 Перехід ЗСУ на J-структуру за стандартами НАТО: Міноборони хоче прискорити розділення посади Головнокомандувача і начальника Генштабу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua сказав міністр Андрій Загороднюк.

У законі про національну безпеку прописано, що повноваження розділяються з 2021 року. Міністр заявив, що до цього вже все готово, тому він розраховує на внесення Верховною Радою цієї дати.

"Найближчим часом ми внесемо зміни в закон "Про національну безпеку". Пересунемо дату набуття чинності розділення посади начальника Генштабу і Головнокомандувача. Це дозволить нам перейти на J-структуру за стандартами НАТО і реформувати Генштаб ... Датою набуття чинності цього розділення стоїть 1 січня 2021 року. А ми фактично можемо зробити це на рік раніше", - сказав Загороднюк.

За його словами, до цього все готово, і "потрібно лише змінити дату".

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"Для нас критично провести це розділення, оскільки від цього залежить подальший перехід на стандарти НАТО", - сказав міністр.

Нагадаємо, що закон про національну безпеку був прийнятий влітку 2018 року. Серед іншого він передбачає розмежування посад начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ.

Начальник Генштабу буде підпорядковуватися Головнокомандуючому. Також Головнокомандувачу буде підпорядковуватися Командувач Об'єднаних сил.

Головнокомандувач буде найвищим військовим посадовцем у ЗСУ, його буде призначати на посаду та звільняти президент України.

Зараз посаду Головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу займає Руслан Хомчак.