 На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички зі стріляниною: "Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий!". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Сьогодні, 27 лютого, на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та охоронною агенцією. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ", - сказано в повідомленні.
Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян на території торгового центру перебувають наряди поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції.
Фото: сайт Нацполіції
На місці події перебуває керівництво ГУНП в Харківській області та Управління превентивної діяльності, які координують роботу служб і підрозділів поліції по врегулюванню конфліктної ситуації на ринку.
В мережі почали з'являтися відео з місця подій. На записі чути постріли і видно чоловіка з предметом,схожим на пістолет.
Як пише місцеве видання "Весь Харьков" з посиланням на очевидців подій, на в'їзді ТРЦ "Барабашово", де почалися роботи з будівництва дороги, яка з'єднає Салтівку і центр Харкова, в ході протистояння сьогодні вранці сталися зіткнення між підприємцями ринку і групою людей в кількості близько 50 осіб.
За словами очевидців, несподівано, близько години тому, до групи підприємців організовано підійшла група, що складається з декількох десятків молодиків у (швидше за все, їх підвезли) в уніформі без розпізнавальних знаків.
Молоді люди спробували знести загородження на дорозі, яку охороняють підприємці, погрожували підприємцям зброєю, імовірно, травматичним, а потім відбулася стрілянина і розпорошили газ.
У цей час повз проходили покупці з дітьми, серед них є ті, які надихатися газом.
На місце прибула поліція, правоохоронці, одягнені в спецзахист, розвели сторони, стали між ними.
Як повідомляє в прямому ефірі з місця подій харківський правозахисник Андрій Ільгов, зараз група молодиків вантажиться в автобус.
Тим часом глава ХОДА Олексій Кучер, коментуючи події на ринку "Барабашово", назвав їх неприпустимими для цивілізованої міста і закликав Геннадія Кернеса та Олександра Фельдмана зупинити з'ясування стосунків на майданчику "Барабашово".
"Ми знаємо бенефіціарів цієї історії. Звертаючись до них, я закликаю (міського голову Харкова, – ред.) Кернеса Геннадія Адольфовича, я закликаю (народного депутата, власника концерну "АВЕК і Ко", якому належить ТЦ "Барабашово",- ред.) Олександра Борисовича Фельдмана припинити розборки на платформі "Барабашово", це з'ясування особистих стосунків ", - додав глава ХОДА, слова якого цитує Інтерфакс-Україна.
Також Кучер сказав, що завтра їде до Києва і про цю ситуацію буде говорити з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомив Інтерфакс-Україна директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, по медичну допомогу звернулися 4 людини.
"У двох опіки очей. Їм надали допомогу на місці. Ще у двох - опіки рук і ніг. За словами постраждалих - від світло-шумової гранати. Їх повезли в лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги", - сказав Забашта.
Отримати коментарі поліції і Харківської міськради з приводу того, що відбувається агентству поки не вдалося.
5 вересня 2019 року міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що муніципальна влада розглядає можливість будівництва нової дороги, яка з'єднає Салтівку з центром міста.
16 жовтня 2019 року Харківська міськрада затвердила будівництво цієї дороги, незважаючи на протест підприємців з ТЦ "Барабашово", які пікетували сесію, чиї торгові павільйони будуть "відселені" в зв'язку з будівництвом дороги. "За" проголосував 51 депутат, "проти" - 4.
Кернес назвав акцію підприємців проплаченою, а їхні дії - "проявом непатріотичної агресії щодо міста".
Він також нагадав, що будівництво дороги планувалося давно і пообіцяв, що підприємці, яких доведеться "відселити" з місця майбутнього будівництва, зможуть укласти договори з КП "Міський торговельний ринок" і отримати місця на його території.
"Ця дорога була передбачена генеральним планом 1953, 1986, 2004 і 2013 років. Коли земля передавалася в оренду Концерну "АВЕК", його попереджали, що це для тимчасового розміщення торгових павільйонів або автостоянок ... КП "Міський торговельний ринок" будуть виділені гроші для будівництва малих архітектурних форм та здачі їх в оренду підприємцям", - сказав Кернес.
Он (кернес) всех на *** вертел.
Ему сказали жукова не возвращать, а он '...**..л всех в рот'. И все
Якось не вкладається у голові
Харьковский городской совет в ходе сегодняшней сессии принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова
Гарний меседж - кидати банани Кернесу.
Источник: https://censor.net.ua/v3178236
С 1953 года дорога в планах, то есть 67 лет!
В Японии за это время создали, запустили и несколько раз усовершенствовали скоростной поезд Шинкансен, прокопали под океаном туннель, соединящий Нонсю с Хоккайдо, по которому опять же ходит скоростной поезд, США высадили астронавтов на Луну, телескопы обнаружили похожие на Землю планеты около далеких звезд, а в Харькове все дорогу планируют все 67 лет.
ЗЕбуины, вы заслуживаете жить так, как живете.
То есть не 67 лет дорогу проектируют, а "только" 57.
