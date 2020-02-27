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 На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички зі стріляниною: "Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий!". ВIДЕО

На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички, невідомі застосовували піротехніку і сльозогінний газ. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Сьогодні, 27 лютого, на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та охоронною агенцією. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ", - сказано в повідомленні.

На ринку Барабашово в Харкові сталися сутички зі стріляниною: Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий! 01

Для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян на території торгового центру перебувають наряди поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

На ринку Барабашово в Харкові сталися сутички зі стріляниною: Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий! 02

Фото: сайт Нацполіції

На місці події перебуває керівництво ГУНП в Харківській області та Управління превентивної діяльності, які координують роботу служб і підрозділів поліції по врегулюванню конфліктної ситуації на ринку.

В мережі почали з'являтися відео з місця подій. На записі чути постріли і видно чоловіка з предметом,схожим на пістолет.

Як пише місцеве видання "Весь Харьков" з посиланням на очевидців подій, на в'їзді ТРЦ "Барабашово", де почалися роботи з будівництва дороги, яка з'єднає Салтівку і центр Харкова, в ході протистояння сьогодні вранці сталися зіткнення між підприємцями ринку і групою людей в кількості близько 50 осіб.

За словами очевидців, несподівано, близько години тому, до групи підприємців організовано підійшла група, що складається з декількох десятків молодиків у (швидше за все, їх підвезли) в уніформі без розпізнавальних знаків.

Молоді люди спробували знести загородження на дорозі, яку охороняють підприємці, погрожували підприємцям зброєю, імовірно, травматичним, а потім відбулася стрілянина і розпорошили газ.

У цей час повз проходили покупці з дітьми, серед них є ті, які надихатися газом.

На місце прибула поліція, правоохоронці, одягнені в спецзахист, розвели сторони, стали між ними.

Як повідомляє в прямому ефірі з місця подій харківський правозахисник Андрій Ільгов, зараз група молодиків вантажиться в автобус.

Тим часом глава ХОДА Олексій Кучер, коментуючи події на ринку "Барабашово", назвав їх неприпустимими для цивілізованої міста і закликав Геннадія Кернеса та Олександра Фельдмана зупинити з'ясування стосунків на майданчику "Барабашово".

"Ми знаємо бенефіціарів цієї історії. Звертаючись до них, я закликаю (міського голову Харкова, – ред.) Кернеса Геннадія Адольфовича, я закликаю (народного депутата, власника концерну "АВЕК і Ко", якому належить ТЦ "Барабашово",- ред.) Олександра Борисовича Фельдмана припинити розборки на платформі "Барабашово", це з'ясування особистих стосунків ", - додав глава ХОДА, слова якого цитує Інтерфакс-Україна.

Також Кучер сказав, що завтра їде до Києва і про цю ситуацію буде говорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив Інтерфакс-Україна директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, по медичну допомогу звернулися 4 людини.

"У двох опіки очей. Їм надали допомогу на місці. Ще у двох - опіки рук і ніг. За словами постраждалих - від світло-шумової гранати. Їх повезли в лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги", - сказав Забашта.

Отримати коментарі поліції і Харківської міськради з приводу того, що відбувається агентству поки не вдалося.

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5 вересня 2019 року міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що муніципальна влада розглядає можливість будівництва нової дороги, яка з'єднає Салтівку з центром міста.

16 жовтня 2019 року Харківська міськрада затвердила будівництво цієї дороги, незважаючи на протест підприємців з ТЦ "Барабашово", які пікетували сесію, чиї торгові павільйони будуть "відселені" в зв'язку з будівництвом дороги. "За" проголосував 51 депутат, "проти" - 4.

Кернес назвав акцію підприємців проплаченою, а їхні дії - "проявом непатріотичної агресії щодо міста".

Він також нагадав, що будівництво дороги планувалося давно і пообіцяв, що підприємці, яких доведеться "відселити" з місця майбутнього будівництва, зможуть укласти договори з КП "Міський торговельний ринок" і отримати місця на його території.

