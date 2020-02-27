 У польському місті Лодзь зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом, - місцеві ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це 27 лютого повідомляє місцевий сайт Express Ilustrowany.

Вірус виявили у 25-річної дівчини.

Зазначається, 25-річна дівчина провела місяць у Таїланді. До польського міста Лодзь вона повернулася 22 лютого, у неї було погане самопочуття.

За повідомленням ЗМІ, тест на коронавірус показав позитивний результат, інфіковану перевіряють.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів.

Всесвітня організація охорони здоров'я 30 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення в зв'язку з поширенням коронавірусу з Китаю.

За даними МОЗ, у світі станом на 27 лютого зареєстровано 82 тис. 164 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 тис. 801 – летальні, одужали 32 тис. 897 осіб. Найбільше хворих - у Китаї, де кількість підтверджених випадків становить на сьогодні 78 тис. 630, померли 2 тис. 747 осіб.

На території Європи зареєстровано 478 випадків захворювання COVID-19 в 17 країнах. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.





