 Перехід ЗСУ на J-структуру за стандартами НАТО: Міноборони хоче прискорити розділення посади Головнокомандувача і начальника Генштабу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua сказав міністр Андрій Загороднюк.
У законі про національну безпеку прописано, що повноваження розділяються з 2021 року. Міністр заявив, що до цього вже все готово, тому він розраховує на внесення Верховною Радою цієї дати.
"Найближчим часом ми внесемо зміни в закон "Про національну безпеку". Пересунемо дату набуття чинності розділення посади начальника Генштабу і Головнокомандувача. Це дозволить нам перейти на J-структуру за стандартами НАТО і реформувати Генштаб ... Датою набуття чинності цього розділення стоїть 1 січня 2021 року. А ми фактично можемо зробити це на рік раніше", - сказав Загороднюк.
За його словами, до цього все готово, і "потрібно лише змінити дату".
"Для нас критично провести це розділення, оскільки від цього залежить подальший перехід на стандарти НАТО", - сказав міністр.
Нагадаємо, що закон про національну безпеку був прийнятий влітку 2018 року. Серед іншого він передбачає розмежування посад начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ.
Начальник Генштабу буде підпорядковуватися Головнокомандуючому. Також Головнокомандувачу буде підпорядковуватися Командувач Об'єднаних сил.
Головнокомандувач буде найвищим військовим посадовцем у ЗСУ, його буде призначати на посаду та звільняти президент України.
Зараз посаду Головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу займає Руслан Хомчак.
ска, они даже тупо месяцы не могут сосчитать...
Все в музыканты не годитесь.
шел шестой год гибридной войны с мордором
для победы Украине не хватало самой малости
пары новых генеральских должностей
Морських сил - немає. Протиракетної і протиповітряної оборони - немає. Військово-повітряних сил - немає. Зате є і штампуються все нові і нові "оперативні командування" - шобли лайдаків і дармоїдів ... (див. вище)
1. Чому більшість органів військового управління вже перейшла (у тому числі створені нові органи військового управління) на "натівську" організаційну структуру (та нові штати), а функції та завдання у них залищилися старі? Тобто частково втрачено управління військами?
2. Чому перехід на нові структури почався знизу, а не зверху? Теж таким чином частково втрачено управління?
В структуре войсковых частей (самая низовая ступень ВС) напрочь отсутствует J-структура.
Другими словами, орган военного управления, который якобы перешёл на J-структуру, будет посылать очередную телеграмму-циркуляр в войсковую часть, а там отсутствует соответствующий орган.
Всегда выполняющего (в армии, это называется "мимо проходящий") найдут, но вот качество исполнения - увы...