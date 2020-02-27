 Верховенство права, боротьба з корупцією та ефективне управління, - група послів G7 опублікувала план підтримки реформ в Україні

До плану входить оновлення судової влади, посилення підзвітності та незалежності судів, підтримка ВАКС в ухваленні ним перших вироків за корупцію високого рівня, реформування ГПУ на регіональному та місцевому рівні і реформи, націлені на посилення захисту свободи ЗМІ і персональних даних, йдеться в повідомленні у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
У блоці "Ефективне управління" збираються розвивати підготовку до економічного розвитку і реінтеграції на сході України та Азовському морі, впроваджувати реформу децентралізації згідно з європейськими вимогами, новий виборчий кодекс і реформу державного управління на всіх рівнях.
Для економічного зростання підтримуватимуться реформи податкової та митної служби, енергетична реформа, розробка рамкової політики і реалізація програми приватизації державних підприємств, сильний і незалежний центральний банк, виконання Угоди про асоціацію з ЄС, подальші зусилля для поліпшення ділового та інвестиційного клімату.
Для людського розвитку посли G7 сприятимуть захисту постраждалим від конфлікту, свободі їхнього пересування і доступу до основних послуг, виконанню рекомендацій Венеціанської комісії, впровадженню реформ у сфері охорони здоров'я, пенсій та освіти, а також інтеграції гендерної рівності в програмах реформ.
Для безпеки і оборони підтримуватимуть імплементацію закону про нацбезпеку, перехід від громадянського управління до демократичної підзвітності ЗСУ, реформу силового сектору, в тому числі СБУ, Нацполіції та Національної гвардії, а також розробку і впровадження механізмів аналізу торгівлі та інвестицій для захисту національної безпеки.
И всего-то надо - записать видосик.
Всі інші пункти - лише похідні.
У січні 2019 року було зафіксовано зниження на 3,3% до аналогічного місяця 2018 року.
Найбільше за рік скоротилися обсяги виробництва електроенергії, газу та пару - на 11,8%.
У переробній промисловості падіння склало 3,2%, у добувній - 4,5%.
Зростання відбулося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної техніки (на 17,4%).
По регіонах, найбільше у січні 2020 року (проти січня 2019-го року) впала промисловість Луганської та Тернопільської областей - на 26% та 15,3% відповідно.
Натомість промисловість зросла у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2% відповідно).
В грудні 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%.
Очень просто исполнить.
Пересажать 20% судей, ментов, прокуроров, депутатов, чиновников с конфискацией имущества у всей семьи, друзей и знакомых. И так проводить прополку каждый год.
Увеличить сроки отсидки для этих категорий от 10 лет. Пять лет, не долгий срок.