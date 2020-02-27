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 Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук

Уряд припиняє функціонування "тіньових схем" із податком на додану вартість.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гочарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми "доженемо" всіх корупціонерів і "тіньових схемарів", де б вони не ховалися. Сьогодні Уряд припиняє схематоз із ПДВ. Позавчора ми почали перезавантаження ДФС, учора — Центренерго, сьогодні — припиняємо оборудки з ПДВ. Уряд ліквідує всі тіньові схеми, зокрема нечесні тендери чи податкові схеми", - написав Гончарук в фейсбуці.

Глава уряду зазначив, що "ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд гривень щомісяця".

"Майже щодня ми фіксуємо випадки, як хтось на місцях намагається збагатитися через оборудки. Один із прикладів — торік система моніторингу зупинила реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд гривень (0,56%). Зареєстрували після їхнього розгляду накладних лише на 3,4 млрд. Решту 6 млрд гривень просто намагалися з бюджету вкрасти. Ми з цими схемами боремося!" - стверджує Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верланов оголосив про запуск нового механізму для боротьби з мінімізаційними схемами під час сплати ПДВ

"Сьогодні Нова податкова запустила оновлену систему моніторингу подакових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ. Ті, хто не платять податки, зустрічатимуть опір від держави. Їм працювати точно не буде комфортно. Уся "тінь" на наших ринках до кінця вже цього року має піти в історію. При цьому, український Уряд захищає чесний бізнес, який працює "в білу"", - додав прем'єр-міністр.

Сьогодні уряд припиняє схематоз з ПДВ, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178234
 
   
 Топ коментарі
 
раз, два - и прекратили - смешно)))))
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Революційні зміни! Прорив у реформаторстві! ПереганяємоЄвропу! Через пів року результат - великий пук. Виробництво прискорює падіння.
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Революційні зміни! Прорив у реформаторстві! ПереганяємоЄвропу! Через пів року результат - великий пук. Виробництво прискорює падіння.
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Василий все так - только не пиши ,шо ты с ними, сделал бы - а то забанят))
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надо же! Почти ежедневно фиксируют схемі, а сегодня вдруг решили прекратить!!!! Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8080
что случилось? испугался, что на схемы сядет Тыгипко?
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Падение промышленного производства за январь составило 5,1%.(с)
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вы бл... когда отдадите долги по НДС аграриям - во всей стране задерживают зарплату по агрофирмам и банки одни наживаются - такого уже не было минимум 3 года
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Они могут уничтожить только экономику.
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"Самокатчик", "Рюкзак", "Дибіл", "Космос" (дубілет).... - БРИГАДААААА
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А вот и луиза подтянулась, HR данной организации Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 120
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плохой был порох - терпите теперь - зебила - хорошего
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вот не надо вспоминать снежанину, чтоб ее... тоже ручки придожили к ндс
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Луиза - просто признайте шо вы ошиблись и все - только сильные люди признают свои ошибки - остальные находят оправдания - мы с вами в одной стране живем - вот в чем проблема
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Великий Змей, мои ошибки никак не влияют на ндс и налогообложение в стране, а так же на уровень жизни населения. если быть объективными- мы ВСЕ ошибаемся уже лет 30, не гавно так щепка...
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идеального не будет - на то и есть государство - но есть критерий оценки - по поступкам людей и по вектору, к которому ведут, все дальнейшие действия - ну да ладно - кто я такой шоб учить кого то - просто уже сейчас, надо пытаться, свести свои потери до минимума - есть будут вопросы ,по ведению бизнеса, в новых условиях - давайте делиться инфой - может поможет друг другу ,да и другие почитают
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Все правильно делают,начинать с чего то надо а не языком ляпать. Смешно ничего не делать и критиковать других.
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ровно до него - 3года подряд щел рост экономики ,причем во всех отраслях не было не выполнения плана по поступлению налогов и так далее и тому подобное - пришли гандоны(фантасты) теоретики и все пошло в теорию - это факты - 9 месяцев падает все показатели экономики - как то так - может хватит ,а?
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Прошло 85% февраля. План бюджета выполнен на 66%, в т.ч. по налоговой на 59,3%, по таможне - на 66%. За оставшиеся 3 дня нужно дособрать 25 млрд ПЛЮС десяточку на возврат НДС. Жопа, причем полная. (c)