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"Ця дорога була передбачена генеральним планом 1953, 1986, 2004 і 2013 років. Коли земля передавалася в оренду Концерну "АВЕК", його попереджали, що це для тимчасового розміщення торгових павільйонів або автостоянок ... КП "Міський торговельний ринок" будуть виділені гроші для будівництва малих архітектурних форм та здачі їх в оренду підприємцям", - сказав Кернес.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178236
 
 
 Топ коментарі
 
Когда кернес уже здохнет ? Просто капец-- одна сепарская гнида беспределит и не дает жить. где СБУ НАБУ САП и остальные силовики ???
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жукова зовите на подмогу...
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если харьковчане постоянно выбирают для себя Адольфовича, кто же им врач?
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Когда кернес уже здохнет ? Просто капец-- одна сепарская гнида беспределит и не дает жить. где СБУ НАБУ САП и остальные силовики ???
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Кернес vs Фельдман, хто з них не сепар?
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Снайперу руки повідбивати треба. Хотяяя... Прокацаплене місто знову вибере як не Хернеса то доВбкіна якогось... Головне Шо назву жЮкАвА повернули...
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Спросите Зе На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички зі стріляниною: "Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий!" - Цензор.НЕТ 1428
Он (кернес) всех на *** вертел.
Ему сказали жукова не возвращать, а он '...**..л всех в рот'. И все
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титушки опять в форме со стволами можно сказать на работе во страна..прям шапито
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более того они сейчас в организации объединяются охранные, выдают форму типа охранникам))
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наступним кроком буде підйом трикольорів з двома обов'язковими - синім та червоним
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тю зебабуины недавно отчитались что как они при власти не было ни одного отжима)) не считая аэросвита))
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при всём неуважении к горсовету и гепе, я на стороне дороги, а не стрёмных павильонов.
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Дело в том, что эта дорога физически не сможет соединить Салтовку и центр города. Она дойдет только до Киевской, а дальше куда ? Дальше ее вести некуда. Эту дорогу изначально запроектировали таким маршрутом, чтобы она прошла по территории рынка.
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Адольфович так и трамвайные линии убрал что бы дорогу сделать.
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я живу рядом. там уже давно нужна дорога, а не слалом между всевозможными препятствиями или объезд.
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Я тоже за то что Харькову нужна магистраль соединяющая центр с Салтовкой. Но она должна быть запроектирована совершенно в другом месте. Гепа откопал в архивах генплан 1953 года. В то время никакой Салтовки и в помине не было.
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я не вижу других вариантов. везде будут частные дома, промзоны и т.п. эстакады нам не карману((.
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в свободной стране все должны быть с оружием!!!
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если харьковчане постоянно выбирают для себя Адольфовича, кто же им врач?
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як такі з дозволу сказати "анті-фашисти" як харківчанє обирають кожен раз мером Адольфовіча?
Якось не вкладається у голові На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички зі стріляниною: "Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий!" - Цензор.НЕТ 9773
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Решение о переименовании приняли на сессии 26 февраля
Харьковский городской совет в ходе сегодняшней сессии принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова
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Щойно показали відуху: Гепа там завязаний, приїздив на ринок, чи не сам керував силовиками.
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Думаю Адольфовіч хоче таки віджати ринок Барабашова, бо все починається з малого "Назад! Назад сказал! Будь ты проклят!", - на рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой - Цензор.НЕТ 5294

Гарний меседж - кидати банани Кернесу.

"Назад! Назад сказал! Будь ты проклят!", - на рынке Барабашово в Харькове произошли стычки со стрельбой - Цензор.НЕТ 4474
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"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов"
Источник: https://censor.net.ua/v3178236

С 1953 года дорога в планах, то есть 67 лет!
В Японии за это время создали, запустили и несколько раз усовершенствовали скоростной поезд Шинкансен, прокопали под океаном туннель, соединящий Нонсю с Хоккайдо, по которому опять же ходит скоростной поезд, США высадили астронавтов на Луну, телескопы обнаружили похожие на Землю планеты около далеких звезд, а в Харькове все дорогу планируют все 67 лет.
ЗЕбуины, вы заслуживаете жить так, как живете.
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В 53-ем году не было еще никакой Салтовки. Этот спальный район был спроектирован только в 1963 году "Гипростроем".
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О, это важное уточнение!
То есть не 67 лет дорогу проектируют, а "только" 57.
Да, это ценное замечание.
Большое Вам спасибо.

