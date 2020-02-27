 ЗСУ цьогоріч отримають на озброєння ракетний комплекс "Нептун": на ракетне озброєння плануємо витратити на 300 млн грн більше, ніж у 2019-му, - Загороднюк

Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив в інтерв'ю виданню "Левый берег", передає Цензор.НЕТ.

"На ракетне озброєння ми плануємо витратити на 300 млн гривень більше, ніж у попередньому році. Це не зовсім схоже на "закриття програми". Повертаючись до питання про ракетну програму - її не існує. І ніколи не було. Так вийшло", - підкреслив Загороднюк.

Міністр уточнив, що фахівці лише розробляють концепцію розвитку вітчизняної ракетної галузі.

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"Однак є досвідчені конструкторські розробки того чи іншого виду озброєнь. Наприклад, "Вільха" або "Нептун". Звичайно, зупиняти їх ми не збираємося. За "Нептуном" цього річ ми повинні закрити конструкторську розробку і поставити його на озброєння. Фінансовий ресурс на це передбачено. Так само і з "Вільхою", - додав міністр.