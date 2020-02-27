 Чотирьох українців, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess, госпіталізовано з діагнозом "коронавірус", - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає з відповіді, яку видання "ГОРДОН" отримало від пресслужби МЗС України.
Загалом на борту судна перебувало 25 громадян України.
"Станом на 26 лютого 2020 року чотирьох громадянин України, у яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, госпіталізовано до медичних закладів Токіо. Нині стан наших співвітчизників задовільний", - повідомили в МЗС.
Решта громадян України продовжують перебувати на борту Diamond Princess.
За інформацією посольства України в Японії, їм провели тестування на коронавірус, результати дослідження поки невідомі.
"Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медичних закладах, (які отримали. - Ред.) негативні - продовжать карантин", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який став на рейд в японському порту Йокогама на початку лютого, було підтверджено 634 випадки зараження COVID-19.
На судні було 25 українців - всі члени екіпажу.
З 19 лютого пасажири почали залишати лайнер після двотижневого карантину. У багатьох після повернення на батьківщину виявили коронавірус. Щонайменше троє пасажирів Diamond Princess померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Врачи китайской провинции Сычуань диагностировали новый коронавирус COVID-19 у 56-летней сотрудницы отеля. Верный диагноз удалось поставить только с девятой попытки, сообщает Daily Mail.
До этого женщине делали восемь тестов на протяжении 17-дневного карантина - они показывали только отрицательные результаты. Медики проводили тесты на обнаружение нуклеиновых кислот, чтобы выявить наличие вируса.
По мнению экспертов, инкубационный период общепринято считать составляет 14 -16 дней, но в некоторых случаях он может достигать и 24 и 26 дней. Сама женщина оказалась в карантине в начале февраля.
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Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
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