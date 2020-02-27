 Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Від початку поточної доби, 27 лютого, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська режиму тиші на лінії бойового зіткнення не порушували", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
И ни за што! Сидел тихо в окопе с автоматом в обнимку... Чудо-врачи за месяц поставили его на ноги и вот...пал в борьбе с лепилами...