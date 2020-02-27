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 Антоненко не відмовлявся від експертиз у справі Шеремета, спільного допиту з Кузьменко та поліграфа, - заява адвокатів

Адвокати фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка назвали маніпуляцією вчорашню заяву МВС про відмову їхнього підзахисного від проходження низки експертиз.

Про це йдеться в їхній заяві, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами адвокатів МВС поширило три маніпулятивні твердження щодо Антоненка:

1) що він відмовився від проведення слідчого експерименту;
2) що він відмовився від надання свідчень і від одночасного допиту з Юлією Кузьменко;
3) що він відмовився від тесту на детекторі брехні.

"1) Антоненко не відмовлявся від проведення слідчого експерименту 02.01.2020, а наполягав на його проведенні в присутності вільно обраного захисника, як того вимагає закон, у чому йому було відмовлено. Нагадаємо, що цю дію слідчі намагалися провести без своєчасного попередження захисників (попереджений був тільки один захисник, який перебував у Харкові і не за три дні, а того ж дня о 16:55). Після цього пропозицій щодо обстановки і обставин події в установленому порядку від них не надходило.

2) Антоненко 28.12.2019 добровільно і вичерпно надав свідчення. Повна стенограма його допиту - за посиланням. Хоча жодного слова брехні у свідченнях Антоненка виявлено не було, сторона обвинувачення представила їх 04.02.2020 слідчому судді як одну з підстав для продовження строку тримання під вартою. Це вкотре демонструє несумлінність слідства і ефективність застосування такого методу захисту, як відмова надати свідчення.

3) Антоненко ніколи не відмовлявся від проходження тестування на детекторі брехні, але, з урахуванням якості подібних досліджень в Україні, а також виявлених стороною захисту очевидних ознак фальсифікації так званої "психологічної експертизи", наполягав і наполягає на проходженні поліграф-тестування лише фахівцями, які є членами американської чи британської асоціації поліграфологів і які не пов'язані з правоохоронними органами України", - йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: Різниця 9,7 см! Зі зростом 177 см Антоненко ніяк не може бути чоловіком на записі з місця злочину, - Маслов. ФОТОрепортаж

Також наголошується, що Антоненко 06.02.2020 письмово повідомив слідчого, що відмовляється від будь-якого подальшого співробітництва, поки не будуть виконані вимоги статті 221 КПК України, а саме - захист має бути ознайомлений з матеріалами розслідування, хоча б з тими, які були публічно розголошені раніше.

"18 лютого слідчий Бирко пообіцяв надати стороні захисту всі необхідні матеріали 19.02.2020 о 14:00, а захисники погодилися в такому разі на одночасний допит з Юлією Кузьменко. Однак слідчий Бирко своєї обіцянки не дотримав, унаслідок чого пан Антоненко, дотримуючись раніше заявленої позиції, від одночасного допиту відмовився. Пізніше з'ясувалося, що від одночасного допиту відмовилася й пані Кузьменко", - йдеться в заяві.

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Також адвокати зазначають, що Антоненко наполягає на вимірюванні свого зросту, а також на ознайомленні з його особистою карткою ув’язненого, яка не є матеріалами слідства, є інформацією про особу і не може бути прихована від нього згідно з частиною 3 статті 32 Конституції України.

"Зазначені законні вимоги підзахисного слідством повністю проігноровані. Станом на сьогодні проведено вимірювання зросту Антоненка, яке встановило його на рівні 179,7 см, проте слідство третій день не надає про це жодного офіційного документа", - йдеться в заяві.

