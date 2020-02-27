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Все про:вірус (321) Франція (867) Макрон Емманюель (366) COVID-19 (362)

 Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у Франції можлива епідемія коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Le Monde.

Сьогодні вранці президент Франції в супроводі медичних чиновників і міністра охорони здоров'я Олів'є Верана відвідав найстарішу лікарню Парижа Піт’є Сальпетрієр, де від вірусу COVID-19 помер перший французький пацієнт - 60-річний учитель.

"Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй", - заявив Макрон.

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Таким чином він дав зрозуміти, що Франція готується до будь-якої ситуації і що французька система охорони здоров'я здатна на неї реагувати.

Нагадаємо, 25 лютого Олів'є Веран заявив, що у Франції більше немає пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом, COVID-19 не поширюється по країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178243
 
 
 Топ коментарі
 
Нда... Геронтофил, кацапофил и просто трепло пустопорожнее... Макарон, одним словом, переваренный! Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей" - Цензор.НЕТ 275
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Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей" - Цензор.НЕТ 7240 новости кацапстана)) раша тудэй))) твою разтудэй))
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новости кацапстана)) раша тудэй))) твою разтудэй))
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Нда... Геронтофил, кацапофил и просто трепло пустопорожнее... Макарон, одним словом, переваренный! Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей" - Цензор.НЕТ 275
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Оно, в смысле Макрон, решило что большой политик, о чем пишет издание The Guardian. Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй" - Цензор.НЕТ 7225 Своей выходкой Макрон вызвал крайнее раздражение Вашингтона, Лондона и Берлина. Надо отдать должное оперативности Киева, предложившего выход из ситуации. Этот выход также даёт Киеву огромные внешнеполитические бонусы. Визит Дональда Трампа и Бориса Джонсона в Киев, это вам не кот чихнул. Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй" - Цензор.НЕТ 4292
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Головне, щоб у Францію не їхали українці і болгари.(С)
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Ты думаешь во всем мире есть вирус а у нас нету? Да мы уже навеРно во всю болеем, тестов же нет.
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"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.
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Ну все правильно он сказал. Они видимо себя зарекомендовали.
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Тобто Макрон на увесь світ заявив, що українці в основному бандити, хоча українці - конкуренти для французів, бо працюють краще і за меньші гроші. І взагалі ніхто не знає в яких близьких відносинах Макрон і *****. судячи з останніх подій у дуже близьких, навіть, можливо, романтичних. Макрон про коронавірус у Франції: "Перед нами епідемія, і наш обов'язок - максимально протистояти їй" - Цензор.НЕТ 6289
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Прочти где ты написал что всех украинцев? Там же написано вместо нелегальных украинских банд. Разницу понимаешь?
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Це було сказано на весь світ - ніхто не буде розбиратись легальні/нелегальні, банди/не банди - у свідомості французів закарбувався посил: українці і болгпри - бандити.
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А нам надо быстрее землю продать, так что Макрон приезжай покупай.
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а клоун не хочет выступить перед украинцами? так хочется новый видосик Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей" - Цензор.НЕТ 9340
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Он Комаровского отправил с концертами.
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Багдаша свалил и теслу забрал...не на чем теперь видосики записывать..
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так в Санжарах можно записать видосик прям в карантине, вируса нет, как раз с людьми пообщается, они за него голосовали
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Макрона можно понять переживает за жену, как известно короныч особо опасен для 80+
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чего ему за нее переживать. у него же с ней фиктивный брак, он же *****
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Макарон, с вирусом нужно примириться и перестать лечиться.
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и чуть не забыл, вирусу еще нужно дать особый статус и автономию
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приезжай. наши покажут как надо. если конечно у тебя есть градусник.
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18 февраля 2020
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
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