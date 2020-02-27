 Верховенство права, боротьба з корупцією та ефективне управління, - група послів G7 опублікувала план підтримки реформ в Україні

До плану входить оновлення судової влади, посилення підзвітності та незалежності судів, підтримка ВАКС в ухваленні ним перших вироків за корупцію високого рівня, реформування ГПУ на регіональному та місцевому рівні і реформи, націлені на посилення захисту свободи ЗМІ і персональних даних, йдеться в повідомленні у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

У блоці "Ефективне управління" збираються розвивати підготовку до економічного розвитку і реінтеграції на сході України та Азовському морі, впроваджувати реформу децентралізації згідно з європейськими вимогами, новий виборчий кодекс і реформу державного управління на всіх рівнях.

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Для економічного зростання підтримуватимуться реформи податкової та митної служби, енергетична реформа, розробка рамкової політики і реалізація програми приватизації державних підприємств, сильний і незалежний центральний банк, виконання Угоди про асоціацію з ЄС, подальші зусилля для поліпшення ділового та інвестиційного клімату.

Для людського розвитку посли G7 сприятимуть захисту постраждалим від конфлікту, свободі їхнього пересування і доступу до основних послуг, виконанню рекомендацій Венеціанської комісії, впровадженню реформ у сфері охорони здоров'я, пенсій та освіти, а також інтеграції гендерної рівності в програмах реформ.

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Для безпеки і оборони підтримуватимуть імплементацію закону про нацбезпеку, перехід від громадянського управління до демократичної підзвітності ЗСУ, реформу силового сектору, в тому числі СБУ, Нацполіції та Національної гвардії, а також розробку і впровадження механізмів аналізу торгівлі та інвестицій для захисту національної безпеки.