Да, это ценное замечание.
Большое Вам спасибо.
P.S. В развитых странах, таких как Япония, СНАЧАЛА создают инфраструктуру (то есть железную дорогу со станциями, например), а только ПОТОМ строят вокруг инфраструктуру, ПОД инфраструктуру "спальные" районы.
Странный вопрос "почему".
Да дешевле потому что старый план использовать, чем новый начинать.
Гепа - он экономный.
Вот у нас в городе недалеко от центра была площадка у рынка. В 90-е ее огородили, и разрешили там продажу продуктов с грузовых машин - овощи, крупы, зерно и прочее. Аргументировав, что под площадкой проходит тепломагистраль и строения там запрещены. Типа компромисс - и площадь не пустует, и строений нет. К 2000-м там стали появляться сначала летние палатки вместо машин, а при Овоще горадминистрация разрешила там строить павильоны (естественно, не бесплатно)
В 2015-м было решено убрать рынок, поскольку там, по сути, были уже капитальные строения. Так предприниматели тоже сначала просили полгода отсрочки, потом обвешали рынок государственными флагами и вопили про "беспредел". Это продолжалось ровно до зимы 15-16 годов, когда та теплоцентраль таки прорвалась и рынок уже сносили с полицией и коммунальщиками. Ору было море. Но, в итоге, целый микрорайон был без тепла почти две недели, потому что сначала разгоняли торгашей, потом сносили их хибары, потом добирались до трубы. Сейчас там парковка.
Улицы, которые спроектированы при совке, рассчитаны по нормам - чтобы пропускать определенное количество пешеходов. Когда на этих улицах строят "временные" халупы - это соответственно идет в ущерб пешеходам, т.е. в ущерб городу.
Я уж не говорю про ущерб городской среде а именно внешнему виду - в Европе такие бомжатники есть но в специальных местах, не на проходных улицах. Выглядит это все как уродство.
Это было оправдано в 90-е, но сейчас их время прошло.
И 3-я сторона медали - налоги. Все эти бомжатники приносят неплохой поток "черного нала" хозяевам города, и самим предпринимателям. Если эти гнойники снести, придется идти вмагазины, торговые центры, где легче наладить (при желании) учет и собирать налоги в казну а не Кернесу на карман.
Такой же "привет из 90-х" - маршрутки. Этого убожества нет в Европе, и ничего, живут. И проблемы с маршрутками те же самые - ухудшение эстетической среды в городе, "черный нал" вместо налогов, коррпуция и т.п.
Они просто опасны.
Потому и используют автобусы.
В качестве же общественного транспорта их не используют по причине экологии: автобус за счет бОльшего количества пассажиров, выделяет меньше загрязнений в аомосферу при перевозке 1 пассажира. И обходится поездка дешевле - зарплату надо платить 1 водителю вместо 3-4 если б были микроавтобусы.
Но, с другой стороны, заметьте, Кернес именно за постройку дороги. То ли ему не перепадает от этих предпринимателей, то ли он больше получит от откатов за дорожные работы.
К тому же, если там ситуация такая же, как была в нашем городе - вряд ли там дикое противостояние "элит". За рынок выступают коммерсы, которые не хотят покидать прикормленные места. Против - администрация, которая то ли хочет получить откаты от дороги, то ли (а вдруг) хочет реально улучшить город - тут простым харковчанам виднее. Хотя и тут возможны разногласия - водители наверняка будут за дорогу, а жителям вокруг был удобен рынок.
Кстати говоря, я общалась с некоторыми предпринимателями, чьи павильоны снесли у нас. Один откровенно рассказал, что ему прямо говорили, даже когда он "занес" - что это временно (не фанатка Кернеса, но он говорит примерно тоже самое). На мой закономерный вопрос "а чего ж тогда строил капитальный павильон" он ответил - "ой, да думал цены набивают. Скажут мол, через пару лет снести - еще занесу и порядок. Кто ж знал, что они пойдут по такому беспределу?" И он до сих пор не верит, что теплоцентраль тогда прорвало. Мол, это власти отключили тепло, чтобы был повод их рынок снести. Доносить такому, что его рынок там в принципе незаконен был и в любой цивилизованной стране его бы или не не разрешили строить, или, если он уже есть, снесли бы без всяких отсрочек и поводов - бесполезно
Барбашово снестии а вместо него озеро
Проспект Жукаова переименовать обратно в Генерала Григоренко.
то и необходимость в дороге сразу отпадёт
эта мразь гепа должен уже давно зону топтать. вован, как там на счет посадок?))))
весна на горизонте)))
Для того, заранее, им и переимован проспект в Жукова.
Он бережливый, Гепа, он бизнес бережет.
Прада, из-за боязни потерять бизнес, он работает на опережение, и потому опережая события, ошибается.
Ему пофиг, "бубочка" или кто там еще, Гепа сидит на бизнесе.
Але це не звільняє чинну владу від зобовязань поводитись з ними чемно, в межах Закону.