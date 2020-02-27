 Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму

Про це вони заявили під час презентації в Музеї історії Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Нардепи описали кілька етапів деокупації українських територій:

Перший етап пояснює принцип "Довгострокового припинення вогню", ця пропозиція має на меті уточнити місця розташування і порядку перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ), що спрямовано на полегшення перетину лінії розмежування цивільним населенням і страхування від незаконного проникнення представників незаконних збройних формувань.

Другий етап пропонує "Створення демілітаризованої зони", залучення міжнародної поліції і закріплення місць постійного перебування особового складу, озброєння і техніки ДПСУ, ЗСУ і НГУ поза демілітаризованою зоною, а також облаштування необхідної інфраструктури.

Третій етап присвячено "Початку процесу роззброєння", який передбачає узгодження умов, порядку та строків відведення, обліку, тимчасового зберігання та подальшого виведення (ліквідації) з території ТОТ ДЛО важкого озброєння і бронетехніки.

Четвертий етап має на меті "Створення передумов деокупації", який роз'яснює узгодження послідовних практичних кроків, спрямованих на спільну участь у системному процесі поступового повного розмінування території Донецької та Луганської областей.

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П'ятий етап пропонує "Безпосередній процес деокупації", який передбачає, забезпечує й фіналізує забезпечення діяльності тимчасових адміністрацій України, які здійснюватимуть управління під час реінтеграції.

Самі ж автори наголошують, що перелік цих етапів не є вичерпним і потребує поповнення.

"Найголовнішим, що допоможе втілити наш план у майбутньому, залишається політична воля держави і влади. Ми ж претендуємо тільки на одне: наша держава має бути цілісною і суверенною", - підкреслив нардеп Сергій Рахманін.

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