 Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби, 27 лютого, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська режиму тиші на лінії бойового зіткнення не порушували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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