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 Суспільство, Здоров'я
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 Коронавірус COVID-19: на КПВВ у зоні ООС почали перевіряти температуру особам, які прибувають з ОРДЛО

Прикордонники зі складу ООС на КПВВ на лінії розмежування посилили заходи контролю для недопущення можливого поширення на контрольовану територію коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Обов'язкова температурна перевірка буде проводитись у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил. Прикордонники разом з медичними працівниками перевірятимуть температуру у людей, що слідують з тимчасово окупованої території України.

За результатами температурного скринінгу громадяни, що недужають, будуть направлятись до установ охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил просить громадян з розумінням поставитися до заходів, які введені в контрольних пунктах.

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Коронавірус COVID-19: на КПВВ у зоні ООС почали перевіряти температуру особам, які прибувають з ОРДЛО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178251
 
   
 Топ коментарі
 
кстати на лугандонщине, врачей не хватает, и когда их начнет косить коронавирус, то нужно перекрывать границу и пусть вымирают там!!! или рашка пусть своих врачей присылает!!!
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"
Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Граждане ЗЕбуины, объясните Скалецкой-Радуцкому, что не стоит так выделяться из общих рядов!
Во всех странах заболевшие есть, а у вас - нет, ТАК НЕ БЫВАЕТ. Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5250

Прогрессивное мировое человечество вас не поймет, и решит что вы - наперсточники.
А с наперсточниками что делают?
Правильно, их бьют.
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Обережніше. Серед тих кому за 60 та більше років, чимало системних і стихійних антисовєтчиків які не повелися і не поведуться на дешевий піар ригів, соці, жоппо та зеленої плісняви. Нехай краще повиздихають "по_пріколу" і "хуженебудет" незалежно від їхнього віку.
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А мышибратьям тоже будут температуру мерять? А то в донецке там веть тожи наше люде Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8629
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кстати на лугандонщине, врачей не хватает, и когда их начнет косить коронавирус, то нужно перекрывать границу и пусть вымирают там!!! или рашка пусть своих врачей присылает!!!
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По чистому совпадению коронавирус убивает тех кому за 60. Тоесть как раз всех совкодрочеров выкосит. Так что может ето как раз не епидемия а Божья благодать, которая спасет Украину и мир
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От мені більше 60 років. Мені теж бажаєш смерті разом із своїми батьками та дідами?
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Обережніше. Серед тих кому за 60 та більше років, чимало системних і стихійних антисовєтчиків які не повелися і не поведуться на дешевий піар ригів, соці, жоппо та зеленої плісняви. Нехай краще повиздихають "по_пріколу" і "хуженебудет" незалежно від їхнього віку.
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Бубочка всех эвакуирует.этожэжукраинцы!
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Ректально вот этим термометром.Гуманнее надо быть. Коронавірус COVID-19: на КПВВ у зоні ООС почали перевіряти температуру особам, які прибувають з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5913
Коронавірус COVID-19: на КПВВ у зоні ООС почали перевіряти температуру особам, які прибувають з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8944
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Ні тільки треба перевіряти можливість захворювання на короновірус, а робити повне медичне обстеження з усіма можливими аналізами та проходження поліграфа на лояльність Україні.
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Як перевірити їм мозок, якщо його нема?
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отправлять больных на оккупированную территории обратно.
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будет эпотажно, если короновирус занесут из лугандонии!!! не тот ли это случай, когда надо хоть на время заблокировать переходы из никак не контролируемых территорий?
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их и проверять будут лишь бы вид сделать. Они же для зелоха там сепары все святые они не могут занести вирус
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Это хорошо и очень правильно.
Но, умоляю вас, не останавливайтесь на достигнутом, проверяйте их на педикулез, это несложно.
Вши тоже разносят заразу, а в ЛДНР заразы много.
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Це важко перевірити, можна лише їх занурювати у керосин, залишаючи невеличку ділянку голови на повітрі. Якщо у таких є воші, то саме туди вони позбігаються.
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Так, питають за кого вони голосували у другому турі президентських виборів. Якщо не ходили, або за Зе то дають медаль "По заслугам" із закруткою на спині та нову квитанцію за комунальні послуги.
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"
Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Граждане ЗЕбуины, объясните Скалецкой-Радуцкому, что не стоит так выделяться из общих рядов!
Во всех странах заболевшие есть, а у вас - нет, ТАК НЕ БЫВАЕТ. Коронавирус COVID-19: на КПВВ в зоне ООС начали проверять температуру прибывающих из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5250

Прогрессивное мировое человечество вас не поймет, и решит что вы - наперсточники.
А с наперсточниками что делают?
Правильно, их бьют.
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ЛДНР , ОРДЛО.
Само сочетание букв уже напоминает какой-то вирус.
Ну, или неправильно мутировавший ген.. Кроме шуток.
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Деятельность этой власти и министерши здравоохранения по короновирусу напоминает мне ефрейтора Советской Армии который учился на ветеринара, а попав служить на ЗРДН Войск ПВО и назначеного фельдшером. И ефрейтор и эта власть все лечат измерением температуры тела и намазыванием ЗЕленкой с выдачей таблетки аспирина.
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Можно проверять сколько угодно, но пока существует контрабанда ( крысиные тропы с дырляндии) эти меры не эффективны.Ситуация может быть намного хуже, если вспыхнет в россии - много отускников ( Бурятию помним и близость в Китаю, нелегалы не забываем)и "их там нет" едут на помощь "угольной швейцарии" кроме всего прочего поставки оружия будут продолжаться несмотря ни на что, а хватит ли ума закрыть переходы на подконтрольную Украину вопрос еще тот.
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Та закройте нах ту границу с лугандоном, пусть варятся в том коронавирусе
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Давно пора и не только с ЛДНР. Потом мало не покажется по сравнению с "геноцидом" барыги.
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У нас поятяги з Московії завозят просто багатсько тіл. І що? Міряємо Температуру?

Візи ввели МОкшам ?
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ответственность за сепаров вирусных должна нести страна оккупант
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Им на лбу обезательно штамп ставить надо и салом по губам поводить ,зафоткать это дело и в архив ...Потом спросить можно если что
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почему бы мышебратьям не прикрыть лавочку лазить ?
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Температуру треба було починати міряти 3 тижні тому, а зараз треба повністю перекрити кордон.
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Эта зелёная власть некомпетентна настолько, что это уже даже преступно.
Какие КПВВ! Какая температура у жителей ОРДЛО! Нужно вообще закрыть все пункты пропуска на время всей эпидемии, ведь с медициной в ОРДЛО еще хуже, чем в самой Украине.
Зачем подвергать опасности жизни украинских пограничников и врачей, которым там приходится общаться с этими путешественниками?
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Куда Министра здравоохренения захоронили?! Кто возглавит борьбу с вирусом?! Может Ляшко? Тот, который с вилами.
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Ці якраз і привезуть. Бо вони шаштають по росіях, а там їх уже багато, але вони мовчать.
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