блины с лопаты на раздавали и "Боярку" не наливали? Недоработочка!


https://twitter.com/i/status/1232990038721486849
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та Волкер нихрена не понимает.... просто нужно царю долго и упорно в глаза заглядывать.....
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В черговий раз пересвідчусь, що Курт Волкер - більш проукраїнський політик, аніж деякі українські можновладці, в тому числі президент.
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Я бачу план тільки один: прийняття Закону про окуповані території.
На основі цього закону ізоляція окупованих територій, розбудова незалежної України.
Чекати слушного моменту для звільнення по сценарію Хорватії, або великого бажання самих територій повернутись у відносно забезпечену Україну.
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Никто у них спрашивать не будет. В России любого, кто посягает на текущее устройство ждет тюрьма как террористов.
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Сегодня сколковским учёным удалось привязать георгиевскую ленту к молекуле этилового спирта. Эксперименты продолжаются.
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Странно шо Волкер не вспомнил про лёгкость мыслей Зеленского и его электората..
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если верующий, пусть в церковь сходит, как один умник тут год назад советовал. здесь не области веры. здесь знания ))
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тю... а всі зебіли думали що то Порошенко не хоче її закінчувати, бо війна йому "выгадна"..
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Можно Волкера в президенты Украины? На годик хотя бы.
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Для того, чтобы остановить войну и сделать с этой страны достойное государство нужен минимум, де голь в квадрате + адэнауэр в кубе (и этот человек явно не зеленский, не сивый порох - это для порохоботов), хотя, как показал опыт новых санжаров (как впрочем и в других регионах) с таким народом даже у супермен может не получится.....короче всё плохо((((
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Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация.Источник: https://censor.net.ua/n3178254

А ЗЕбилы против, они верят что подставляя задницу можно добиться мира.
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канешна Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер - Цензор.НЕТ 2707 ...разве для этого он ее начинал, чтобы так по дебильному закончить?...нееее, надежда, что Украина от Крыма откажется а мир этот аншлюс 21 века проглотит, все еще тлеет в черепушке фюрера кучерявой..... Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер - Цензор.НЕТ 1675...
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Просто этот тупой пиндос не умеет смотреть в глаза Путину. Потому он не величайший лидер современности.
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Вам американцам же лучше. Вы ж всё для санкций организовали.
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"Я не верю, что Россия намерена завершить войну.


А зря.Нужно было просто посмотреть в глаза преза раши,как это сделал украинский президент. Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер - Цензор.НЕТ 8231
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В Україні немає президента. Є віслюк, який вважає себецарьком і є стадо, яке підтримує цю віру.
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Волкер просто наверное не смотрел в глаза *****.
ЗЕ вот посмотрел в глаза ***** и там шото такое увидел, что верит.

А мож Волкер просто не боится того, что заставило ЗЕ "верить".
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