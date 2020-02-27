 Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Le Monde.
Сьогодні вранці президент Франції в супроводі медичних чиновників і міністра охорони здоров'я Олів'є Верана відвідав найстарішу лікарню Парижа Піт’є Сальпетрієр, де від вірусу COVID-19 помер перший французький пацієнт - 60-річний учитель.
"Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй", - заявив Макрон.
Таким чином він дав зрозуміти, що Франція готується до будь-якої ситуації і що французька система охорони здоров'я здатна на неї реагувати.
Нагадаємо, 25 лютого Олів'є Веран заявив, що у Франції більше немає пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом, COVID-19 не поширюється по країні.
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!