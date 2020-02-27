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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1197) ракети (541) Загороднюк (139) ЗСУ (450)

 ЗСУ цьогоріч отримають на озброєння ракетний комплекс "Нептун": на ракетне озброєння плануємо витратити на 300 млн грн більше, ніж у 2019-му, - Загороднюк

Збройні сили цього року отримають на озброєння ракетний комплекс "Нептун".

Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив в інтерв'ю виданню "Левый берег", передає Цензор.НЕТ.

"На ракетне озброєння ми плануємо витратити на 300 млн гривень більше, ніж у попередньому році. Це не зовсім схоже на "закриття програми". Повертаючись до питання про ракетну програму - її не існує. І ніколи не було. Так вийшло", - підкреслив Загороднюк.

Міністр уточнив, що фахівці лише розробляють концепцію розвитку вітчизняної ракетної галузі.

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"Однак є досвідчені конструкторські розробки того чи іншого виду озброєнь. Наприклад, "Вільха" або "Нептун". Звичайно, зупиняти їх ми не збираємося. За "Нептуном" цього річ ми повинні закрити конструкторську розробку і поставити його на озброєння. Фінансовий ресурс на це передбачено. Так само і з "Вільхою", - додав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178209
 
   
 Топ коментарі
 
Звиздит ЗЕленый говнюк.

Кривонос ясно сказал, что зеленые ублюдки пытаются сократить ракетную программу ВСУ.
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Ага...Только вместо гарантированных при барыге ПРЯМЫХ траншей из госбюджета, зеленые выделяют мифические "Державные гарантии"...
Такой финт ушами для стерильной паствы...
Но зелёные лохи схавают!
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Не важливо, як зветься ракетна програма. Головне результат.
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Вони брешуть. На кожному кроці і з інтервалом в 1-2 дні!. Згадаємо. Сьогодні Німеччина бере в управління Укрзалізницю - завтра уже не бере; сьогодні ми не відновлюємо Сан-епідемслужбу, - завтра уже призначений Гол. саніт. лікар; сьогодні ми робимо медреформу - завтра призначається колегія "видатних лікарів", щоб з"ясувати чи потрібна вона взагалі; сьогодні ми посилаємо літака в Китай - завтра уже не посилаємо; сьогодні уряд має "видатні" результати і ефентивність - завтра гарячково шукаємо заміну Гончарукові; сьогодні шукаємо убивць "Небесної Сотні" - завтра цькуємо майданівців, волонтерів і добробатівців; ..... сьогодні брешемо ТАК - завтра брешемо по-інакшому.
PS Почекаємо - думаю, що уже невдовзі мав би виступити з цього приводу О. В. Турчинов - єдина людина на цій кухні, котра не брехала і не бреше. Послухаємо Генерала Кривоноса. А до цього часу (може й завтра...) нікчему Загороднюка виметуть сраним віником.
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нет не брешут.просто как с машинами по миллиону накинут на каждую ракету + ещё на . что нибудь . вот вам и увеличение
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...наворотник, что-то тебя сегодня как-то дофига на Цензоре, слабительное принял, что ли? ВСУ в этом году получат на вооружение ракетный комплекс "Нептун": на ракетное вооружение планируем потратить на 300 млн грн больше, чем в 2019-м, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7808
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Это в стиле Цензора - брать одно интервью и разбивать его на много статей.
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вваливать бабло в средства поражения на море очень умно
в то время когда 100% боевых действий ведется на сухопутных направлениях
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Когда Нептуны станут на берегу Азовского моря,орки уже не так будут **********
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та ладно)
ты собрался из них шмалять в наших торговых партнёров?))
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правильно надо говорить и артилерии
РВиА
а в каких служишь или служил
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Нептун множить на ноль увесь флот агресора в азовському морі.
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Ага...Только вместо гарантированных при барыге ПРЯМЫХ траншей из госбюджета, зеленые выделяют мифические "Державные гарантии"...
Такой финт ушами для стерильной паствы...
Но зелёные лохи схавают!
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Звиздит ЗЕленый говнюк.