P.S. В развитых странах, таких как Япония, СНАЧАЛА создают инфраструктуру (то есть железную дорогу со станциями, например), а только ПОТОМ строят вокруг инфраструктуру, ПОД инфраструктуру "спальные" районы.
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Не. Это уточнение, что когда принимали генплан в 1953 году, то на месте Салтовки были колхозные поля и пустыри. Строительство дорог в районе Салтовки и Барабашова велись с учетом советских нормативов - 1 автомобиль на 7 семей. Сейчас у каждой второй семьи автомобиль (или несколько), соответственно и нагрузка на пропускную систему городских дорог увеличилась... но, суть не в этом. Суть в том, что дорога Харькову действительно нужна, но власти почему-то решили откопать из архивов генплан 1953 года, хотя, на сегодняшнюю ситуацию, генплан необходим совершенно новый, а не 70-ти летней давности.
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"но власти почему-то решили откопать из архивов генплан 1953 года, хотя, на сегодняшнюю ситуацию, генплан необходим совершенно новый, а не 70-ти летней давности."

Странный вопрос "почему".
Да дешевле потому что старый план использовать, чем новый начинать.
Гепа - он экономный. На ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички зі стріляниною: "Назад! Назад сказав! Будь ти проклятий!" - Цензор.НЕТ 3361
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Наверное, в каждом втором городе Украины есть такая ситуация, когда предпринимателям отдают участок на время, а за пару лет они там сколачивают рынок и потом жалуются, что их отжимают.
Вот у нас в городе недалеко от центра была площадка у рынка. В 90-е ее огородили, и разрешили там продажу продуктов с грузовых машин - овощи, крупы, зерно и прочее. Аргументировав, что под площадкой проходит тепломагистраль и строения там запрещены. Типа компромисс - и площадь не пустует, и строений нет. К 2000-м там стали появляться сначала летние палатки вместо машин, а при Овоще горадминистрация разрешила там строить павильоны (естественно, не бесплатно)
В 2015-м было решено убрать рынок, поскольку там, по сути, были уже капитальные строения. Так предприниматели тоже сначала просили полгода отсрочки, потом обвешали рынок государственными флагами и вопили про "беспредел". Это продолжалось ровно до зимы 15-16 годов, когда та теплоцентраль таки прорвалась и рынок уже сносили с полицией и коммунальщиками. Ору было море. Но, в итоге, целый микрорайон был без тепла почти две недели, потому что сначала разгоняли торгашей, потом сносили их хибары, потом добирались до трубы. Сейчас там парковка.
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Да, везде одно и то же.
Улицы, которые спроектированы при совке, рассчитаны по нормам - чтобы пропускать определенное количество пешеходов. Когда на этих улицах строят "временные" халупы - это соответственно идет в ущерб пешеходам, т.е. в ущерб городу.
Я уж не говорю про ущерб городской среде а именно внешнему виду - в Европе такие бомжатники есть но в специальных местах, не на проходных улицах. Выглядит это все как уродство.
Это было оправдано в 90-е, но сейчас их время прошло.
И 3-я сторона медали - налоги. Все эти бомжатники приносят неплохой поток "черного нала" хозяевам города, и самим предпринимателям. Если эти гнойники снести, придется идти вмагазины, торговые центры, где легче наладить (при желании) учет и собирать налоги в казну а не Кернесу на карман.
Такой же "привет из 90-х" - маршрутки. Этого убожества нет в Европе, и ничего, живут. И проблемы с маршрутками те же самые - ухудшение эстетической среды в городе, "черный нал" вместо налогов, коррпуция и т.п.
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Маршрутки еще и опасны.
Они просто опасны.
Потому и используют автобусы.
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Опасны наши раздолбанные "Богданы". А в целом микроавтобусы не опасней автобусов. В Европе микроавтобусы используются как транспорт, например шаттл-басы от отелей, развозка пассажиров от ТЦ до общественного транспорта, перевозка небольших групп по заказу.
В качестве же общественного транспорта их не используют по причине экологии: автобус за счет бОльшего количества пассажиров, выделяет меньше загрязнений в аомосферу при перевозке 1 пассажира. И обходится поездка дешевле - зарплату надо платить 1 водителю вместо 3-4 если б были микроавтобусы.
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Вот именно, полностью согласна. Как наши предприниматели говорят - "неуплата налогов в Украине - признак психического здоровья". К сожалению, таков менталитет(
Но, с другой стороны, заметьте, Кернес именно за постройку дороги. То ли ему не перепадает от этих предпринимателей, то ли он больше получит от откатов за дорожные работы.
К тому же, если там ситуация такая же, как была в нашем городе - вряд ли там дикое противостояние "элит". За рынок выступают коммерсы, которые не хотят покидать прикормленные места. Против - администрация, которая то ли хочет получить откаты от дороги, то ли (а вдруг) хочет реально улучшить город - тут простым харковчанам виднее. Хотя и тут возможны разногласия - водители наверняка будут за дорогу, а жителям вокруг был удобен рынок.
Кстати говоря, я общалась с некоторыми предпринимателями, чьи павильоны снесли у нас. Один откровенно рассказал, что ему прямо говорили, даже когда он "занес" - что это временно (не фанатка Кернеса, но он говорит примерно тоже самое). На мой закономерный вопрос "а чего ж тогда строил капитальный павильон" он ответил - "ой, да думал цены набивают. Скажут мол, через пару лет снести - еще занесу и порядок. Кто ж знал, что они пойдут по такому беспределу?" И он до сих пор не верит, что теплоцентраль тогда прорвало. Мол, это власти отключили тепло, чтобы был повод их рынок снести. Доносить такому, что его рынок там в принципе незаконен был и в любой цивилизованной стране его бы или не не разрешили строить, или, если он уже есть, снесли бы без всяких отсрочек и поводов - бесполезно
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Кернеса и Фельдмана посадить в буцыгарню
Барбашово снестии а вместо него озеро
Проспект Жукаова переименовать обратно в Генерала Григоренко.
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Что за бред? Всех мордой в землю.Это две преступные группировки во главе с Кернесом и Фельдманом.Всем по 10 лет тюрьмы и проблема решена.
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То ж вы, торгаши, и навыбирали: то гепу, то сморчка. Мы рады, шо вам весело.
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Зато проспекту имя жЮкАвА вернули, Хернес у руля ну и т.д. Короче ватный город...
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если оттуда убрать барабан
то и необходимость в дороге сразу отпадёт
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"Не чіпайте жида,бо велика огида!" Народна приказка...
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вкину своих 5 копеек. кто выбрал не достреленого урода мером? теперь кушайте в удовольствие))))
эта мразь гепа должен уже давно зону топтать. вован, как там на счет посадок?))))

