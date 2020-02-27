 Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гочарук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми "доженемо" всіх корупціонерів і "тіньових схемарів", де б вони не ховалися. Сьогодні Уряд припиняє схематоз із ПДВ. Позавчора ми почали перезавантаження ДФС, учора — Центренерго, сьогодні — припиняємо оборудки з ПДВ. Уряд ліквідує всі тіньові схеми, зокрема нечесні тендери чи податкові схеми", - написав Гончарук в фейсбуці.
Глава уряду зазначив, що "ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд гривень щомісяця".
"Майже щодня ми фіксуємо випадки, як хтось на місцях намагається збагатитися через оборудки. Один із прикладів — торік система моніторингу зупинила реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд гривень (0,56%). Зареєстрували після їхнього розгляду накладних лише на 3,4 млрд. Решту 6 млрд гривень просто намагалися з бюджету вкрасти. Ми з цими схемами боремося!" - стверджує Гончарук.
"Сьогодні Нова податкова запустила оновлену систему моніторингу подакових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ. Ті, хто не платять податки, зустрічатимуть опір від держави. Їм працювати точно не буде комфортно. Уся "тінь" на наших ринках до кінця вже цього року має піти в історію. При цьому, український Уряд захищає чесний бізнес, який працює "в білу"", - додав прем'єр-міністр.
что случилось? испугался, что на схемы сядет Тыгипко?
Что-то мне подсказывает, что вся причина в "ПЛЮС десяточку на возврат НДС"
а як би хотілося щоб "нова команда" таки запустила хоча б якісь зміни, що на користь саме державі і людям....... . а так, слів багато і ні одного топ злодія за гратами, довгоочікуваний Антикорупційний суд все така ж фікція, як і всі помпезно новостворені антикорупційнй структури.
Мальчик сегодня в ударе.
Вряд ли у Гончарука так хорошо получится.
Так класика говорить, що не ліжка треба переставляти
Зробіть хоча б кілька важливих речей
1- відмінітьПДВ як самий корумпований податок
2- дозвольте продавати тільки частину земель держави, наприклад 50 відсотків,
3- зробіть кардинальну судову реформу,просто щоб у суді люди знаходили справедливість.
4-зробіть накопичувальну пенсійну систему і зникне прблема зарплат у конвертах
А решту законодавчих актів приведіть у відповідність іззаконами в ЄС
Отоді і Кабмін буде хорошим, і міністри, і депутати
І буде вам щастя разом з рейтингами!
І як накопичувати будуть?
Он у мене батьки при совку накопичували що близько 10 000$ по тодішньому курсу перетворилися зараз на 0.00$
Якщо обязаловка то ліки давно віднайденні - мінімалка на 0.5 ставки.
"Сегодня Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга...Те, кто не платят налоги, встретятся с сопротивлением со стороны государства" Это как?! Весь схематоз построен на возмещении НДС - ты как экспортер его и не платишь, он просто сидит в цене поставщиков которые его и платят, а ты получаешь возмещение
Вместе! Вмєстє! Вмєстє!!!
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Только вампиры не отбрасывают тень! А потому тени не будет, а вампиры как воровали так и будут
это агония
тобто справи у ЗеМанди повний швах... кого назначать винуватцем?
доуправлялась сволота до цугундеру всього за 9 мiсяцiв.
так швидко, як шмарклi, ще нi одному Президенту обсиратися не вдавалось.
"Схематоз" з ПДВ в тоталітарних мафіозно-феодальних державах припинити не можна в принципі. Бо ПДВ вигадали для демократичних держав, де громадяни рівноправні як між собою, так і з юр.особами. А принцип рівноправ'я громадян і юр.осіб означає, що вони рівноправні і в економічних відносинах. Немає такого рівноправ'я (тобто країна тоталітарна), ПДВ починає діяти не як скрізь в демократичних країнах, а перетворюється (як і все оподаткування, в принципі) в схематозну феодальну данину, порушуються всі писані і неписані економічні і юридичні закони, податкове законодавство входить в конфлікт з положеннями Конституції про рівноправ'я, верховенство права і декларацією прав людини, держава деградує і вмирає...
Як сплачує ПДВ юр.особа. Коли вона продає свій товар на ринку, то отримує на свій рахунок суму, в якій фігурує вартість товару плюс ПДВ. Але сплачує в бюджет вона не все це ПДВ (податковий кредит), а лише ту частину (податкове зобов'язання), яка у неї залишається після того, як вона купила у постачальника товар з ПДВ. З податкового кредиту вираховується це ПДВ, яке передано для сплати постачальнику товару, і в бюджет сплачується податкове зобов'язання.
Як сплачується ПДВ у нас для громадян. Аналогічно попередньому абзацу підприємство- роботодавець після продажу свого товару на ринку отримує вартість товару плюс ПДВ. Але при виплаті "зарплати" під шахрайським гаслом, що "зарплата не обкладається ПДВ", ПДВ, яке нараховується на фонд оплати праці (ФОП = ЗП + ЄСВ), не ділиться на податковий кредит і податкове зобов'язання, як для юр.осіб, а весь ПДВ гамузом перераховується в бюджет. А як же може бути інакше, якщо для нашого ПКУ взагалі не існує суб'єкта робітник-громадянин як скрізь в світі, а існує лише обезлічена зарплата? Тобто робітник фактично є рабом, робоча сила якого "споживається" роботодавцем-рабовласником і який платить за свого безправного раба податки. Цей раб купляє за свої готівкові гроші, з яких вираховані всі податки (в т.ч. і ПДВ), товари і ВДРУГЕ сплачує ПДВ.
Ось так працює на практиці схематоз з ПДВ в виконанні нашої держави. Це приводить до подвійної сплати ПДВ на товари і послуги при нарахуванні зарплати на підприємствах з загальною системою оподаткування, повному хаосу в податковій системі і безперервній брехні влади. Викараскатись з цієї шахрайської системи неможливо без зміни мафіозно-феодальної системи в державі на демократичну і переходу на стандартний для демократичних держав Податковий Кодекс, де зарплата-брутто і податки на доходи платить громадянин, а роботодавець-рабовласник. З обов'язковим скасуванням, звичайно, всіх законів про органи влади, які надають правлячій "еліті" антиконституційні пільги і привілеї. Альтернатива демократичному шляху розвитку, по якому ми досі з тупим фанатизмом не хочемо йти, лише одна - загибель держави...
з завтрашнього дня ми всі будемо жити вже в малоросс...пардон, в новiй, чудовiй країнi,яку ви собi зараз навiть не уявляєте...