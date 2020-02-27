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 Політика України
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Все про:G-7 (227) реформи (1851)

 Верховенство права, боротьба з корупцією та ефективне управління, - група послів G7 опублікувала план підтримки реформ в Україні

Група послів G7 щодо підтримки реформ в Україні оприлюднила план пріоритетів на 2020 рік. Насамперед підтримуватимуть верховенство права і боротьбу проти корупції.

До плану входить оновлення судової влади, посилення підзвітності та незалежності судів, підтримка ВАКС в ухваленні ним перших вироків за корупцію високого рівня, реформування ГПУ на регіональному та місцевому рівні і реформи, націлені на посилення захисту свободи ЗМІ і персональних даних, йдеться в повідомленні у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

У блоці "Ефективне управління" збираються розвивати підготовку до економічного розвитку і реінтеграції на сході України та Азовському морі, впроваджувати реформу децентралізації згідно з європейськими вимогами, новий виборчий кодекс і реформу державного управління на всіх рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі реформи важко пояснити громадськості, хоча вони важливі для майбутнього країни, - МЗС Литви закликало до консолідації в Україні всіх зацікавлених у змінах

Верховенство права, боротьба з корупцією та ефективне управління, - група послів G7 опублікувала план підтримки реформ в Україні 01

Для економічного зростання підтримуватимуться реформи податкової та митної служби, енергетична реформа, розробка рамкової політики і реалізація програми приватизації державних підприємств, сильний і незалежний центральний банк, виконання Угоди про асоціацію з ЄС, подальші зусилля для поліпшення ділового та інвестиційного клімату.

Для людського розвитку посли G7 сприятимуть захисту постраждалим від конфлікту, свободі їхнього пересування і доступу до основних послуг, виконанню рекомендацій Венеціанської комісії, впровадженню реформ у сфері охорони здоров'я, пенсій та освіти, а також інтеграції гендерної рівності в програмах реформ.

Також читайте: Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7

Для безпеки і оборони підтримуватимуть імплементацію закону про нацбезпеку, перехід від громадянського управління до демократичної підзвітності ЗСУ, реформу силового сектору, в тому числі СБУ, Нацполіції та Національної гвардії, а також розробку і впровадження механізмів аналізу торгівлі та інвестицій для захисту національної безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178245
 
 
 Топ коментарі
 
Землю крестьянам, заводы рабочим, бабам мужиков, ленивым денег, быдлу пивасик, всем зрелищ...

И всего-то надо - записать видосик.
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Я погоджусь з цим планом, якщо першим і другими (навіть якщо таємнними) його пунктами будуть положення про проведення дострокових виборів Президента та ВР; а також заборона голосувати зебілам (через їх дебілізм) та зажопам, комікам з ригами (через касапізм).

Всі інші пункти - лише похідні.
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Землю крестьянам, заводы рабочим, бабам мужиков, ленивым денег, быдлу пивасик, всем зрелищ...

И всего-то надо - записать видосик.
 показати весь коментар
 
 
Я погоджусь з цим планом, якщо першим і другими (навіть якщо таємнними) його пунктами будуть положення про проведення дострокових виборів Президента та ВР; а також заборона голосувати зебілам (через їх дебілізм) та зажопам, комікам з ригами (через касапізм).