Что-то мне подсказывает, что вся причина в "ПЛЮС десяточку на возврат НДС"
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а шо?!?!?! в такій ситуації дуже ваажливо, щоб локшина була постійно свіжою!!! з перших вуст і голосно!!!! українці не раз доводили, локшину ******* і ******* під любим гарніром. правду кажучи соусом також не перебирають. навіть цікаво, чим давитись будемо на наступних виборах-перевиборах. шось на кшталт "Голоборотька", чи відверта ригоанальна, рашапоїдна блювота??!?!
а як би хотілося щоб "нова команда" таки запустила хоча б якісь зміни, що на користь саме державі і людям....... . а так, слів багато і ні одного топ злодія за гратами, довгоочікуваний Антикорупційний суд все така ж фікція, як і всі помпезно новостворені антикорупційнй структури.
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в качестве примера - Черчилль, в Великобритании - после войны не выбрали - а теперь того кто победил на выборах не кто и не помнит - зато потом выбрали - но Порох то же допустил кучу ,целую кучу больших ошибок - но при нем хоть были реальные и большие реформы ,да не все удачные ,но которые поменяли нашу жизнь и сильно ,а для меня лично главное ,шо он все сделал, шоб остановить оккупацию и за одно это я буду ему благодарен всегда
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да и еще ЛЮДИ и ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ- лучше демократии не кто не чего не придумал - хотя все и происходит дольше и через тернии - но остается на всегда - не то шо империи
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"Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемщиков", где бы они ни прятались. Источник: https://censor.net.ua/n3178234
Мальчик сегодня в ударе. Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3985
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Лучше всех схематоз с НДС прекращал Азаров. Он его просто возглавлял.

Вряд ли у Гончарука так хорошо получится.
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разрушители экономики Украины во время войны - 5 лет восстанавливали эти пришли и все обратно - ломать ведь не строить - дилетанты - теоретики зебильные
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Он способный. Даже на самокате ездить научился.
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Судя по всему тебе чувачок уже пора шмотки в коробку паковать...а ты все о схематозах думаешь...
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Рейтинги падають?
Так класика говорить, що не ліжка треба переставляти Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5049
Зробіть хоча б кілька важливих речей
1- відмінітьПДВ як самий корумпований податок
2- дозвольте продавати тільки частину земель держави, наприклад 50 відсотків,
3- зробіть кардинальну судову реформу,просто щоб у суді люди знаходили справедливість.
4-зробіть накопичувальну пенсійну систему і зникне прблема зарплат у конвертах
А решту законодавчих актів приведіть у відповідність іззаконами в ЄС
Отоді і Кабмін буде хорошим, і міністри, і депутати

І буде вам щастя разом з рейтингами!
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Накопичувальну?
І як накопичувати будуть?
Он у мене батьки при совку накопичували що близько 10 000$ по тодішньому курсу перетворилися зараз на 0.00$
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Піши в крємль. Все що накопичувалося при совку на "книжках" (Сбєрбанк) - на момент проголошення незалежності України було викачано в мааскву.
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Накопичувальна - для всіх працюючих, для пенсіонерів має вистачати прибутків з податків, штрафів, конфіскатів і т.д.
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Так на той момент вони і були працюючими. Хоча справа така... Хочете - накопичуєте.
Якщо обязаловка то ліки давно віднайденні - мінімалка на 0.5 ставки.
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100%! По судебной реформе-вместо круговой судебной поруки,когда у судей полная безнаказанность, ввести такую систему выборов судей: сначала судей выдвигает колегия судей,потом на выборах их выбирает народ, в заключении ВР утверждает их каждого,персонально на своем заседании. Судья должен быть публичным лицом, избиратель должен его знать в лицо. За любые нарушения он должен подвергаться уголовному преследованию и навсегда должен лишаться права работать судьей. Да это немножко не по европейски, но и страна у нас по сути далеко не европейская, а наводить порядок надо.
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до цього теж були реформатори, які скоротили податки, а на виході їх стало більше. І судову реформу провели так, що тепер ригі вже на коні!!! Про решту реформ промовчу.
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Знову якусь аферу готують. Старі схеми припинять, а нові введуть.
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Просто раньше возмещение давали "своим" фирмам в ручном режиме (за процент конечно), а теперь будет электронная система и твою фирму будут вносить либо в список надежных или ненадежных (за тот же процент)
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Так сама побудова фрази, що ми ВІД СЬОГОДНІ зупиняємо щось там, говорить про те, що до цього це "щось" працювало в штатному режимі. А тепер, за пів року, вони вигадали щось нове та збираються опробувати
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Чтобы избавиться от схематоза с НДС, НДС нужно тупо отменить, по другому никак - такой уж это налог - очень сложный в администрировании и коррупционный!

"Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга...Те, кто не платят налоги, встретятся с сопротивлением со стороны государства" Это как?! Весь схематоз построен на возмещении НДС - ты как экспортер его и не платишь, он просто сидит в цене поставщиков которые его и платят, а ты получаешь возмещение
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А шо там с вырубкой Карпат, бурштыном, нелегальной металлоприёмкой, откатами при строительстве дорог, ремонтах школ и садиков?
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Так а шо, приказов не было? Разве Осел не писал?
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Про борщовий набір - взагалі засекречена інформація.
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Переводя на простой язык- хрен вам всем, а не возмещение НДС.
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Шота я не вижу указа. прекращающего схематозы. Должно быть - Я, Гончарук, приказываю - Схематоз, стой раз два! Еще прошу издать приказ по уменьшению процентов по кредитам. Издайте шоб было 2%. Всего делов то - а нам польза.
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От же могут работать. когда хотят! Слава Ослу!
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ты им поверил - не, не может быть -ты это серьезно или стебешься так ?
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твоему путину верить? не хочу - он хло и лжец
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Молодое дарование Гончарук прекратил "схематоз с ндс" когда экономика Украины уже в каматозе и все ЗеДебилы от этой новости улыбаются и машут !!! браво!!! они сделали Нас !! Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3637
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Уберите НДС. Тогда и схем не будет. Денег, правда, тоже не будет. Но кто знает...
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Тобто всі хто чекав відшкодування ПДВ отримають хрін без олії.
Вместе! Вмєстє! Вмєстє!!!
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Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должен уйти в историю Источник: https://censor.net.ua/n3178234
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Только вампиры не отбрасывают тень! А потому тени не будет, а вампиры как воровали так и будут Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6209
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Чергове "пакращення", але чомусь ВВП не росте, надходження в бюджет падають, одним словом "процент жиров в маслє нє растьот" хами не довольні і \бала в них не ситі... Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3597
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Мже кинути пити? Хоча, правда, яка розумна цьому алтернатів?(с)
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Треба припиняти "коматоз" з цією владою. Під час війни влада в країні має бути у військових,яки довели свою відданість УКРАЇНІ! жертовною боротьбою, а не у олігархів без національності, весільних генералів, та уклоністів-пристосуванців. Після перемоги, змінити виборче законодавство, допускати до виборів лише через екзамен по історії, мові, та не скомпроментовану біографію.
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А що, хорошу справу задумали, головне щоб все правильно зробили, а не так як завжди у нас все виходить.
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Так уже объявляли, что с НДС все стало прозрачно и в автоматическом режиме...опять стало еще прозрачнее?...
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Автоматично відшкодовувалося при уряді "торгівця трусами з Вінницького базару" Гройсмана, і судячи с "проффесійних " дій самокатчика Гончарука припиниться в недалекому майбутньому...
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"Не впораюся - піду..."

тобто справи у ЗеМанди повний швах... кого назначать винуватцем?

доуправлялась сволота до цугундеру всього за 9 мiсяцiв.
так швидко, як шмарклi, ще нi одному Президенту обсиратися не вдавалось.





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О, Господі, весь час ця влада вішає виключно локшину на вуха Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9887

"Схематоз" з ПДВ в тоталітарних мафіозно-феодальних державах припинити не можна в принципі. Бо ПДВ вигадали для демократичних держав, де громадяни рівноправні як між собою, так і з юр.особами. А принцип рівноправ'я громадян і юр.осіб означає, що вони рівноправні і в економічних відносинах. Немає такого рівноправ'я (тобто країна тоталітарна), ПДВ починає діяти не як скрізь в демократичних країнах, а перетворюється (як і все оподаткування, в принципі) в схематозну феодальну данину, порушуються всі писані і неписані економічні і юридичні закони, податкове законодавство входить в конфлікт з положеннями Конституції про рівноправ'я, верховенство права і декларацією прав людини, держава деградує і вмирає...

