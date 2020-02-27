 Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Le Monde.

Сьогодні вранці президент Франції в супроводі медичних чиновників і міністра охорони здоров'я Олів'є Верана відвідав найстарішу лікарню Парижа Піт’є Сальпетрієр, де від вірусу COVID-19 помер перший французький пацієнт - 60-річний учитель.

"Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй", - заявив Макрон.

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Таким чином він дав зрозуміти, що Франція готується до будь-якої ситуації і що французька система охорони здоров'я здатна на неї реагувати.

Нагадаємо, 25 лютого Олів'є Веран заявив, що у Франції більше немає пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом, COVID-19 не поширюється по країні.