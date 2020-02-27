 Пропагандисти РФ поширюють фейкові повідомлення з обвинуваченнями українських воїнів у недотриманні режиму припинення вогню, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Командування російських окупаційних військ підтримує високий рівень напруженості на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, зростає кількість обстрілів позицій Об’єднаних сил для провокування вогню у відповідь, окупантами здійснюється демонстративне переміщення озброєння і військової техніки з тилових районів у райони передових позицій.
Водночас російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації наших захисників.
"Вчергове зазначимо, що українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими. Вогонь у відповідь на прицільні обстріли російсько-окупаційних військ ведеться виключно з легкого піхотного озброєння за підтвердження відсутності в секторі цивільних мирних мешканців та інфраструктури місцевого населення", - йдеться в повідомленні.
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Вопрос в другом: а что народу нужно, что полезно - пропаганда или правда? Англичане во время войны не скрывали своих потерь, а даже иногда преувеличивали относительно гитлеровских данных, потому народ верил официозу и не требовалось изымать радиоприемники, В Райхе и СССР во всю был разгул "пропаганды против врага", но добавляло ли это доверия к властям?
Понятно, что профессиональным пропагандистам хочется себя сделать основой общества и государства, а вот всем остальным насколько они нужны?
убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом......
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Это вам не камни в автобусс бросать ..??
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Наверное те, кто в рашафейки верит.
По информации газеты, не исключено, что Трамп и Джонсон приедут в Киев 8 мая перед визитом в Москву на Парад Победы. Сейчас дипломаты пытаются согласовать поездку.
Как отмечается, визит в Киев может «сбалансировать» посещение Москвы в годовщину победы в Великой отечественной войне. Украинские власти считают это «приемлемым способом почтить память жертв Второй мировой войны» без риска одобрить политику РФ.
2.отдел наблюдения и специальных действий (в составе: группа информационного обеспечения и группа специальных действий)
3.отделение печатной пропаганды
4.отделение информационно-компьютерных технологий
5.отделение телекоммуникационных сетей