Як сплачує ПДВ юр.особа. Коли вона продає свій товар на ринку, то отримує на свій рахунок суму, в якій фігурує вартість товару плюс ПДВ. Але сплачує в бюджет вона не все це ПДВ (податковий кредит), а лише ту частину (податкове зобов'язання), яка у неї залишається після того, як вона купила у постачальника товар з ПДВ. З податкового кредиту вираховується це ПДВ, яке передано для сплати постачальнику товару, і в бюджет сплачується податкове зобов'язання.

Як сплачується ПДВ у нас для громадян. Аналогічно попередньому абзацу підприємство- роботодавець після продажу свого товару на ринку отримує вартість товару плюс ПДВ. Але при виплаті "зарплати" під шахрайським гаслом, що "зарплата не обкладається ПДВ", ПДВ, яке нараховується на фонд оплати праці (ФОП = ЗП + ЄСВ), не ділиться на податковий кредит і податкове зобов'язання, як для юр.осіб, а весь ПДВ гамузом перераховується в бюджет. А як же може бути інакше, якщо для нашого ПКУ взагалі не існує суб'єкта робітник-громадянин як скрізь в світі, а існує лише обезлічена зарплата? Тобто робітник фактично є рабом, робоча сила якого "споживається" роботодавцем-рабовласником і який платить за свого безправного раба податки. Цей раб купляє за свої готівкові гроші, з яких вираховані всі податки (в т.ч. і ПДВ), товари і ВДРУГЕ сплачує ПДВ.

Ось так працює на практиці схематоз з ПДВ в виконанні нашої держави. Це приводить до подвійної сплати ПДВ на товари і послуги при нарахуванні зарплати на підприємствах з загальною системою оподаткування, повному хаосу в податковій системі і безперервній брехні влади. Викараскатись з цієї шахрайської системи неможливо без зміни мафіозно-феодальної системи в державі на демократичну і переходу на стандартний для демократичних держав Податковий Кодекс, де зарплата-брутто і податки на доходи платить громадянин, а роботодавець-рабовласник. З обов'язковим скасуванням, звичайно, всіх законів про органи влади, які надають правлячій "еліті" антиконституційні пільги і привілеї. Альтернатива демократичному шляху розвитку, по якому ми досі з тупим фанатизмом не хочемо йти, лише одна - загибель держави...
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что они там курят? гений не владеет ситуацией от слова совсем! регистрация НН возможна в случае наличия денег на ндс счете или входящего ндс от поставщиков- в любом случае кто-то платит! другое дело когда с сервака ДФС вкидывают левак, может там это решайте или определитесь с экспортом воздуха мля, это писец, сахар в тиках внесли в реестр рисковых операций... пардон за плохие слова, для меня это больная тема! кинула СВОИ же деньги на ндс счет и жду с ужасом зарегят или нет Нн, ну не бред ли? тупо блочат НН, в налоговой никто ничего не знает,суды до Жопы- вот вам и 6 млрд экономии, ********
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Есть один способ победить схематоз НДС - обнулить НДС, оставить только зеркальный к продуктам из стран с НДС в том же размере.
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А як з схемами Авакова???Наприклад :паспортні цетри. єдиний пульт в випадку пожежі для підприємців, тобто якщо ти піприємець то не звониш напряму в пожежну охорону, а через фірму прокладку Авакова і кожного місяця сплачуєш кошти цій фірмі!
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А як з схемами Авакова???Наприклад :паспортні цетри. єдиний пульт в випадку пожежі для підприємців, тобто якщо ти піприємець то не звониш напряму в пожежну охорону, а через фірму прокладку Авакова і кожного місяця сплачуєш кошти цій фірмі!
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Гончарук дав розпорядження, щоб завтра зійшло Сонце, подякуєм йому за це.
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схемы, коррупуция, зелёная бестолковость и непрофессионализм, стой, ать,два!

з завтрашнього дня ми всі будемо жити вже в малоросс...пардон, в новiй, чудовiй країнi,яку ви собi зараз навiть не уявляєте...
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