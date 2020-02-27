 Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму

Про це вони заявили під час презентації в Музеї історії Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Нардепи описали кілька етапів деокупації українських територій:
Перший етап пояснює принцип "Довгострокового припинення вогню", ця пропозиція має на меті уточнити місця розташування і порядку перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ), що спрямовано на полегшення перетину лінії розмежування цивільним населенням і страхування від незаконного проникнення представників незаконних збройних формувань.
Другий етап пропонує "Створення демілітаризованої зони", залучення міжнародної поліції і закріплення місць постійного перебування особового складу, озброєння і техніки ДПСУ, ЗСУ і НГУ поза демілітаризованою зоною, а також облаштування необхідної інфраструктури.
Третій етап присвячено "Початку процесу роззброєння", який передбачає узгодження умов, порядку та строків відведення, обліку, тимчасового зберігання та подальшого виведення (ліквідації) з території ТОТ ДЛО важкого озброєння і бронетехніки.
Четвертий етап має на меті "Створення передумов деокупації", який роз'яснює узгодження послідовних практичних кроків, спрямованих на спільну участь у системному процесі поступового повного розмінування території Донецької та Луганської областей.
П'ятий етап пропонує "Безпосередній процес деокупації", який передбачає, забезпечує й фіналізує забезпечення діяльності тимчасових адміністрацій України, які здійснюватимуть управління під час реінтеграції.
Самі ж автори наголошують, що перелік цих етапів не є вичерпним і потребує поповнення.
"Найголовнішим, що допоможе втілити наш план у майбутньому, залишається політична воля держави і влади. Ми ж претендуємо тільки на одне: наша держава має бути цілісною і суверенною", - підкреслив нардеп Сергій Рахманін.
Нужны мягкие адекватные меры.
Надо продвигать приемлемый для всех вариант возврата Крыма. Тогда при смене власти в РФ есть шанс вернуть Крым.
1. Пишем план по созданию "вечного двигателя".
2. Разрабатываем механизм привлечения специалистов, которые создадут "вечный двигатель".
3. Специалисты разрабатывают проект "вечного двигателя"
4. Инженера создают действующую модель "вечного двигателя" по проекту специалистов.
5. Подписываем миллион контрактов на продажу "вечного двигателя".
6. Попутно обрушиваем цену на нефть: Нефть стоит около 10 долларов за баррель.
7. Получаем Нобелевскую премию.
8. Профит...!
Они это знают, к слову, и принимают меры.
Потому что для разработки любого двигателя деньги нужны.
А деньги дают банкиры.
Они не шифруются, между прочим, просто путь к ним лежит через оффис адвоката по патентам.
Так что сначала "план" двигателя, то есть его принципиальная схема, описывается по стандартным формам для получения патента и направляется в патентный оффис.
А там "засада" , там сидит группа специалистов, которые занимаются сугубо тем, что отслеживают патенты на вечные двигатели.
Как же им это должно надоесть, право слово, разбирать эту мутоту и объяснять, почему не будет работать.
Так что план не пойдет - нет патента, нет тугриков.
P.S. На днях случилось великое "горе": упал и разбился во время полета на ракете один старый *удак - флат-ёрсовец (flat earth, из тех, кто истинно верят что земля плоская). Его экспериментальный полет на его экспериментальной ракете ставил своей целью доказать, что Земля таки действительно плоская.
Вечная память.
По Чарльзу нашему, Дарвину.
Способов всего два: добровольный и принудительный.
Добровольно русские уходить не хотят, это очевидно.
Как их принудить и кто сможет - вот самое важное.
Вроде был нормальный журналисть.
И такую пургу несет...
Уравновесить зло с добром,
Увидел парни бьют мальчишку
Красиво рядом станцевал
Неуважаемые допысувачи, с таким подоходом мы продолжим проигрывать инофрмационную войну Хремлю.
Отвечу :
1) это не сама Стратегия а новость о ней, стратегию надо сначала ее изучить, а потом писать свои бесценные комменты
2) Рахманин один из самых интеллектуальных и системных политиков в сегодняшней власти, доказательство - сотни его аналитических выкладок в ЗН, Если вы их не читали, тогда заткнитесь со своими примитивными оценками.
3). Если у нас не будет стратегии деокупации, пускай пока в проекте, как возможно двигаться к освобождению Украины? Пока есть только одна стратегия, навязанная Хремлем - Минск. И она специально создавалась мертворожденной,э то фикция а не план действий.
Можно продолжать стенать и голосить дальше, а можно действовать, пытаться менять сложившуюся парадигуму . И Голос действует, единственная пусть и самая слабая политическая сила в Украине, но она делает то что должна, а не имитирует бурную деятельность.
А потом будете Голос-совать.....
1. Вивезти з окупованих територій все лояльне до України населення.
2. "Закупорити" окуповані території так, щоб і миша не проскочила.
3. Посипати окуповані території дустом для дезінфекції.
4. Почекати допоки всі козломорді не передохнуть і тоді проводити дезінфекцію.
прилетят пришельцы и решат проблемы с помощью стирания памяти у ваты до 14 года!!!
Первый пункт зеперзедент давно выполняет, только кто его слушает со стороны кремля?
Может "голос" силком заставит не стрлять???
Я начала читать в надежде, что может действительно придумали чтото действенное, а они опять "перестать стрелять"
Самый лучший план был у Пороха: додавливать рашку санкциями, а тем временем восстанавливать и вооружать нашу Армию. Потому и был Порох костью в горле пуйла.
Но зебилы ...бнутые помогли скинуть самого лучшего президента Украины.
Дальше этого можно не читать. Очередная лапша, чтоб успокоить и продолжать "постепенно варить лягушку".
"...это предложение имеет целью..."
Это для кого предложение, для сепаров? Рахманин, Вы с дуба рухнули? Они даже читать его не собираются, не то, что выполнять!