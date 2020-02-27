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 У польському місті Лодзь зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом, - місцеві ЗМІ

У польському місті Лодзь зафіксували перший випадок зараження коронавірусом з Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це 27 лютого повідомляє місцевий сайт Express Ilustrowany.

Вірус виявили у 25-річної дівчини.

Зазначається, 25-річна дівчина провела місяць у Таїланді. До польського міста Лодзь вона повернулася 22 лютого, у неї було погане самопочуття.

За повідомленням ЗМІ, тест на коронавірус показав позитивний результат, інфіковану перевіряють.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів.

Всесвітня організація охорони здоров'я 30 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення в зв'язку з поширенням коронавірусу з Китаю.

За даними МОЗ, у світі станом на 27 лютого зареєстровано 82 тис. 164 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 тис. 801 – летальні, одужали 32 тис. 897 осіб. Найбільше хворих - у Китаї, де кількість підтверджених випадків становить на сьогодні 78 тис. 630, померли 2 тис. 747 осіб.

На території Європи зареєстровано 478 випадків захворювання COVID-19 в 17 країнах. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178226
 
 
 Топ коментарі
 
Самолётов не хватит наверно всех из Польши эвакуировать,а Зе?
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везде! - Польша, Румыния, Венгрия...
и только в нашем зеленом раю ничего нет

по простой причине - власти ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗЫ.
дурные поляки - тоже могли б списать "на грипп" - и тоже была б тишь да гладь.
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А в Украине все спокойно...как в Багдаде....тестов нет...и вируса нет...
Все как в паРаше....
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Самолётов не хватит наверно всех из Польши эвакуировать,а Зе?
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Если в Польше начнется эпидемия, то и в Украине она будет очень скоро, так что смысла эвакуировать уже не будет.
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"будет"?
извините, но:
"Из 48 умерших за время "эпидемии грипа" у 18 так и не смогли определить тип "грипа". Хотя есть даже экспресс-диагностика на А и Б. И никому из них на COVID-19 анализов не делали. Тестов нет. "
https://twitter.com/tZEinform
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Когда трупы будут на дороге валяться,власти будут сообщать,что у эвакуированных из Уханя температура в порядке,только книг на испанском не хватает.
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єто если не закрьвать полностью границу.
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в стране под названием 95 квартал все шутят и смеются.
не знал?
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это вопрос к зебилам - не ко мне.
я не в курсе.
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Про сарказм,слыхали?К власти пришли профессиональные дилетанты,которые хотели хайпануть на эвакуации,набрать баллов и обосрались.
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Татьяна ,здравствуйте - разве так можно? не хорошо так писать ,даже плохо)
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позвольте , а самокат КабМина вы забыли ?
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О, вже з усіх боків обложили. Хоча, мабуть просто є вказівка ЗЕшобли не визнавати діагноз - коронавірус. Так само як Північна Корея і Монголія мовчать як в рот води понабирали...
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нечем проводить тесты.
ВОЗ подарила 100 тест-систем, но бубочка держит их в Киеве - себе, маме-римме, любимому мужчине и прочим жидам.
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Як повідомлялося, тест-системи для виявлення коронавірусу будуть направлені спочатку до Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей.
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Монґолія є однією з найуспішніших молодих демократій у світі, це не автократія, як мацковія, і не клоунська охлократія, як хахляндія-95. Коли там нема вірусу, то його або справді нема, або нема як його виявити.
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чекаємо у нас, тим паче ми ж готові , так кажуть віслюки!
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везде! - Польша, Румыния, Венгрия...
и только в нашем зеленом раю ничего нет

по простой причине - власти ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗЫ.
дурные поляки - тоже могли б списать "на грипп" - и тоже была б тишь да гладь.
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А *термометрів * на всіх не вистача .. В польском городе Лодзь зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 7813
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У нас сериал "Санжары",какой коронавирус!
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Чего ты ржешь?
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ты ж год назад сам говорил, что "будет очень весело", правда?
ну, вот и стало очень весело.
что опять не так?
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Да , Санжары круче Сватов. Это вам не это.
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а у нас таки... медицина ого-го! только ОРВИ может распознать...
ну или накрайняк осложнение от гриппа (но то уже при вскрытии)
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что мне нравится в этом коронавирусе - нашим уродам-можновладцям впервые некуда бежать))))
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Самая надежная защита уродам-можновладцям от вируса в тюрьме!
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на сейшилы, как раз сейчас багдаша бунгалы обустраивает и фотку высылал)) его туда шапито 95 командировало обустраиваться потихоньку.
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согласно исследованию британских учёных, порохоботы в зоне особого риска воздействия вируса COVID-19.
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та вас Харьковчан, после вчерашнего переименования опять в жукова,даже слушать, не хочется - дожили )))))
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та то гепа с дупой беснуются, то ненадолго))
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По статистиці захворіє 8% порохоботів і 73 % зелених.
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Так от чому рейтинг зебілушок падає, виявляється то порохоботи від коронавірусу виздихують потроху. У польському місті Лодзь зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 9718
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Чувак па матьевоматике типе 2, еси передохнут, то возрастет.
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А в Украине все спокойно...как в Багдаде....тестов нет...и вируса нет...
Все как в паРаше....
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Зато у нас все здоровы ,как нигде-только почему то по 10чел в неделю умирает от "просто"гриппа...
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ну засапливили просто и умерли, шуту нужно верить.
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А как вы хотели?Эпидемия расползется по всему миру,если уже вышла за пределы Китая.Чудес на свете не бывает!
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Чому, ось Україна - чудо світу, президент клоун і коронавірус не бере! У польському місті Лодзь зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 9444
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По данным газеты The Guardian, случаи появления коронавируса зафиксированы в расее еще 31 января.
Очень хочется надеяться, что он оттуда не приехал к нам за почти месяц...
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хана миру европе теперь не поедешь в германию и пшекию зароблять..одна знакомая туда ездит..
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Постійно дивлюсь один з основних каналів новин Польщі TVN24 - Тільки що дивися FAKTY W POŁUDNIE (http://www.tvn24.pl) жодного слова що там виявлено коронавірус не було сказано - жодного! Звідки наші псевдописаки це взяли одним їм відомо? Там чи не кожен день виступає і міністр охорони здоров'я Польщі і відомі вірусологи і професори і доктори медицини - інформація доступна в повному обсязі і без викривлення на відміну від України де крім піару навіть на цій біді нічого іншого не почуєш і не побачиш.
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Ти порівнюєш цю херню з TVN24??? В 14.30 чергова пресконференція міністра здоров'я Польщі - буду дивитись.
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Так ЦН вказав що інфа з місцевих польских змі.
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Він також попросив не вірити не надійним джерелам інформації.
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TVN24 є проросійсько-пронімецькою брехалівкою типу [колишнього] Інтера.
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Тільки що міністр Шумовський сказав що підтвердженого випадку наявності коронавіруса в Польщі немає.
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по информации от специалиста, занимающегося коронавирусом в Китае, вирус первым поражает горло, ощущается как сухая ангина. Признак заражения не насморк, а сухой кашель без насморка.
Вирус погибает при температуре +26-27 градусов, так что не стоит пить ничего холодного и со льдом, лучше-горячее.
Не стоит попадать в зону "поражения" чихающих, так как вирус может сохраняться на поверхностях одежды еще несколько часов.
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