 Стан здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар Смаілова та Умерова значно погіршився, - Денісова

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шабан Умеров, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", має хронічні проблеми з серцем. Він скаржиться на сильний серцевий біль, який посилюється у вечірній час. Тривале ненадання лікування може призвести до інфаркту. Тюремний лікар-терапевт також підтвердив наявне захворювання серця", - повідомила Денісова.

У Смаілова, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", через неналежні умови тримання загострився хронічний гайморит. Також адміністрація колонії ігнорує його неодноразові звернення про надання окулярів для зору.

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"Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової належного реагування на порушення прав громадян України та терміново вжити заходів з метою їх відновлення. Зокрема, сприяти проведенню повного медичного обстеження обох громадян України та невідкладно надати кваліфіковану лікарську допомогу", - заявила Денісова.

Вона також звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій і місій з проханням вжити заходів для відновлення прав незаконно утримуваних громадян України.