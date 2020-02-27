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Все про:МЗС (2061) українці (1736) Японія (233) COVID-19 (362)

 Чотирьох українців, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess, госпіталізовано з діагнозом "коронавірус", - МЗС

Кількість заражених новим коронавірусом SARS-CoV-2 громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess становить чотири особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає з відповіді, яку видання "ГОРДОН" отримало від пресслужби МЗС України.

Загалом на борту судна перебувало 25 громадян України.

"Станом на 26 лютого 2020 року чотирьох громадянин України, у яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, госпіталізовано до медичних закладів Токіо. Нині стан наших співвітчизників задовільний", - повідомили в МЗС.

Решта громадян України продовжують перебувати на борту Diamond Princess.

За інформацією посольства України в Японії, їм провели тестування на коронавірус, результати дослідження поки невідомі.

"Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медичних закладах, (які отримали. - Ред.) негативні - продовжать карантин", - розповіли у відомстві.

Також читайте: Коронавірус COVID-19: на КПВВ у зоні ООС почали перевіряти температуру особам, які прибувають з ОРДЛО

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який став на рейд в японському порту Йокогама на початку лютого, було підтверджено 634 випадки зараження COVID-19.

На судні було 25 українців - всі члени екіпажу.

З 19 лютого пасажири почали залишати лайнер після двотижневого карантину. У багатьох після повернення на батьківщину виявили коронавірус. Щонайменше троє пасажирів Diamond Princess померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178252
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, обратите внимание, за проклятым рубежом - украинцы заражаются вирусом, как обычные люди, а вот внутри государства, - хоть бы одна падла чихнула подозрительно, так нет, хоть выигрыш в лотерею за это предлагай.
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Блин реально могут на єтом корыте помереть -- в замкнутом пространстве вопрос времени все заразятся Четверо украинцев, находящиеся на борту лайнера Diamond Princess, госпитализированы с диагнозом коронавирус, - МИД - Цензор.НЕТ 1204
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тсссс... українське "таміфлю"... від вірусів...і короною об землю! (помогай Боже!!!)
Четверо украинцев, находящихся на борту лайнера Diamond Princess, госпитализированы с диагнозом "коронавирус", - МИД - Цензор.НЕТ 706
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интересное кино... до 19 - карантин...а 26 оказались с вирусом..
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Блин реально могут на єтом корыте помереть -- в замкнутом пространстве вопрос времени все заразятся Четверо украинцев, находящиеся на борту лайнера Diamond Princess, госпитализированы с диагнозом коронавирус, - МИД - Цензор.НЕТ 1204
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"Корыто" уже растасовали, там остался только экипаж. Правда вирус "всплыл" после карантина... Но в Новых Санжарах такого точно не будет! Скалецкой клянусь!..
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Инкубационный период составляет 25-27 дней, а не 2 недели как говорили раньше.
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в подтверждении Ваших слов :
Врачи китайской провинции Сычуань диагностировали новый коронавирус COVID-19 у 56-летней сотрудницы отеля. Верный диагноз удалось поставить только с девятой попытки, сообщает Daily Mail.
До этого женщине делали восемь тестов на протяжении 17-дневного карантина - они показывали только отрицательные результаты. Медики проводили тесты на обнаружение нуклеиновых кислот, чтобы выявить наличие вируса.
По мнению экспертов, инкубационный период общепринято считать составляет 14 -16 дней, но в некоторых случаях он может достигать и 24 и 26 дней. Сама женщина оказалась в карантине в начале февраля.
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Кстати, обратите внимание, за проклятым рубежом - украинцы заражаются вирусом, как обычные люди, а вот внутри государства, - хоть бы одна падла чихнула подозрительно, так нет, хоть выигрыш в лотерею за это предлагай.
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Ви в звичайному житті коли бачили живого китайця останній раз?
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тсссс... українське "таміфлю"... від вірусів...і короною об землю! (помогай Боже!!!)
Четверо украинцев, находящихся на борту лайнера Diamond Princess, госпитализированы с диагнозом "коронавирус", - МИД - Цензор.НЕТ 706
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неудачная идея устроить карантин на пароходе. даже с продвинутой системой кондиционеров и вентиляции.
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Точно!
Прокол янеЛоха со Скалецкой, не догадались весь лайнер разместить в Новых Санжарах...
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по чем нинче слово "Санжари" в коментах?
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Если тебе МВФ дает кредиты - тогда дёшево! А если нет - дорого!
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Думаю на первом этапе они, глядя на скорость распространения, руководствовались что медучереждения и ресурсы скоро понадобятся японцам самим и не было вообще полной информации можно ли вообще этот вирус вылечить. Впрочем четкой информации как бы нет и сейчас.
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Срочно выслать самолет и в Санжары на обсерацию!
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К стати обсерация более точное описание того, что сделает наша власть
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В Украине просто нет условий чтобы их принять.
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18 февраля 2020
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
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Чуваки небось облизали все перила, лишь бы растянуть удовольствие.
Что такое грипп по сравнению с возвращением в зеленский рай.
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После пети, уже никто не способен помочь Украине, не Зеля не господь.
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