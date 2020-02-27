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 Політика України
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Все про:Крим (8829) Донбас (15424) Рахманін (31) Голос партія (132)

 Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму

Народні депутати партії "Голос" на чолі із Сергієм Рахманіним запропонували план припинення війни на сході України та повернення окупованого Криму.

Про це вони заявили під час презентації в Музеї історії Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Нардепи описали кілька етапів деокупації українських територій:

Перший етап пояснює принцип "Довгострокового припинення вогню", ця пропозиція має на меті уточнити місця розташування і порядку перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ), що спрямовано на полегшення перетину лінії розмежування цивільним населенням і страхування від незаконного проникнення представників незаконних збройних формувань.

Другий етап пропонує "Створення демілітаризованої зони", залучення міжнародної поліції і закріплення місць постійного перебування особового складу, озброєння і техніки ДПСУ, ЗСУ і НГУ поза демілітаризованою зоною, а також облаштування необхідної інфраструктури.

Третій етап присвячено "Початку процесу роззброєння", який передбачає узгодження умов, порядку та строків відведення, обліку, тимчасового зберігання та подальшого виведення (ліквідації) з території ТОТ ДЛО важкого озброєння і бронетехніки.

Четвертий етап має на меті "Створення передумов деокупації", який роз'яснює узгодження послідовних практичних кроків, спрямованих на спільну участь у системному процесі поступового повного розмінування території Донецької та Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хоче змусити українську владу провести вибори на неконтрольованій території, - Рахманін про причини загострення на Донбасі

П'ятий етап пропонує "Безпосередній процес деокупації", який передбачає, забезпечує й фіналізує забезпечення діяльності тимчасових адміністрацій України, які здійснюватимуть управління під час реінтеграції.

Самі ж автори наголошують, що перелік цих етапів не є вичерпним і потребує поповнення.

"Найголовнішим, що допоможе втілити наш план у майбутньому, залишається політична воля держави і влади. Ми ж претендуємо тільки на одне: наша держава має бути цілісною і суверенною", - підкреслив нардеп Сергій Рахманін.

Партія Голос презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму 01

Також читайте: Мінські угоди підходять Україні з погляду безпеки, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178213
 
   
 Топ коментарі
 
есть более гениальный план - по созданию вечного двигателя. Рабочий - 100%:
1. Пишем план по созданию "вечного двигателя".
2. Разрабатываем механизм привлечения специалистов, которые создадут "вечный двигатель".
3. Специалисты разрабатывают проект "вечного двигателя"
4. Инженера создают действующую модель "вечного двигателя" по проекту специалистов.
5. Подписываем миллион контрактов на продажу "вечного двигателя".
6. Попутно обрушиваем цену на нефть: Нефть стоит около 10 долларов за баррель.
7. Получаем Нобелевскую премию.
8. Профит...!
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Фантазеры!!! Это не зависит ни от вас, ни от Сцыкуна уклониста!! Это зависит от Ху@ла и нераспавшейся Рашки!!
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в общем - туфта. Ничего нового, кроме повторения написанного еще в 2015 году, в Минских соглашениях
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Такими истериками ты только дискредитируешь украинцев. В Крыму большая часть населения ватники. Никто не будет насильно загонять 1 млн местных жителей в фильтрационные лагеря и депортировать. Такое было возможно только при Сталине и Гитлере.

Нужны мягкие адекватные меры.
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Мягкие и адекватные меры -помочь крысянам с перевезти барахло к керченской переправе, чтобы те быстрее свалили на родину
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Глупо публично пугать крымчан депортацией. Это подарок для российской пропаганды.

