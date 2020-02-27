 Коронавірус COVID-19: на КПВВ у зоні ООС почали перевіряти температуру особам, які прибувають з ОРДЛО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Обов'язкова температурна перевірка буде проводитись у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил. Прикордонники разом з медичними працівниками перевірятимуть температуру у людей, що слідують з тимчасово окупованої території України.
За результатами температурного скринінгу громадяни, що недужають, будуть направлятись до установ охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Командування Об'єднаних сил просить громадян з розумінням поставитися до заходів, які введені в контрольних пунктах.
Но, умоляю вас, не останавливайтесь на достигнутом, проверяйте их на педикулез, это несложно.
Вши тоже разносят заразу, а в ЛДНР заразы много.
Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Граждане ЗЕбуины, объясните Скалецкой-Радуцкому, что не стоит так выделяться из общих рядов!
Во всех странах заболевшие есть, а у вас - нет, ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Прогрессивное мировое человечество вас не поймет, и решит что вы - наперсточники.
А с наперсточниками что делают?
Правильно, их бьют.
https://twitter.com/tZEinform/status/1232961654939410433
Само сочетание букв уже напоминает какой-то вирус.
Ну, или неправильно мутировавший ген.. Кроме шуток.
Візи ввели МОкшам ?
Какие КПВВ! Какая температура у жителей ОРДЛО! Нужно вообще закрыть все пункты пропуска на время всей эпидемии, ведь с медициной в ОРДЛО еще хуже, чем в самой Украине.
Зачем подвергать опасности жизни украинских пограничников и врачей, которым там приходится общаться с этими путешественниками?