Кривонос ясно сказал, что зеленые ублюдки пытаются сократить ракетную программу ВСУ.
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Так ты же вроде стену собрался строить ? Как дела ? Бригаду собрал ?
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Так розробляйте ракетну програму! Що вам заважає? Це нагальна потреба для обороноздатності країни!
Доречі: там "папєрєднікі" барижили на озброєнні та продавали "Оплоти" за кордон. Гвалт стояв, шо хай Бог милує! А нинішні вже не барижать? Скільки "Оплотів" отримали наші військові з квітня минулого року? Скільки планується отримати в поточному році?
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Фраза "ракетная программа" нужна, чтобы отбрехаться - почему то или то гнобите, как будто сейчас ракет производится тысячам.
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"кольчуги" на том свете смотрят на все это и грусно улыбаются...
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Завод "кольчуг" опинився в окупації. Частину його вивезли але діяльність загальмувалась.
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с кем воевать будем???
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- Не толпиться, не толпиться, в порядке живой очереди!
- Военным с 300 миллионами - вставать сразу за учителями с 4 тысячами.

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А "ракетный комплекс" это сколько ракет? Или только 1 машина без ракет? Практика пиара и хвалебных од наших чинуш заставляет сомневаться и искать скрытые смыслы..
Вон казармы по стандартам НАТО мы на Широком уже получили в 19м году! И минометы Молот.... Кстати как там расследование гибели 8 человек? Как экспертизы?
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зебилы, вам никто не верит.. и, если что, за пздж придётся отвечать по-взрослому..
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О це дело.
Главное, чтобы не на словах, а на деле.
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Какой же ты легкодоверчивый и наивный.
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Насчет легковерия и наивности - зря. Не такой. Из моего коммента это и видно.
Но, неужели мы должны жить одним пессимизмом ? Тем более в том, что касается

нашей с вами страны.
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Как ракеты ориентироваться будут то?
По звездам?
По глонассу?
По GPS&
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На марше по гироскопам, потом включается локатор поиска цели. Если Вы о "Нептуне".
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ммм, но тот же "Гарпун", или "Гарнит", тоже надо "вести"? так и сбить с курса не проблема, разместив соотв. станции РЭБ в соотв. месте.
а, "Базальт" же, там чет 7 тонн вес ракеты. понятно шо на корабл*х стояли, но принцип наводки - я за то и спросил.
В Йемене боевики пульнули по корвету амеров = включил РЭБ, отстрелялся по берегу, уплыл. ну и да - не попали ЗСУ цьогоріч отримають на озброєння ракетний комплекс "Нептун": на ракетне озброєння плануємо витратити на 300 млн грн більше, ніж у 2019-му, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 36
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Ну что сказать... Вы правы. Поразить корабль не так легко. Он будет включать глушилки, отстреливать завесы радио- и тепловых помех, пускать по "Нептунам" ракеты ПВО/ПРО, стрелять из пушки зенитными снарядами с радиовзрывателем, бить из 30-мм шестиствольных скорострелок последнего шанса.
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это в теории, а на практике - имеем опыт Ирана например.
(и не "Вы", а "ты", я тут один(и Тор тоже)))
или поход Британии против Аргентины.
но там ракеты были французские. а вот тяжелые - х.з. собьют ли, заглушат ли.
Восхищался как кацапы кричали о "Гранитах" - ракета поджидает остальные ракеты и летят потом вместе.
пропаганда, да, но штука серьезная, ее может и на катера загружали, в ПУ конечно.
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Инерциальная навигация - метод навигации (определения координат и параметров движения различных объектов - судов, самолётов, ракет и др.) и управления их движением, основанный на свойствах инерции тел, являющийся автономным, то есть не требующим наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналовЭто осуществляется с помощью:
- датчиков линейного ускорения (акселерометров);
- гироскопических устройств, воспроизводящих на объекте систему отсчёта (например, с помощью гиростабилизированной платформы) и позволяющих определять углы поворота и наклона объекта, используемые для его стабилизации и управления движением.
- вычислительных устройств (ЭВМ), которые по ускорениям (путём их интегрирования) находят скорость объекта, его координаты и др. параметры движения.
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А, ок, видимо вы служил в МФ совка. Ну просто те же "Фаланксы" вполне могут отразит атаку ракет(ы). даже смешной ролик об Отмирале Кузнецове есть - но там его вооружение показывают, впечатляет(если бы оно еще работало).
Совок умел держать граждан завоеванных территорий в говне, но показывал "вяличие". да ладно, все нормальные и так знают шо "Леопард" размесит роту "т-72-ек"
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Воронченко: Украинскому флоту нужны корабли, пока еще есть моряки

Военно-морским силам Украины не хватает кораблей, заявил 26 февраля на форуме "Age of Crimea 2020 - Время Крыма" в Киеве командующий ВМС Игорь Воронченко. Об этом сообщает УНН.