Надо продвигать приемлемый для всех вариант возврата Крыма. Тогда при смене власти в РФ есть шанс вернуть Крым.
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Фантазеры!!! Это не зависит ни от вас, ни от Сцыкуна уклониста!! Это зависит от Ху@ла и нераспавшейся Рашки!!
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в общем - туфта. Ничего нового, кроме повторения написанного еще в 2015 году, в Минских соглашениях
 показати весь коментар
 
 
есть более гениальный план - по созданию вечного двигателя. Рабочий - 100%:
1. Пишем план по созданию "вечного двигателя".
2. Разрабатываем механизм привлечения специалистов, которые создадут "вечный двигатель".
3. Специалисты разрабатывают проект "вечного двигателя"
4. Инженера создают действующую модель "вечного двигателя" по проекту специалистов.
5. Подписываем миллион контрактов на продажу "вечного двигателя".
6. Попутно обрушиваем цену на нефть: Нефть стоит около 10 долларов за баррель.
7. Получаем Нобелевскую премию.
8. Профит...!
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п.6А. московская імпєрія разваліваєца
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Если не "закуклятся" и не начнут строить '"чучхе", то так и будет.
Они это знают, к слову, и принимают меры.
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План не пойдет.
Потому что для разработки любого двигателя деньги нужны.
А деньги дают банкиры.
Они не шифруются, между прочим, просто путь к ним лежит через оффис адвоката по патентам.
Так что сначала "план" двигателя, то есть его принципиальная схема, описывается по стандартным формам для получения патента и направляется в патентный оффис.
А там "засада" Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму - Цензор.НЕТ 2153 , там сидит группа специалистов, которые занимаются сугубо тем, что отслеживают патенты на вечные двигатели. Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму - Цензор.НЕТ 2153

Как же им это должно надоесть, право слово, разбирать эту мутоту и объяснять, почему не будет работать.
Так что план не пойдет - нет патента, нет тугриков.

P.S. На днях случилось великое "горе": упал и разбился во время полета на ракете один старый *удак - флат-ёрсовец (flat earth, из тех, кто истинно верят что земля плоская). Его экспериментальный полет на его экспериментальной ракете ставил своей целью доказать, что Земля таки действительно плоская.

