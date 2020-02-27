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 Суспільство, За кордоном
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 Коронавірус COVID-19: МЗС просить українців утриматися від поїздок у південнокорейські міста Тегу і Чхондо

Міністерство закордонних справ радить громадянам України тимчасово утриматися від поїздок у південнокорейські міста Тегу і Чхондо, які оголошені спеціальними зонами в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну рекомендацію оприлюднила пресслужба МЗС.

"У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території Республіки Корея захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV / COVID-19), Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до м.Тегу та м. Чхондо. Урядом Республіки Корея м. Тегу та м. Чхондо оголошені зонами "спеціального догляду", - йдеться в повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на території Кореї рекомендуємо зареєструватися у системі "ДРУГ" за посиланням http://friend.mfa.gov.ua , а також виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання місць масового скупчення людей.

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У прес-службі поінформували, що влада Кореї започатковано роботу телефонної служби допомоги для іноземців з питань коронавірусу за загальнонаціональним номером 1339 (для можливості вибору мови після набору 1339 необхідно набрати 4; доступні мови: англійська, китайська, японська, російська, в’єтнамська, тайська, малайська та індонезійська), за яким можна отримати консультації та, у разі необхідності, супровід потенційних пацієнтів до лікарні.

Нагадаємо, на сьогодні кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,7 тис. осіб, інфікованих - 78,5 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178231
 
 
 Топ коментарі
 
здесь мы имеем очередную демонстрацию самого слабого места зеко-манды. я про полное отсутствие способностей к стратегическому мышлению. а именно стратегическое мышление нужно сейчас. для борьбы с вирусом в частности. Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо - Цензор.НЕТ 102
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только в Южно-Корейские два города? а так шастайте где хотите...
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только в Южно-Корейские два города? а так шастайте где хотите...
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здесь мы имеем очередную демонстрацию самого слабого места зеко-манды. я про полное отсутствие способностей к стратегическому мышлению. а именно стратегическое мышление нужно сейчас. для борьбы с вирусом в частности. Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо - Цензор.НЕТ 102
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угу, если не сказать "зрада"(зрада держинтересов и т.д.), ибо так обосраться.... ну, даже по тупости - вероятность "крайне мала".
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Health Ministry cautions Israelis to avoid international travel

Что означает, что в Израиле попросили граждан нигде не шастать вообще.
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блин, как раз купил билеты в Тэгу и Чхонду(((
ну шо за невезуха то? мало того шо угораздило родиться, так еще и эта корона и вирус Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо - Цензор.НЕТ 1296
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поменяй на Пусан. про этот город есть отличная песня. "щас спою.." (с)
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х.з., дал бы ссыль

про Корею с. знаю что там у них "Все идет по плану"(там товарищ Ким Ир хеня какая-то, но идет все по плану) Коронавирус COVID-19: МИД просит украинцев воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо - Цензор.НЕТ 9270
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Вот только только привык, что собак "чихуахуа" называют.
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долбо, долбо, как там дальше?в италии пол страны жопы моет, туда можно
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в раше вся территория уже 20 лет одну жопу лижет. и судя по последствиям, та жопа очень заразна ))
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Гдето читал,что в рф уже зафиксировано три случая заболевания коронавирусом.Ситуация давно вышла из под контроля .
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то-то клован с ленкой подозрительно затихли...шопинг туры за гос счет под вопросом из-за вируса...?)
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а воопще сидіть на дупі рівно, нічго мотаться по світу.
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