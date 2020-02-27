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 Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби вогневої активності не проявляли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби, 27 лютого, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська режиму тиші на лінії бойового зіткнення не порушували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178217
 
 
 Топ коментарі
 
Звиздеж....с утра грюкает....
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то сивуха бежит свой е#учий план примирения имплиментировать, хоть бы на мину наступил, под таким жиробасом и противотанковая сработает...
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Мир-дружба -жвачка! Слава Зеленському!
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то сивуха бежит свой е#учий план примирения имплиментировать, хоть бы на мину наступил, под таким жиробасом и противотанковая сработает...
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Такие вот они настоящие друзья - уже целый день не обстреливают.
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і що з того? Вже збираються ще десь відводити чи як?
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В 41м фашистам - *Почему вы нарушете режим тишины?* )))))))))))
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Вчора мабуть получка була, отходняки поки що... Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 163
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Срочно, пока не начали стрелять, снимать ВСУ и отводить до Киева...
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«Страшную весть принес я в ваш дом...» (с)
И ни за што! Сидел тихо в окопе с автоматом в обнимку... Чудо-врачи за месяц поставили его на ноги и вот...пал в борьбе с лепилами...
Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7285
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