Вечная память.
По Чарльзу нашему, Дарвину.
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всё это их всех планы до заднего места... я тоже могу предложить план...так что все должны понять. пока рашка с ботоксом не отдадут донбас хотя бы...все свои планы засуньте себе знаете куда.... это всё пустая болтология всех и вся и везде в течении 6 лет....(( о крыме я вообще молчу.....((
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Путлеру и Донбасяо до одного места ваша стратегия
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давай вакарчук и дальше запевай на вечеринках олигархов
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Зеленскому надо пригласить Вакарчука с голосом в свою команду. Он такой же зебильный.
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А путін знає про їхній план припинення війни?
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Вакарчук, лучше б тебя на евровидение отправили.
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потрібно розбудовувати Україну за принципом та по- моделі СКАНДИНАВСЬКИХ Країн...- всі КПП що з анклавами та Кримом ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ - лишаеться тільки один гуманітарний та для непередбачених та екстренних - аналогічно і з Кримом ...
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Совсем не раскрыт вопрос, как удалить оккупанта с оккупированной территории.
Способов всего два: добровольный и принудительный.
Добровольно русские уходить не хотят, это очевидно.
Как их принудить и кто сможет - вот самое важное.
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Пурга...
Вроде был нормальный журналисть.
И такую пургу несет...
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-Теперь он политик. Нести пургу его обязанность.
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Жители Алушты жалуются на ситуацию со здравоохранением, которая сложилась в оккупации. Так, больных, у которых случился инфаркт или инсульт, бригада "скорой помощи" доставляет не в местную больницу, а везет более чем за 30 километров в Ялтинскую городскую больницу, которая находится в поселке Ливадия. Медработники говорят, что Алуштинской больнице под угрозой штрафных санкций запретили принимать таких больных, т.к. оккупанты разделили больницы на категории. Некоторые больные умирают в "скорой" по дороге в Ялту https://ru.krymr.com/a/news-alushta-medicina-bolnitsa/30447602.html (фото и видео).
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Тех, кто орал "путян ввяди" мне не жалко. Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму - Цензор.НЕТ 8297
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Голос уже не существует. Поддержки населения - почти "ноль" Все это выглядит как жалкие потуги спасти рейтинг. Полный бред. По "Минским" первый пункт - тоже прекращение огня....
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ну, к примеру, ПЕС имеет поддержку не больше, чем у Голоса. Однако же здесь постоянно постят, шо там Петя опять бубнил про свой "безальтернативный Минск". И это нормально, это и есть демократия и свобода слова.
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Хорошо хоть не партия "Танец" Всегда пытается Сережа
Уравновесить зло с добром,
Увидел парни бьют мальчишку
Красиво рядом станцевал
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Нужно реформировать экономику, армию и страну.
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Именно так ! Развитое европейское государство под боком у рашки будет лютой занозой в заднице для пуйла.
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Перед открытием этих комменто, прикидывал какие месседжи сейчас будут толкать по поводу стратегии "Голоса", кремлевские падлы, зе-полконики и рядовые местные дураки. Так и есть: "все зависит от пУтина", "это повторения минска", "они все идиоты" и т.д.
Неуважаемые допысувачи, с таким подоходом мы продолжим проигрывать инофрмационную войну Хремлю.
Отвечу :
1) это не сама Стратегия а новость о ней, стратегию надо сначала ее изучить, а потом писать свои бесценные комменты
2) Рахманин один из самых интеллектуальных и системных политиков в сегодняшней власти, доказательство - сотни его аналитических выкладок в ЗН, Если вы их не читали, тогда заткнитесь со своими примитивными оценками.
3). Если у нас не будет стратегии деокупации, пускай пока в проекте, как возможно двигаться к освобождению Украины? Пока есть только одна стратегия, навязанная Хремлем - Минск. И она специально создавалась мертворожденной,э то фикция а не план действий.
Можно продолжать стенать и голосить дальше, а можно действовать, пытаться менять сложившуюся парадигуму . И Голос действует, единственная пусть и самая слабая политическая сила в Украине, но она делает то что должна, а не имитирует бурную деятельность.
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Да, Вакар классно на корпоративах в белоруссии пел Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму - Цензор.НЕТ 6021
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шось не віжу вподобайок під етім тєкстом із многабукоф
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не вижу ни одного вразумительного ответа, что заокномерно с учетом уровня развития указанных в посте допысувачив
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шо ж ти тут нє в своєй талєркє да в чуждом окруженії? накажи нас - покінь нах нас всєх
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спасибо, приятно иметь дело с внимательными читателями)
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Вы остались без ГОЛОСА. Кто вас будет слушать, вас не слышно. ОПОЗОРИЛИСЬ со своим кумиром.
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Ни слова за Донбасс ,без упоминания Крыма иначе это фуфло .только в пакете .
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.Ну надо же !! Хорошо что напомнили ,, а то я уже и забыл что в парламенте есть такая партия ... Жив курилка ,, однако .! Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму - Цензор.НЕТ 6456 .
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Твари, идите воюй.те.
А потом будете Голос-совать.....
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Проснулись,когда рейтинг стал 2%.Раньше презентовать надо было,а не по корпоративам шастать
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так шо? ми побєділі, і осталось тільки прінять капітуляцію орків та мокшів??? А вони впевнені в своїй пабєдє і чекають від України челобітної та каяття
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План деокупації:
1. Вивезти з окупованих територій все лояльне до України населення.
2. "Закупорити" окуповані території так, щоб і миша не проскочила.
3. Посипати окуповані території дустом для дезінфекції.
4. Почекати допоки всі козломорді не передохнуть і тоді проводити дезінфекцію.
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Каким образом можно "закупорить" территорию если граница не контролируется?
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То есть территории ты предлагаешь оставить оккупантам ? Хорошая стратегия, да.
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людоньки!!! Ой простіть мені, грішному!!! Купився на "інтєлєктуальний" состав партії "голосок" і проголоСував за них на парляменських... Горе мені, горе! Уви і Ах!!! Главне - я ж бачив як той Славко дупою круте - то стане, то ляже, то прийде, то піде... Гидко так - от нізя з огидою боротись - траʼ дослухатись до здорових інстінктів і рефлєксів!!! Не судіть мене строго - я сам епітім'ю наложу на себе - сьодні млинців більше не їстиму!!!
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Те же яйца,только вид в профиль.Поэтому и рейтинг падает,хотя партия про украинская.
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Предлагаю более реальный сценарий -
прилетят пришельцы и решат проблемы с помощью стирания памяти у ваты до 14 года!!!
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Ну и что???
Первый пункт зеперзедент давно выполняет, только кто его слушает со стороны кремля?
Может "голос" силком заставит не стрлять???
Я начала читать в надежде, что может действительно придумали чтото действенное, а они опять "перестать стрелять"
Самый лучший план был у Пороха: додавливать рашку санкциями, а тем временем восстанавливать и вооружать нашу Армию. Потому и был Порох костью в горле пуйла.
Но зебилы ...бнутые помогли скинуть самого лучшего президента Украины.
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если Петя был такой хороший президент, почему же народ этого не оценил ? И он так позорно слился, получив всего 8% на крайних выборах.
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Раньше говорили, что Донбасс и Крым вернутся в Украину, когда в Украине будут жить явно лучше чем в РФ, но сначала Порошенко, а сейчас Зеленский зорко следят чтобы такого не случилось. То тарифы повысят, то зарплаты и пенсии не повысят, то медицину реформируют и т. д..
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"Зеркало Недели" превратилось в гуавно, а фракция Голос - её какашки.
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Народные депутаты партии "Голос" во главе с Сергеем Рахманиным предложили план ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. (с)

