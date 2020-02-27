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Все про:підпал (302) Мендель (59) Офіс Президента (268)

 Постраждалий у реанімації, опіки життю не загрожують, - Мендель про стан чоловіка, який вчинив самопідпал біля ОП

Житель Сумщини, який напередодні підпалив себе біля Офісу Президента, перебуває в реанімаційному відділенні, але опіки не загрожують його життю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді".

"Постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні. Чоловік поводиться активно, говорить. Опіки не загрожують життю, йому роблять усі потрібні процедури задля якнайшвидшого одужання".

Мендель повідомила, що стосовно земельного питання, яке намагається вирішити постраждалий Олександр Бурлаков (розпаювання земель ДСП "Луч" ВАТ "Білопільський машинобудівний завод"), Офіс Президента України направив запит до Національної поліції та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням у межах компетенції розглянути порушені заявником питання.

За наявності підстав відповідальних осіб просять вжити заходів реагування і про результати повідомити заявника та Офіс Президента.

Також дивіться: Чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві. ВIДЕО

Також Офіс Президента звернувся до Сумської ОДА з проханням усебічно розглянути звернення Бурлакова, і в разі виявлення порушення його прав вжити заходів щодо їхнього поновлення.

Нагадаємо, 26 лютого біля Офісу Президента Володимира Зеленського чоловік підпалив себе. Правоохоронці, котрі забезпечували правопорядок під час акції протесту на Банковій, загасили полум'я та надали потерпілому первинну медичну допомогу.

Чоловік представився Олександром Бурлаковим із Сумської області. Він встиг розповісти журналістам, що не має стосунку до акцій протесту медпрацівників під ОПУ, а підпалив себе, щоб привернути увагу до своєї проблеми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178250
 
 
 Топ коментарі
 
НУ А ШО?
ЗЕбилы вы робыте цэ разом

Sam Sampson
3 ч.
"Інформнапалму" світить 109 стаття - насильницька зміна державного устрію ...
Альо, зелені, ви взагалі іпа@улись?!!

Пострадавший в реанимации, ожоги жизни не угрожают, - Мендель о состоянии мужчины, совершившего самоподжог возле ОП - Цензор.НЕТ 7529
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Когда придет новая власть, у квартальных клоунов будет две опции: либо сжечь себя под АП, а потом валяться в реанимации, либо прямиком на нары, следующие 15-20 лет отбывать наказание за разворовывание страны
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Тобто виходить, щоб ОП розглянула звернення громадянина, йому треба самопідпалиться біля катка офісу президента?
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я тогда не мог писать - страдал за правду - так вот - зеленский может уже уходить - такого не было у нас в самые тяжелые времена раньше - значит все - если у него есть хоть сколько то совести - то все ,ему пора))
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Это он про нарид, при Порошенко денег не было на бензин, а теперь вот есть. Порохобот косвенно хвалит Зеленского, теперь я видел всё!
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Тобто виходить, щоб ОП розглянула звернення громадянина, йому треба самопідпалиться біля катка офісу президента?
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Когда придет новая власть, у квартальных клоунов будет две опции: либо сжечь себя под АП, а потом валяться в реанимации, либо прямиком на нары, следующие 15-20 лет отбывать наказание за разворовывание страны
 показати весь коментар
 
 
НУ А ШО?
ЗЕбилы вы робыте цэ разом

Sam Sampson
3 ч.
"Інформнапалму" світить 109 стаття - насильницька зміна державного устрію ...
Альо, зелені, ви взагалі іпа@улись?!!

Пострадавший в реанимации, ожоги жизни не угрожают, - Мендель о состоянии мужчины, совершившего самоподжог возле ОП - Цензор.НЕТ 7529
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а чегоже ты не бросилось на огонь, как на журналиста, тогда, а ???????????7
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Это плохо, если люди вынужденны себя поджигать.
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Щас пидропарашенку за измену, за передачу секретных изобретений пидо рассии исчё, яш не апрыганый партишок. Постраждалий у реанімації, опіки життю не загрожують, - Мендель про стан чоловіка, який вчинив самопідпал біля ОП - Цензор.НЕТ 959 Постраждалий у реанімації, опіки життю не загрожують, - Мендель про стан чоловіка, який вчинив самопідпал біля ОП - Цензор.НЕТ 959 Постраждалий у реанімації, опіки життю не загрожують, - Мендель про стан чоловіка, який вчинив самопідпал біля ОП - Цензор.НЕТ 959
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вчера мендель по телику видел
ну не знаю, почему ей никто не скажет
чтобы прекращала так жрать
она же такими темпами скоро не в один объектив не влезет
прессекретарь презедента все таки, а не министр соцполитики
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А там все на казённых фуршетах харчах морды наедают, вспомни Розенка, Реву, Мосийчука... Сейчас ЗЕлёной гнили счастье подвалило! Если не в курсе у ДУСи есть не только собственные колхозы, но и собственный самогонный заводик...
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похоже зеленьимбецильная теряет берега ))))
ничему не учит правящих дебилов история)))))
не буди лихо пока оно тихо))))
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В ідеалі - Мендель пише заяву не на а від імені Зеленського, за власним бажанням -менше лиха 95 квартал принесе.
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