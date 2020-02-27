 ЗСУ цьогоріч отримають на озброєння ракетний комплекс "Нептун": на ракетне озброєння плануємо витратити на 300 млн грн більше, ніж у 2019-му, - Загороднюк

Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив в інтерв'ю виданню "Левый берег", передає Цензор.НЕТ.
"На ракетне озброєння ми плануємо витратити на 300 млн гривень більше, ніж у попередньому році. Це не зовсім схоже на "закриття програми". Повертаючись до питання про ракетну програму - її не існує. І ніколи не було. Так вийшло", - підкреслив Загороднюк.
Міністр уточнив, що фахівці лише розробляють концепцію розвитку вітчизняної ракетної галузі.
"Однак є досвідчені конструкторські розробки того чи іншого виду озброєнь. Наприклад, "Вільха" або "Нептун". Звичайно, зупиняти їх ми не збираємося. За "Нептуном" цього річ ми повинні закрити конструкторську розробку і поставити його на озброєння. Фінансовий ресурс на це передбачено. Так само і з "Вільхою", - додав міністр.
PS Почекаємо - думаю, що уже невдовзі мав би виступити з цього приводу О. В. Турчинов - єдина людина на цій кухні, котра не брехала і не бреше. Послухаємо Генерала Кривоноса. А до цього часу (може й завтра...) нікчему Загороднюка виметуть сраним віником.
в то время когда 100% боевых действий ведется на сухопутных направлениях
ты собрался из них шмалять в наших торговых партнёров?))
РВиА
а в каких служишь или служил
Такой финт ушами для стерильной паствы...
Но зелёные лохи схавают!
Кривонос ясно сказал, что зеленые ублюдки пытаются сократить ракетную программу ВСУ.
Доречі: там "папєрєднікі" барижили на озброєнні та продавали "Оплоти" за кордон. Гвалт стояв, шо хай Бог милує! А нинішні вже не барижать? Скільки "Оплотів" отримали наші військові з квітня минулого року? Скільки планується отримати в поточному році?
- Военным с 300 миллионами - вставать сразу за учителями с 4 тысячами.
Вон казармы по стандартам НАТО мы на Широком уже получили в 19м году! И минометы Молот.... Кстати как там расследование гибели 8 человек? Как экспертизы?
Главное, чтобы не на словах, а на деле.
Но, неужели мы должны жить одним пессимизмом ? Тем более в том, что касается
нашей с вами страны.
По звездам?
По глонассу?
По GPS&
а, "Базальт" же, там чет 7 тонн вес ракеты. понятно шо на корабл*х стояли, но принцип наводки - я за то и спросил.
В Йемене боевики пульнули по корвету амеров = включил РЭБ, отстрелялся по берегу, уплыл. ну и да - не попали
(и не "Вы", а "ты", я тут один(и Тор тоже)))
или поход Британии против Аргентины.
но там ракеты были французские. а вот тяжелые - х.з. собьют ли, заглушат ли.
Восхищался как кацапы кричали о "Гранитах" - ракета поджидает остальные ракеты и летят потом вместе.
пропаганда, да, но штука серьезная, ее может и на катера загружали, в ПУ конечно.
- датчиков линейного ускорения (акселерометров);
- гироскопических устройств, воспроизводящих на объекте систему отсчёта (например, с помощью гиростабилизированной платформы) и позволяющих определять углы поворота и наклона объекта, используемые для его стабилизации и управления движением.
- вычислительных устройств (ЭВМ), которые по ускорениям (путём их интегрирования) находят скорость объекта, его координаты и др. параметры движения.
Совок умел держать граждан завоеванных территорий в говне, но показывал "вяличие". да ладно, все нормальные и так знают шо "Леопард" размесит роту "т-72-ек"
Военно-морским силам Украины не хватает кораблей, заявил 26 февраля на форуме "Age of Crimea 2020 - Время Крыма" в Киеве командующий ВМС Игорь Воронченко. Об этом сообщает УНН.
"Флоту нужны корабли, пока еще есть моряки и морские офицеры", - сказал он.
"Проблема - стоит недостроенный корвет. Говорил одному, говорил второму, всем говорю: "Давайте его достроим". Рабочие места, 9 тыс. рабочих мест по всей Украине, 29 предприятий завязаны на этот корвет", - подчеркнул Воронченко.
Тему кораблей он поднял в связи с приближением буровых вышек РФ к украинскому острову Змеиный в Черном море.
"Я не зря сказал, на каком расстоянии эта вышка находится от [крымского мыса] Тарханкута и сколько стоит до острова Змеиный. Они нас подпирают. За год, с 2017-го по 2018-й, вышки подошли к Змеиному на 2 мили (около 3,5 км.) Далее оно ползет.
Без кораблей, простите, я ничего сделать не смогу, с одним [фрегатом] "Сагайдачным", который сейчас на модернизации", - отметил командующий ВМС Украины.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1854661-voronchenko-flotu-********-potribni-korabli-poki-sche-ye-moryaki
https://gordonua.com/news/crimea/voronchenko-ukrainskomu-flotu-nuzhny-korabli-poka-eshche-est-moryaki-1488671.html
Перші танки "Оплот" надійдуть до Збройних Сил вже цього року. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відкриття виставки озброєння та військової техніки на Хрещатику, передає "Укрінформ".
"Освоєно виробництво новітніх танків "Оплот". Я чув, що у нас вони вироблялися раніше, але в повному обсязі йшли на експорт. Бо в української армії не було грошей, щоб закупити танки ************ і озброїти ними ЗСУ. Ми внесли зміни до Державного бюджету, і перші танки "Оплот" виробництва Харківського бронетанкового заводу ім. Малишева надійдуть до українських Збройних сил уже цього року", - наголосив Порошенко.
https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-pershi-tanky-oplot-zsu-pobachat-vzhe-tsoho-roku-153342.html
И было это 23.08.2017 года.Прошел год 2018,прошел 2019,а танки " Оплот" в войска не поступили.И что самое интересное,никто из журналистов-экспертов,не поинтересовался,а почему же так,и где обещанные "Оплоты"?