Дальше этого можно не читать. Очередная лапша, чтоб успокоить и продолжать "постепенно варить лягушку".
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Все, кто предлагает прекратить огонь со стороны Украины должны отдавать себе отчёт в том, что за этим последует отступление. Эта тема уже столько обсуждалась везде, и, казалось, что уже до всех дошла эта простая мысль. Оказывается, что до "Голоса" не дошла. Почему?

"...это предложение имеет целью..."
Это для кого предложение, для сепаров? Рахманин, Вы с дуба рухнули? Они даже читать его не собираются, не то, что выполнять!
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Самый реалистичный план-это то,что делал в этом вопросе Порошенко,но только более жестко Главное серьезно ударить по Лугандону экономически, перестать постоянно подкармливать террористов,а потом возмущаться,чего они стреляют, ограничить количество КПП, лишать пенсии тех, у кого российский паспорт и паспорт террористических "республик". С террористами надо говорить жестко, иначе толку не будет.
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И где, в этих пунктах, про деокупацию Крыма?!
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Будь який дійсно український план має бути агресивним. Кацапів треба ламати через коліно. Іншого шляху не існує. Повна ізоляція. Вїзд в Крим тільки через міст. Відвідання Криму автоматично звільняє з будь якої державної посади. Контрабанда до Криму - 15 років тюрми з конфіскацією. Зміна паспортів в Україні що автоматично анулює паспорти України які захоплені ворогом в паспортних столах Криму під час анексії і заборона видачі будь яких українських паспортів тим хто в Україні не живе і по факту неї громадянином України. Введення жорсткого візового режиму з країною-оккупантом. Знищення "вишок Бойка" ракетними залпами, що припинить грабунок українського газоносного шельфу (вже поцупили 9 млрд. кубів на користь Криму) - хай мерзнуть або тягнуть свій газ! І, безумовно, Україна має виставляти претензії до ********** за вкрадений газ в міжнародних судах як і за "все" (будь що) що ми втратили через тимчасову окупацію і вимагати санкцій, санкцій і ще раз санкцій не забувши впровадити санкції щодо ********** максимально у нас. Недогромадяни України в Криму нам і на фіг не потрібні! Всі "наші" вже давно покинули Крим і Донбас. Тому мета має бути не в "українізації" ватного бидла, а в стимулюванні його повернення на "історічєскую родіну" - Крим український або безводний та безлюдний як і було до 1954 року. І для цього всі відомі і невідомі широкому загалу засоби (диверсії) мають бути задіяні. Гібридна війна - це ж прекрасно! - можна робити будь які диверсії і брехати в вічі нахабно посміхаючись як це роблять кацапи - "це не ми". Слава Україні! Так переможемо! Все інше сороміцьке бла-бла-бла.
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