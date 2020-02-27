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 Пропагандисти РФ поширюють фейкові повідомлення з обвинуваченнями українських воїнів у недотриманні режиму припинення вогню, - ГУР

Російські пропагандисти активізовали поширення фейкових повідомлень із звинуваченнями підрозділів Об'єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації наших захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Командування російських окупаційних військ підтримує високий рівень напруженості на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, зростає кількість обстрілів позицій Об’єднаних сил для провокування вогню у відповідь, окупантами здійснюється демонстративне переміщення озброєння і військової техніки з тилових районів у райони передових позицій.

Водночас російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації наших захисників.

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"Вчергове зазначимо, що українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими. Вогонь у відповідь на прицільні обстріли російсько-окупаційних військ ведеться виключно з легкого піхотного озброєння за підтвердження відсутності в секторі цивільних мирних мешканців та інфраструктури місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178222
 
 
 Топ коментарі
 
если б не красный круг...хрен бы понял - кто из них Николай ))))
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Не надо было палить контору. Пусть бы сначала вышла.
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Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР - Цензор.НЕТ 3241
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Не надо было палить контору. Пусть бы сначала вышла.
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если б не красный круг...хрен бы понял - кто из них Николай ))))
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Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу...
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Ну так если МЫ не распространяем пропаганду против врага, если украинская прокуратура не возбуждает против них дела, раз мы на своих ток шоу не говорим всякое чтоб у них рвались их пердаки, если мы всего этого не делаем, то это с успехом делают они!!
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Хорошее дело, а что здесь есть, кроме пропаганды против врага?
Вопрос в другом: а что народу нужно, что полезно - пропаганда или правда? Англичане во время войны не скрывали своих потерь, а даже иногда преувеличивали относительно гитлеровских данных, потому народ верил официозу и не требовалось изымать радиоприемники, В Райхе и СССР во всю был разгул "пропаганды против врага", но добавляло ли это доверия к властям?
Понятно, что профессиональным пропагандистам хочется себя сделать основой общества и государства, а вот всем остальным насколько они нужны?
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На росции - на ФАШИССКОЙ,-=
убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом......

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Это вам не камни в автобусс бросать ..??
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.....

....
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Бубочка обязан завести на военных уголовные дела за несоблюдение режима прекращения огня! Доказательства есть - российские СМИ!
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О, бачишь, забанили..
Наверное те, кто в рашафейки верит. Пропагандисти РФ поширюють фейкові повідомлення з обвинуваченнями українських воїнів у недотриманні режиму припинення вогню, - ГУР - Цензор.НЕТ 127
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Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения и не без помощи нынешней власти,и всё методично и по советски,чтобы не раскрыли сразу Пропагандисты РФ распространяют фейковые сообщения с обвинениями украинских воинов в несоблюдении режима прекращения огня, - ГУР - Цензор.НЕТ 4294
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А ви барани, чому так не робите??!!! Бий ворога його ж зброєю! Найкращий захист це напад! Ви що ніколи не чули таких методів ведення війни?! Тільки ниєте як терпіли кончені і соплі бульбами пускаєте! Гидко таке чути!
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рашаговносми...они же говнометы..они же говноеды... (фсё! доклад окончен)))))
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Борис Джонсон могут в мае посетить Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По информации газеты, не исключено, что Трамп и Джонсон приедут в Киев 8 мая перед визитом в Москву на Парад Победы. Сейчас дипломаты пытаются согласовать поездку.
Как отмечается, визит в Киев может «сбалансировать» посещение Москвы в годовщину победы в Великой отечественной войне. Украинские власти считают это «приемлемым способом почтить память жертв Второй мировой войны» без риска одобрить политику РФ.
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пусть приезжают...., бубочке через клизму мозги прочистят......
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Вони посварились і разом не приїдуть.
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Скоро новостью окажется тот случай, если они по какому-то совпадению скажут правду. Хотя бы в прогнозе погоде.
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Ну так насыпать им от души, пусть их быль станет явью.
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При генштабе РФ есть Управление информационного противоборства. В структуру входит три отдела: информационной изоляции района боевых действий, отдел дезинформации и контрпропаганды, отдел военно-гражданского взаимодействия.Украине ответить нечем-после ликвидации Коломойским Мининформполитики контрпропаганда Украины почила в бозе.
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72-й центр информационно-психологических операций ( 72-й центр інформаці́йно-психологічних операцій), сокращённо 72 ЦИПсО (72 ЦІПсО) - воинская часть сил специальных операций Украины (до 2014 года была частью разведки ВМС Украины).
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Типичная структура ЦИПсО: 1.аналитический отдел
2.отдел наблюдения и специальных действий (в составе: группа информационного обеспечения и группа специальных действий)
3.отделение печатной пропаганды
4.отделение информационно-компьютерных технологий
5.отделение телекоммуникационных сетей
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/из: Личный состав 72-го ИПСО Министерства Обороны Украины.18 декабря, 2017.-В 72-м ИПСО нет отдела контрпропаганды.
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Ежедневные мониторинговые отчеты наблюдателей ОБСЕ, которые находятся на официальном сайте ОБСЕ говорят о том, что пресс-служба Минобороны попросту пи..дит, или другими словами "занимается пропагандой".
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