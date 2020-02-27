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 Політика України
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Все про:Антикорупційна прокуратура (1085) електронне декларування (646) штраф (338) Антикорупційний суд (556)

 Антикорупційний суд оштрафував екснардепа Бобова на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації на суму 124 млн грн (оновлено)

Суд ухвалив вирок у справі за обвинуваченням колишнього народного обранця в декларуванні недостовірної інформації.

Прокурорами САП направлено до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України VIII скликання, якому інкримінується надання недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Слідством встановлено, що народний обранець у щорічних деклараціях за 2015-2018 роки та у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, не вказав фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн гривень, дорогу нерухомість, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%.

Також читайте: Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій своїх прокурорів і колишніх співробітників ГПУ

26 лютого 2020 року під час підготовчого засідання між прокурором САП та обвинуваченим колишнім народним депутатом підписано угоду про визнання винуватості. Вироком Вищого антикорупційного суду затверджено зазначену угоду, особу визнано винною за ст. 366-1 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 51 тис. гривень. Крім того, особу позбавлено права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

За даними "Судового репортера", йдеться про екснардепа Геннадія Бобова. Колишній парламентарій не задекларував відомості про позики, земельну ділянку і триповерхову квартиру дружини у Швейцарії та інформацію, що він є власником приватного підприємства "Корсунь-Шевченківський оздоровчий центр "Рось". Загалом йшлося про недекларування активів на суму 124 млн грн.

Антикорупційний суд оштрафував екснардепа Бобова на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації на суму 124 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178206
 
   
 Топ коментарі
 
Болдею от нашего законодательства не указал миллионы - оштрафовали на тысячи , нормально так можно официально отмывать бабулеты, и ведь это касается не только этого кадра а многих
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Он неделю с этот штрафа ржать будет.
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Больше скажу - экс-нардеп подаст апелляцию.. и будит судиться пока не пройдет срок давности... 99,9 % что он даже это не заплатит.
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Свинарчук не задекларировал 1,3 млн грн ( в 100 раз меньше, чем этот чувак) и был отправлен на нары
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Не, ну хоть не участковый полицейский, который забыл дедовский велик "Украину" задекларировать... А то все - то лесника поймают, который все Карпаты вырубил (вместе с лесами), то полицейского плюгавенького, который ВСЮ проституцию в Киеве крышует...
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Болдею от нашего законодательства не указал миллионы - оштрафовали на тысячи , нормально так можно официально отмывать бабулеты, и ведь это касается не только этого кадра а многих
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этот кадр - Герой Украины с 2009 года

в Раде сидел в шайке Хомутынныка
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И это все? Всего штраф 51 тыс.грн. А он не должен объяснить откуда у него дорогостоящая недвижимость и 52 млн.грн.
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написали же, что пришли к соглашению между прокурором САП и обвиняемім )))
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заплати десятину зеленую и живи спокойно))))
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Индеец, т.е. ты считаешь, что демоны на классного посона наехали, ради того, чтобы с того бабла срубить? Ты огорчен, что этот Бобов наготовленные в кармане 50 тыщ для гуляния очередным вечером в кабаке на штраф заплатит?
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с чего ты это ? ну вот не пойму - я ведь так и пишу - отдай и гуляй себе дальше - а как же - барыгам тюрьмы?
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за то, как это гордо написано))) аж 51 тыс. грн
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Ага. Ровно та сума, которую он тратит ежедневно на ужин в каком то кабаке...
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вообще нормальных пацанов штрафуют на 170 грн. а этот влип по полной аж 51000 горе то какое, тебя пасодют, а ты не варуй
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51 тыща для него , так это даже не смешно ...
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когда правит шапито 95 нужно смеяться Антикорупційний суд оштрафував екснардепа на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 8296 и зелебобикам веселей.
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Це знущання якесь..., над громадянами країни. Навіщо тоді потрібен цей суд..!?!?
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А що то за колишній депутат? Мабуть, колишній депутат сільради, бо 51 тисяча гривень - просто смішна сума.
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Не штрафовать нужно, а конфисковывать все то, что не внесено в декларацию. вот так легко и просто все решается.
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этот депутат голый и босый)) а мама просто любит скорость))
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Это не штраф это зеленый свет и способ для подолання бидности.
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На всякий случай Анти коррупционный "суд" сдил это существо без имени и фамилии???
Создали ... как общественную организацию с ограниченной ответственностью - т.е БЕЗОТВЕТСТВЕННУЮ.