"Флоту нужны корабли, пока еще есть моряки и морские офицеры", - сказал он.
"Проблема - стоит недостроенный корвет. Говорил одному, говорил второму, всем говорю: "Давайте его достроим". Рабочие места, 9 тыс. рабочих мест по всей Украине, 29 предприятий завязаны на этот корвет", - подчеркнул Воронченко.

Тему кораблей он поднял в связи с приближением буровых вышек РФ к украинскому острову Змеиный в Черном море.
"Я не зря сказал, на каком расстоянии эта вышка находится от [крымского мыса] Тарханкута и сколько стоит до острова Змеиный. Они нас подпирают. За год, с 2017-го по 2018-й, вышки подошли к Змеиному на 2 мили (около 3,5 км.) Далее оно ползет.
Без кораблей, простите, я ничего сделать не смогу, с одним [фрегатом] "Сагайдачным", который сейчас на модернизации", - отметил командующий ВМС Украины.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1854661-voronchenko-flotu-********-potribni-korabli-poki-sche-ye-moryaki

https://gordonua.com/news/crimea/voronchenko-ukrainskomu-flotu-nuzhny-korabli-poka-eshche-est-moryaki-1488671.html
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...так какого хрена,этот поц-танкист "воронченко" "Гюрзу" в своё время хвалил?? А теперь скулит что "кораблей нет" Так пусть садится на " Гюрзу" и во главе флотилии этих лоханок "мужественно" сдаётся в плен...Скотина,конченая...
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Вот в конце года мы и посмотрим,поступили ли обещанные ракетные комплексы в войска.Ждать недолго осталось.А Цензор с Бутусовым нам в этом помогут.Ведь бывает как?Наобещают нам балаболы с три короба,а потом в кусты.Это я про танки "Оплот",которыми тут некоторые интересовались.

Перші танки "Оплот" надійдуть до Збройних Сил вже цього року. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відкриття виставки озброєння та військової техніки на Хрещатику, передає "Укрінформ".
"Освоєно виробництво новітніх танків "Оплот". Я чув, що у нас вони вироблялися раніше, але в повному обсязі йшли на експорт. Бо в української армії не було грошей, щоб закупити танки ************ і озброїти ними ЗСУ. Ми внесли зміни до Державного бюджету, і перші танки "Оплот" виробництва Харківського бронетанкового заводу ім. Малишева надійдуть до українських Збройних сил уже цього року", - наголосив Порошенко.

https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-pershi-tanky-oplot-zsu-pobachat-vzhe-tsoho-roku-153342.html

И было это 23.08.2017 года.Прошел год 2018,прошел 2019,а танки " Оплот" в войска не поступили.И что самое интересное,никто из журналистов-экспертов,не поинтересовался,а почему же так,и где обещанные "Оплоты"?
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Интересная ситуация получается , четьіре года Турчинов бьіл куратором несуществующей госпрограммьі "Ракетньій щит Украиньі"? Кто-то явно соврал , но не действующий министр обороньі. Папередники , ау , где потужное бла-бла-бла !?
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Ракетами Нептун можно уничтожить весь надводный флот противника,что базируется в черном море.Украине нужно преступать к разработкам оружия массового поражения!Это ракеты с кассетными боеголовками,водородные,термо бомбы и др.Абсолютно все заходящие колоны противника можно и нужно еще уничтожать на марше,когда они пересекают границу Украины.
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с такими е**тыми соседями нужна атомная бомба
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на один азовський напрямок потрібно мінімум два дивізіони комплексів...і на чьорноморський - два...на все треба фінанси
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