Захист Антоненка закликає МВС України і Національну поліцію припинити інсинуації щодо підозрюваних і нагадує, що "вимірювання зросту повністю відкидають схожість підзахисного із чоловіком з місця злочину.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178220
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, хватит мучать людей. Они защищали вас от кацапов...
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В Америке. Про полиграф у нас Труба уже всё рассказал: у него есть такие специалисты, что любой результат нарисуют.
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3) Антоненко никогда не отказывался от прохождения тестирования на детекторе лжи, но, с учетом качества подобных исследований в Украине, а также выявленных стороной защиты очевидных признаков фальсификации так называемой "психологической экспертизы", настаивал и настаивает на прохождении полиграф-тестирования исключительно специалистами, которые являются членами американской или британской ассоциации полиграфологов и которые не связаны с правоохранительными органами Украины", - говорится в заявлении.
Источник: https://censor.net.ua/n3178220
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Зебилы, хватит мучать людей. Они защищали вас от кацапов...
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Тим, що мав розум. Біжи до школи, вчись.
От тіко не розумію: до чого ви згадали Шеремета стосовно коментаря Підлога Маккартні ?
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Ну давай поговорим про "розум" Антоненко не відмовлявся від експертиз у справі Шеремета, спільного допиту з Кузьменко та поліграфа, - заява адвокатів - Цензор.НЕТ 2163 и так, я андроид разработчик...твоя ставка!
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зебилы не хочут защиты от кацапов...зебилы хочут быть федеральным округом педирации...
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так уже померяли
теперь следствие расследует версию мог ли убийца Шеремета быть на каблуках
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3) Антоненко никогда не отказывался от прохождения тестирования на детекторе лжи, но, с учетом качества подобных исследований в Украине, а также выявленных стороной защиты очевидных признаков фальсификации так называемой "психологической экспертизы", настаивал и настаивает на прохождении полиграф-тестирования исключительно специалистами, которые являются членами американской или британской ассоциации полиграфологов и которые не связаны с правоохранительными органами Украины", - говорится в заявлении.
Источник: https://censor.net.ua/n3178220
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это да
у нас из любого резюка эксперты беретту слепят в 5 минут
особенно армянские
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В Америке. Про полиграф у нас Труба уже всё рассказал: у него есть такие специалисты, что любой результат нарисуют.
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Это следствие или торг? Или все превращается в базарный балаган? Давайте брифинг или прессконференцию следователей и адвокатов. Видно это дело для следователей как ёжик в пасти собаки - ни проглотить, ни выплюнуть.
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он ни атказывается, ему просто низя, его мама ни выдиржит пашиснинага для сцына Антоненко не отказывался от экспертиз в деле Шеремета, совместного допроса с Кузьменко и полиграфа, - заявление адвокатов - Цензор.НЕТ 8073
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Який той Антоненко безсердечний! Він хоче позбавити слідство так гарно, з такою фантазією побудованої версії! Ну дав я Антоненко той зріст! Ну хоча б для того щоб цілу бригаду слідчих, цілий штат суду іодного міністра з президентом і його зєлєбобами зробити щасливими, міг щігнутися, чи присісти, чи хоча б зсутулитись, коли зріст виміряли.
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Має повне право відмовитись , може не хоче брати участь у цій клоунаді і грати по зе собаковим правилам ,хай доказують якщо зможуть ,просто ці імпотенти вже чіпляються за що можуть .а воно не йде ну ніяк .ізвесне діло , дебіл за що візьметься . все про...ере
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Интересно по Байдену в ГБР срочно открыли дело о давлении на Шокина - это в связи с новостью от Москаля об открытии судопроизводства в США по отмыванию и лжи коломойской бандой ( Дубинский в т ч)с кварталами вместе?
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Краще би Лукаш чи Портнова так напрягали - було би більше толку для України та українців.
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Вляпалась зелёная плесень в это "дело" по самые помидоры. Черти новомалоросские.
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Андрюха держись, мы с тобой !!! Не отступать и не сдаваться !!! Слава Героям !!!
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зеленский смешал с дерьмом людей голосовавших за него
теперь рулит аваковская банда
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позор пособнику бандитов Зеленскому !
позор бандитским судьям !
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Да у нас правохранительная система всегда так работала. Так еще со времен совка повелось. это как раз то что следовало бы реформировать. У нас как обычно - переименование и новая форма...
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Ну вот, пристыдили. и Антоненко на все готов. А то как барышня кисельная...
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