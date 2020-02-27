 На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички зі стріляниною: "Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий!". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Сьогодні, 27 лютого, на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та охоронною агенцією. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ", - сказано в повідомленні.

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян на території торгового центру перебувають наряди поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Фото: сайт Нацполіції

На місці події перебуває керівництво ГУНП в Харківській області та Управління превентивної діяльності, які координують роботу служб і підрозділів поліції по врегулюванню конфліктної ситуації на ринку.

В мережі почали з'являтися відео з місця подій. На записі чути постріли і видно чоловіка з предметом,схожим на пістолет.

Як пише місцеве видання "Весь Харьков" з посиланням на очевидців подій, на в'їзді ТРЦ "Барабашово", де почалися роботи з будівництва дороги, яка з'єднає Салтівку і центр Харкова, в ході протистояння сьогодні вранці сталися зіткнення між підприємцями ринку і групою людей в кількості близько 50 осіб.

За словами очевидців, несподівано, близько години тому, до групи підприємців організовано підійшла група, що складається з декількох десятків молодиків у (швидше за все, їх підвезли) в уніформі без розпізнавальних знаків.

Молоді люди спробували знести загородження на дорозі, яку охороняють підприємці, погрожували підприємцям зброєю, імовірно, травматичним, а потім відбулася стрілянина і розпорошили газ.

У цей час повз проходили покупці з дітьми, серед них є ті, які надихатися газом.

На місце прибула поліція, правоохоронці, одягнені в спецзахист, розвели сторони, стали між ними.

Як повідомляє в прямому ефірі з місця подій харківський правозахисник Андрій Ільгов, зараз група молодиків вантажиться в автобус.

Тим часом глава ХОДА Олексій Кучер, коментуючи події на ринку "Барабашово", назвав їх неприпустимими для цивілізованої міста і закликав Геннадія Кернеса та Олександра Фельдмана зупинити з'ясування стосунків на майданчику "Барабашово".

"Ми знаємо бенефіціарів цієї історії. Звертаючись до них, я закликаю (міського голову Харкова, – ред.) Кернеса Геннадія Адольфовича, я закликаю (народного депутата, власника концерну "АВЕК і Ко", якому належить ТЦ "Барабашово",- ред.) Олександра Борисовича Фельдмана припинити розборки на платформі "Барабашово", це з'ясування особистих стосунків ", - додав глава ХОДА, слова якого цитує Інтерфакс-Україна.

Також Кучер сказав, що завтра їде до Києва і про цю ситуацію буде говорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив Інтерфакс-Україна директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, по медичну допомогу звернулися 4 людини.

"У двох опіки очей. Їм надали допомогу на місці. Ще у двох - опіки рук і ніг. За словами постраждалих - від світло-шумової гранати. Їх повезли в лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги", - сказав Забашта.

Отримати коментарі поліції і Харківської міськради з приводу того, що відбувається агентству поки не вдалося.

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5 вересня 2019 року міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що муніципальна влада розглядає можливість будівництва нової дороги, яка з'єднає Салтівку з центром міста.

16 жовтня 2019 року Харківська міськрада затвердила будівництво цієї дороги, незважаючи на протест підприємців з ТЦ "Барабашово", які пікетували сесію, чиї торгові павільйони будуть "відселені" в зв'язку з будівництвом дороги. "За" проголосував 51 депутат, "проти" - 4.

Кернес назвав акцію підприємців проплаченою, а їхні дії - "проявом непатріотичної агресії щодо міста".

Він також нагадав, що будівництво дороги планувалося давно і пообіцяв, що підприємці, яких доведеться "відселити" з місця майбутнього будівництва, зможуть укласти договори з КП "Міський торговельний ринок" і отримати місця на його території.

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"Ця дорога була передбачена генеральним планом 1953, 1986, 2004 і 2013 років. Коли земля передавалася в оренду Концерну "АВЕК", його попереджали, що це для тимчасового розміщення торгових павільйонів або автостоянок ... КП "Міський торговельний ринок" будуть виділені гроші для будівництва малих архітектурних форм та здачі їх в оренду підприємцям", - сказав Кернес.