 У польському місті Лодзь зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом, - місцеві ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це 27 лютого повідомляє місцевий сайт Express Ilustrowany.
Вірус виявили у 25-річної дівчини.
Зазначається, 25-річна дівчина провела місяць у Таїланді. До польського міста Лодзь вона повернулася 22 лютого, у неї було погане самопочуття.
За повідомленням ЗМІ, тест на коронавірус показав позитивний результат, інфіковану перевіряють.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів.
Всесвітня організація охорони здоров'я 30 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення в зв'язку з поширенням коронавірусу з Китаю.
За даними МОЗ, у світі станом на 27 лютого зареєстровано 82 тис. 164 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 тис. 801 – летальні, одужали 32 тис. 897 осіб. Найбільше хворих - у Китаї, де кількість підтверджених випадків становить на сьогодні 78 тис. 630, померли 2 тис. 747 осіб.
На території Європи зареєстровано 478 випадків захворювання COVID-19 в 17 країнах. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
извините, но:
"Из 48 умерших за время "эпидемии грипа" у 18 так и не смогли определить тип "грипа". Хотя есть даже экспресс-диагностика на А и Б. И никому из них на COVID-19 анализов не делали. Тестов нет. "
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не знал?
я не в курсе.
ВОЗ подарила 100 тест-систем, но бубочка держит их в Киеве - себе, маме-римме, любимому мужчине и прочим жидам.
и только в нашем зеленом раю ничего нет
по простой причине - власти ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗЫ.
дурные поляки - тоже могли б списать "на грипп" - и тоже была б тишь да гладь.
ну, вот и стало очень весело.
что опять не так?
ну или накрайняк осложнение от гриппа (но то уже при вскрытии)
...
Все как в паРаше....
Очень хочется надеяться, что он оттуда не приехал к нам за почти месяц...
Вирус погибает при температуре +26-27 градусов, так что не стоит пить ничего холодного и со льдом, лучше-горячее.
Не стоит попадать в зону "поражения" чихающих, так как вирус может сохраняться на поверхностях одежды еще несколько часов.