весна на горизонте)))
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Как только Гепу решат "сажать", он тут же объявит ХНР (Харьковскую Народную республику), отделиться и присоединиться к запоребрику.
Для того, заранее, им и переимован проспект в Жукова.
Он бережливый, Гепа, он бизнес бережет.
Прада, из-за боязни потерять бизнес, он работает на опережение, и потому опережая события, ошибается.

Ему пофиг, "бубочка" или кто там еще, Гепа сидит на бизнесе.
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Не надо называть это барабашовское быдло предпринимателями. Это стадо, в 2019 году, в первые за всю историю Харькова, полным составом проголосовало за Зеленую шмарклю. Полным составом, повторю. Так что пусть ответят за свой выбор. А дорога нужна нам, здоровым харьковчанам
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Харьковчане, которые так любят своего мера Гепу. Помните, что если потребуется и будет выгодно то Гепа снова как в 2014 году пустит на вас свою титушню и напялит георгиевскую ленту.
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Не надо называть это барабашовское быдло предпринимателями. Это стадо, в 2019 году, в первые за всю историю Харькова, полным составом проголосовало за Зеленую шмарклю. Полным составом, повторю. Так что пусть ответят за свой выбор. А дорога нужна нам, здоровым харьковчанам
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Багато бидла (не лише харківського розливу) яке називає себе підприємцями, гАлАснуло за клована і зелене нещастя для України...
Але це не звільняє чинну владу від зобовязань поводитись з ними чемно, в межах Закону.
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Всё это может очень хреново закончиться для страны .
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СБУ И МУСОРА ГДЕ? ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ ПРОИСХОДИТ?
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Сурков сказал, что Украину только силой можно захватить и на следующий же день начались заворушиня в Харькове. Совпадение???
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Кернесу нема коли за порядком слідкувати, він зайнятий, проспект Григоренка перейменовує на проспект Жукова
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Пока Харьковом не начали управлять Гепа и Допа он был совсем другим. В начале 2000-х Харьков называли городом ментов, город барыг, городом хип-хопа. А сейчас и уже много лет Харьков определенно город бандитов.
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А реакция мусорят стандартная... ковыряния в носах. Как и в 2014 в Донецке и Луганске. На 100% что если начнется кипишь эти в...****** кацапские тряпки будут подымать не только в Харькове.
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После этого Зеленский должен посадить Кернеса!
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Керенс титушек собрал в спортзалах и устроил это. За это он должен гнить на нарах выродок!
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