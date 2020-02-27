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 Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко

Білорусь готова до реальної інтеграції, але без примусу.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Колегії Євразійської економічної комісії Михайлом Мясниковичем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми залишаємося, як завжди, віддані реальній інтеграції без примусу до інтеграції (новий термін з'явився в союзі - "примушування до інтеграції"). І дивно, що почалося це з примусу до інтеграції Білорусі. Розумієте, про що йдеться", - заявив білоруський лідер.

Він нагадав, що ще разом з першим президентом Росії Борисом Єльциним білоруська сторона завжди ініціювала реальну інтеграцію: "наших держав - Росії та Білорусі, економік, життя людей і так далі. Зберігаючи суверенітет і незалежність".

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"Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось має втратити суверенітет і незалежність. За всіх труднощів у ті часи ми знаходили розв'язки складних питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав , примушування до інтеграції", - звернув увагу Олександр Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь однозначно виступає за реальну інтеграцію на класичних принципах, які знає весь світ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178221
 
   
 Топ коментарі
 
Смешной таракан. *интеграцией* называет полное поглощение, прямо как у нас - сдачу территорий и капитуляцию - * разведением войск*
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Правильно!Пусть теперь белорусы воюют на донбассе и сирии!Бабы еще нарожают!Своих же солдат путину жалко.
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Ахаха, бацька, анал ещё табу? Или гулять так гулять.
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Это в смысле, если насильник применяет силу к жертве, она говорит ему: " Не надо, мне больно, я сама отдамся"
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Батька двуличный! Хочет одним местом на двух стульях усидеть. Дурак! Рашка его поимеет и еще раз поимеет!
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Засцяв лука.Та воно й вірно,бо приїдуть чергові петров та баширов,мазнуть новічком,і фсьо. Ну або ще щось там вигадають.Чого-чого,а такого кацапи придумати можуть дохєра і більше. А жити ж то хочеться,Колю,знову ж таки,на ноги поставити треба,підучити,як керувати народцем. "Двум богам служить нельзя"...(с)
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Какое нахрен у Бацьки «понуждение»? У Бацьки - «прымус». А «понуждение» разве шо в смысле Бацька «усрался і абасцаўся» - это другое дело.
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о, директор колгоспу вже зливає свою країну кацапам
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