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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (449) закон (858) Міноборони (3176) нацбезпека (122) Загороднюк (139)

 Перехід ЗСУ на J-структуру за стандартами НАТО: Міноборони хоче прискорити розділення посади Головнокомандувача і начальника Генштабу

Міністерство оборони України готове раніше терміну розділити посади Головнокомандувача Збройних сил і начальника Генерального штабу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua сказав міністр Андрій Загороднюк.

У законі про національну безпеку прописано, що повноваження розділяються з 2021 року. Міністр заявив, що до цього вже все готово, тому він розраховує на внесення Верховною Радою цієї дати.

"Найближчим часом ми внесемо зміни в закон "Про національну безпеку". Пересунемо дату набуття чинності розділення посади начальника Генштабу і Головнокомандувача. Це дозволить нам перейти на J-структуру за стандартами НАТО і реформувати Генштаб ... Датою набуття чинності цього розділення стоїть 1 січня 2021 року. А ми фактично можемо зробити це на рік раніше", - сказав Загороднюк.

За його словами, до цього все готово, і "потрібно лише змінити дату".

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"Для нас критично провести це розділення, оскільки від цього залежить подальший перехід на стандарти НАТО", - сказав міністр.

Нагадаємо, що закон про національну безпеку був прийнятий влітку 2018 року. Серед іншого він передбачає розмежування посад начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ.

Начальник Генштабу буде підпорядковуватися  Головнокомандуючому. Також Головнокомандувачу буде підпорядковуватися Командувач Об'єднаних сил.

Головнокомандувач буде найвищим військовим посадовцем у ЗСУ, його буде призначати на посаду та звільняти президент України.

Зараз посаду Головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу займає Руслан Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178215
 
 
 Топ коментарі
 
навряд ли это единственное что отделяет нас сегодня от нато
шел шестой год гибридной войны с мордором
для победы Украине не хватало самой малости
пары новых генеральских должностей
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"Датой вступления в силу этого разделения стоит 1 января 2021 года. А мы фактически можем сделать это на год раньше"

ска, они даже тупо месяцы не могут сосчитать...
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"Сейчас должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба занимает Руслан Хомчак". Простите, а кто тогда президент Украины? А министр обороны - чем занимается?
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В цивилизованных странах Министр Обороны - это всегда гражданское лицо, не профессиональный военный, а профессиональный политик. Его обязанности - взаимодействие с Парламентом и Правительством, защита оборонного бюджета, взаимоотношения с другими министерствами и ведомствами. А также гражданский контроль за военной верхушкой с тем, чтобы их ведомственные и профессиональные интересы не затмевали у них в головах общие интересы страны и государства. Министр Обороны не может и не имеет права вмешиваться непосредственно в вопросы управления войсками - это функция Генштаба и других профессиональных военных.
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"Датой вступления в силу этого разделения стоит 1 января 2021 года. А мы фактически можем сделать это на год раньше"

ска, они даже тупо месяцы не могут сосчитать...
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А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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що вони там курять?? Ну це вже реально якийсь дурдом. там хоч є людина, що обізнана з Конституцією України? А презик-юрист Конституцію хоч читав?
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І шо, тоді ЗСУ повернуться на старі позиції?
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Шта? Тобто зараз в нас це одна посада? Та ладно! А чому тоді прізвища два?
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навряд ли это единственное что отделяет нас сегодня от нато
шел шестой год гибридной войны с мордором
для победы Украине не хватало самой малости
пары новых генеральских должностей
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«Продаются слуги народа. Особой породы - без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая». Внешние долги не погасим, но избавим Украину от Зе-невежества и Зе-цинизма»,
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Надзвичайно важлива "реформа"! Ще одна шобла лайдаків і дармоїдів у погонах зі свитами, офісами, транспортом, захмарними зарплатами, першочерговими квартирами, державними пенсіями. І функціями відводу військ та в жодному разі "не стріляти"... А що армія?
Морських сил - немає. Протиракетної і протиповітряної оборони - немає. Військово-повітряних сил - немає. Зате є і штампуються все нові і нові "оперативні командування" - шобли лайдаків і дармоїдів ... (див. вище)
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У мене з цього приводу 2 питання:
1. Чому більшість органів військового управління вже перейшла (у тому числі створені нові органи військового управління) на "натівську" організаційну структуру (та нові штати), а функції та завдання у них залищилися старі? Тобто частково втрачено управління військами?
2. Чому перехід на нові структури почався знизу, а не зверху? Теж таким чином частково втрачено управління?
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Пускай переходят как угодно, где угодно, с кем угодно и куда угодно.
В структуре войсковых частей (самая низовая ступень ВС) напрочь отсутствует J-структура.
Другими словами, орган военного управления, который якобы перешёл на J-структуру, будет посылать очередную телеграмму-циркуляр в войсковую часть, а там отсутствует соответствующий орган.
Всегда выполняющего (в армии, это называется "мимо проходящий") найдут, но вот качество исполнения - увы...
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