Всі інші пункти - лише похідні.
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заборонити голосувати усім хто не зможе правильно відповісти на ряд питань, стосовно війни, революції гідності, державного устрою, географії України, історії та елементарних питань з економіки. це реально спрацює.
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ну, так таким тестом вони (зеьіли, комі, риги і зажопи) і можуть бути визначені.
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Соглашайся, а то без твоего согласия НИЧЕГО не будет. Спасай Украину! Дебил ты сказочный.
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оно выполняет обещания. Дайте ещё 100 дней и всё будет
Верховенство права, боротьба з корупцією та ефективне управління, - група послів G7 опублікувала план підтримки реформ в Україні - Цензор.НЕТ 1618
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Если послы ?-ки добьются хотя бы того, что СУДЬИ первой и апелляционной инстанций - "ОНОВЛЯТЬСЯ"... То есть - будут набраны НЕ из отпрысков "старых" судей, прокуроров, полицейских начальников, чиновников (не ниже областного уровня), НЕ из ихних кумовьев, сватов, и корешей,,, Да еще, что бы судьи новые были "из хрущевок" (с нормальным ремонтом - но из "хрущевок"), БЕЗ дорогущих часов, БЕЗ машин дороже 12-15 тысяч долларов (в пользовании, собственность не имеет исключительного значения), БЕЗ прочей "мишуры", которая явно говорит о человеке с наклонностями НУУВОРИША, а не правоведа - ЧЕСТЬ И ХВАЛА тогда и только тогда будет послам 7-ки!!!
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Це ти прочитав передвиборчу програму Петра Олексійовича за 2014 рік? Дуже кумедний опус!)))
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Другими словами, внешние управленцы(вражеские силы) и дальше будут геноцидить народ, будут и дальше навязывать свои иностранные оккупационные порядки.
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Если придут шведские или финские управленцы - я только "за" таких "оккупантов"! Они не будут слушать сказки судьи, что пент-хауз или Крузак он купил за мамы пенсионерки-колхозницы деньги! Самы большой грех Зеленского - обдурил дурил (простите за каламбур), которые рассчитывали, что если Президент уж ездит на велики, то чиновники будут ездить на метро и в маршрутках... А вот ВИКИНГИ заставят это сделать, не сомневаюсь! Лично знаю руководителя полиции датского городка, который выглядел бы голодранцемпо сравнению с любым районным судьей, начальником полиции или прокурором!
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Дивна річ- проти боротьби з корупцією найбільше репетують казкові свідки секти 8 відсотків, до чого б це?)))
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У січні 2020 року промислове виробництво в Україні знизилося на 5,1% порівняно із січнем 2019 року та скоротилось на 8,4% порівняно з минулим місяцем, про це повідомляє Державна служба статистики
У січні 2019 року було зафіксовано зниження на 3,3% до аналогічного місяця 2018 року.
Найбільше за рік скоротилися обсяги виробництва електроенергії, газу та пару - на 11,8%.
У переробній промисловості падіння склало 3,2%, у добувній - 4,5%.
Зростання відбулося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної техніки (на 17,4%).
По регіонах, найбільше у січні 2020 року (проти січня 2019-го року) впала промисловість Луганської та Тернопільської областей - на 26% та 15,3% відповідно.
Натомість промисловість зросла у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2% відповідно).
В грудні 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%.
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ну зачем по больному бить? как раз эти три пункта ВААЩЕ отсутствуют у команды ЗЕ и СН
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И еще... Посмотрите в какой-то маленькой далекой Шостке хоронят молодого паренька, погибшего за Украину, не откосившего от армии... Вечная память... И при этом есть МРАЗИ из чиновников, примазавшихся к формированиям запаса РАДИ ДЕНЕГ! 90% этих чиновников НИ КОГДА и НИ ЗА ЧТО не пойдут на передовую! Пусть таким эти деньги не пойдут в прок! А сколько таких "старых служак" в нацгвардии?! Куда тратим деньги?! ВИКИНГИ в 5 минут (именно - в 5 минут) вычистят таких "вояк" путем РЕАЛЬНОЙ ПОГОЛОВНОЙ прогонки через передовую ВСЕХ кто получает зарплату выше двух минималок! Кто ниже - может сидеть в тылу охранять объекты. Это - "ВОХР-ровцы", нужные люди, но получать они должны не более двух минималок!
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Верховенство права, борьба с коррупцией и эффективное управление, - группа послов G7 опубликовала план поддержки реформ в Украине.

Очень просто исполнить.
Пересажать 20% судей, ментов, прокуроров, депутатов, чиновников с конфискацией имущества у всей семьи, друзей и знакомых. И так проводить прополку каждый год.
Увеличить сроки отсидки для этих категорий от 10 лет. Пять лет, не долгий срок.
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Шановні посли. Ви що, "приколюєтесь", чи тролите? Від кого ви це чекаєте? Від імпотента дитину чи від ідіота розуму?
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