Главное бороться ...,а результат нулевой с зрЯплатоой с ЧЕТЫРЬМЯ нулями Антикорупційний суд оштрафував екснардепа на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 7174
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51 тыс гривен?
После вчерашней новости о том, как депутат на ДР жены потратил миллион долларов, такая сума штрафа всего-лишь вызывает улыбку (сквозь слезы)...

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А шо это за чмо беымянное??? Приговор есть! Страна должна знать своего хероя!
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так написано же - Бобов Геннадий Борисович.
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У 100% нардепов прошлых и настоящих ложные декларации ! Любого можно брать за уши и на зону с конфискацией. Как в любой цивилизованной стране.
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Оце так вирок! Пора вже й цих суддів саджати довічно з конфіскацією за такі вироки. Антикорупційний суд оштрафував екснардепа на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 6602
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Браво, брависсимо. Рехформы зеленского в действии. Хе-хе. Пусть он запишет в свой список и этих разбойников: судью и этого с фото.
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Разве Порох сейчас президент? Нет. зеленский сейчас отвечает за все.
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но суды-то действуют в рамках прежней реформы
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Кто мешает этим зеленым что-то изменить? У Пороха большинства не было. Ему приходилось торговаться. Эти делают, что хотят. Только вот ничего не получается.
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5 лямов украл на 2 штуку штрафанули, да здравствуй самый гуманный суд в мире. И это судьи который получают от 5 штук баксов за наши налоги, занавес ...
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На хрена нам такой Антикоррупционный суд,который за скрытие от налогообложения 124млн.грн. штрафует на 51 тыс. грн.! Почему не на 1 коп.? Этот Суд Закоррупционный!
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Вывод простой: "судьи" этого суда просто имитируют деятельность,ничего по сути не делая, наверно за хорошие деньги от этих же самых коррупционеров. У нас вся правоохранительная система- это фейк, обман, обходящийся очень дорого украинскому народу. Когда с этим будут ,что-то делать?
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Вот это да, вот это я понимаю. Наказали так наказали. Браво, антикоррупционный суд! Поделом, будет знать как миллионы наворованные не показывать. И другим будет урок делайте что хотите, всё равно вам ничего не будет о чрезвычайной строгости нашего закона к любым проявлениям коррупции!
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*****..ы штрафовать надо на 100 миллионов.
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за шо люди на майдані померли як би знали
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А пожизненное за организацию убийства журналиста Сергиенко ему что уже не светит?
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так вот ты какой Антикоррупционный суд
сперва была баня потом брокбизнесбанк, а теперь офшор

помывочная для нужных нуждающихся
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Это как индульгенции католики продавали. Мартин Лютер в одной из проповедей рассказывал, как один парень убил своего отца, получил большое наследство и купил индульгенцию, отдав часть наследства католической церкви. Церковь его с удовольствием простила. Для католической церкви это, кстати, закончилось большой потерей...
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незадекларировал124 млн! 1. а какое его общее состояние? 2. а штраф в 2431,37 раза меньше незадекларированной суммы, это нормально????????
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дурний нарід, закони для кого писані? для цієї погані?!?!?! чи для вас?!?!?!!? хочете для себе таких законів? які проблеми! стаєш грошовитим покидьком-пройдисвітом і автоматично на тебе працює вся судова система країни. розцінки як самі бачите......, недорого і головне ехвективно.
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Зазеркалье.
Просто идет война между чиновниками и любьми. Чиновники побеждают, пока живы.
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Дякуємо ,пане президент за посадки!!! Мародери пішли, мародери прийшли!!!
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