 Коронавірус COVID-19: МЗС просить українців утриматися від поїздок у південнокорейські міста Тегу і Чхондо

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну рекомендацію оприлюднила пресслужба МЗС.

"У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території Республіки Корея захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV / COVID-19), Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до м.Тегу та м. Чхондо. Урядом Республіки Корея м. Тегу та м. Чхондо оголошені зонами "спеціального догляду", - йдеться в повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на території Кореї рекомендуємо зареєструватися у системі "ДРУГ" за посиланням http://friend.mfa.gov.ua , а також виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання місць масового скупчення людей.

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У прес-службі поінформували, що влада Кореї започатковано роботу телефонної служби допомоги для іноземців з питань коронавірусу за загальнонаціональним номером 1339 (для можливості вибору мови після набору 1339 необхідно набрати 4; доступні мови: англійська, китайська, японська, російська, в’єтнамська, тайська, малайська та індонезійська), за яким можна отримати консультації та, у разі необхідності, супровід потенційних пацієнтів до лікарні.

Нагадаємо, на сьогодні кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,7 тис. осіб, інфікованих - 78,5 тис.