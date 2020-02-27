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 Політика України
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 Влада не пройшла "тест на коронавірус", - Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що епідемія коронавірусу показала безлад, який існує в Україні.

Про це вона сказала це в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

За її словами, йдеться не лише про інформаційні, а перш за все, про організаційні прорахунки.

"Перше, що потрібно було зробити, – відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби та можливість виклику лікаря додому. Як тільки стало відомо про стрімке розповсюдження коронавірусу у світі, потрібно було скоординуватися з усіма країнами, які мають спеціальні експрес-тести для виявлення коронавірусу, і з тими країнами, які вже почали займатися розробкою вакцини. Але, на жаль, влада згаяла час, загралася в "мовчанку" і тим самим лише розігнала паніку", – сказала Тимошенко.

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Лідерка "Батьківщини" вважає, що влада продовжує вдавати, що нічого не відбувається, незважаючи на те, що вірус стрімко поширюється Європою.

"Чому сьогодні про медичні питання говорить міністр економіки? Чому міністр охорони здоров’я без медичної освіти й взагалі без розуміння, якою сферою вона керує. І взагалі, як може міністр охорони здоров’я під час таких ризиків, які постали перед Україною в контексті світової епідемії, самоізолюватися на чотирнадцять днів у Нових Санжарах і керувати по скайпу?" – обурилася Тимошенко.

Вона вважає, що влада не пройшла "тест на коронавірус" і українці, по суті, змушені захищатися самі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178219
 
   
 Топ коментарі
 
Гірше коронавірусу - зебіловірус. Інфіковано дуже багато. Лікування тривале...
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Пусть эта убогая, заткнет свой черноротый рот! Народ Юльку ненавидит!
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Дурак всегда ненавидит того кто умнее и успешнее его.
Нормальные люди с умных и успешных берут пример
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Ага... Ты еще повтори всем байку ворья из 90х -"если ты умный то почему ты не богатый".
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Похоже ты про свой рот написал. Не замахивайся на пост выразителя мнения народа, больше тянешь на выразителя мнения дремучих лохов.
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"Влада не пройшла тест"? Ага. Зато Юлька прошла - помните! Сколько бюджетніх денег біло потрачено Юлькой на "Тамифлю" от "свинного гриппа" закупленного через прокладки? До сих пор складі забиты и девать некуда... Эта власть, не сомневаюсь, закупит вакцину с Израиля еще дороже чем Юлька и "пройдет тест". Иначе просто быть не может - это ж все ""яценюки" одной крови и одной масти.
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тимоха! Это как против циклона стрелять с пистолета! На эпидемию нового микроорганизма ещё никто не прошёл тест - ни Европа, ни США. Одна тимоха верещит.
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В топике какое-то сборище троллей и дегенератов. Что почти одно и то же. Половина вроде "наши". То есть нанятые нашими олигархами. Половина кацапские. Нанятые кацапскими олигархами. Все эти олигархи живут в Лондоне на соседних улицах.
Никто даже не попробовал прочитать статью и понять. А мысль там простая как 5коп.
Нынешнее правительство обладает крайне низкой дееспособностью и в случае эпидемии никто ничего делать не будет.
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Мадам тамифлю проснулась. Опять учит жить.
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Тимошенковская ботва регулярно спамит комменты.
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Петина ботоферма забила своим бурьяном всю ветку. Причем этот бурьян представлет из себя монокультуру - петеботами под разными никами тиражируется, уже много лет, одна и та же убогая фраза.
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Кинули Юлю, а так обіцяли їй кріло прем*єра, а так обіцяли. Вона бідненька за неньку не переживала, тільки за себе. Не покладала рук, ніжок і розуму, все кидалася багнюкою в бік Порошенко, в бік мови, Томоса, армії. А вони її киданули. Кличуть туди Піпіпку. Що означав тільки її один тезіс, що всі "зубожіли". Кожна бабка і кожний студент це знав і повторював на день по сто разів своїм друзям. А що означає її научна праця, що ми самі бідні в Європі? І це всі знали. Зробила свою чорну справу і всі стали багатими, пройшла епоха бідності і зубожілості. Ніхто цього не сказав ні разу після виборів, ні Юля, ні Ваньок Садовий, ні Толян Ефрейтор.
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Щось дуже підозріло пропав sulima ivan,аж дивно! Розповів би нам про героїчну боротьбу Бахіні за навар на "Таміфлю"...
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