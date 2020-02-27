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Все про:Денісова (430) Крим (8829) політв'язні (1130) Умеров Шабан (1)

 Стан здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар Смаілова та Умерова значно погіршився, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у незаконно утримуваних в Росії громадян України Едема Смаілова і Шабана Умерова значно погіршився стан здоров'я.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шабан Умеров, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", має хронічні проблеми з серцем. Він скаржиться на сильний серцевий біль, який посилюється у вечірній час. Тривале ненадання лікування може призвести до інфаркту. Тюремний лікар-терапевт також підтвердив наявне захворювання серця", - повідомила Денісова.

У Смаілова, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", через неналежні умови тримання загострився хронічний гайморит. Також адміністрація колонії ігнорує його неодноразові звернення про надання окулярів для зору.

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"Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової належного реагування на порушення прав громадян України та терміново вжити заходів з метою їх відновлення. Зокрема, сприяти проведенню повного медичного обстеження обох громадян України та невідкладно надати кваліфіковану лікарську допомогу", - заявила Денісова.

Вона також звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій і місій з проханням вжити заходів для відновлення прав незаконно утримуваних громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178240
 
 
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Ну так бл звони Меркель и Оланду и другим толерастам которые советовали крым сдать окупантам без единого выстрела. Чего теперь ноете. В окупированном крыму тысячи украинцев которые страдают от окупации и не только в крыму а и на дамбасе откуда ВСУ вывели свои войска и продолжают отводить
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Как только Украина официально признает окупированные территории территорией РФ, Рашка перестанет цереминиться и все татары, украинцы будут погружены в вагоны в одну ночь и вывезены туда куда раньше вывозил гуру ***** Сталин. На их место приедут чекисты и буряты, а ваш Штанмаер вам покажет ФАК из кремля
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На чудесных нарах можно год не есть и выйти жирным.
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