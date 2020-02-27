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 Суспільство
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Все про:суд (5935) прокурор (413) Штепа (73)

 Запобіжний захід Штепі не можуть обрати з 2018 року: засідання суду перенесли на 23 березня

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, на 23 березня.

Про це "Укрінформу" повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін, передає Цензор.НЕТ.

"На суд не з’явилися обидва прокурори — Олена Кравченко та Ірина Кадигроб, причина - перебування обох у відпустці. При цьому, дату засідання було обговорено з ними заздалегідь", - зазначив Шадрін.

За його словами, чергове засідання суду призначено на 23 березня о 12:00.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

Нагадаємо, 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися вп'яте.

1 червня 2018 року колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника ексмера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178204
 
 
 Топ коментарі
 
Скорей всего развитие нашего общества будет двигаться так-после 2004 просто отстранили, после 2014 люстрировали, а сегодняшних придется хотя бы кастрировать, что бы не размножалось.
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прокурорів звільнити і перевірити їхні сімейні доходи за останні роки
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повісити хуну, які там міри для продажної тварюки
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На биогумус, а то чирваки уже заждалисся. Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли 23 марта - Цензор.НЕТ 6713 Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли 23 марта - Цензор.НЕТ 6713 Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли 23 марта - Цензор.НЕТ 6713
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М-м-м-м...это тоже проделки Пороха? Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда перенесли 23 марта - Цензор.НЕТ 1479
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то ли дело раньше
сепары из тюрем не вылазили
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Штепа-колобок. И от тех ущла, и от тех, и от этих уйдет, курва.
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Скоро Нелю Штепу оберуть міністром похорону охорони здоров'я в уряді Тігіпка. Ура, панове!
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Скорей всего развитие нашего общества будет двигаться так-после 2004 просто отстранили, после 2014 люстрировали, а сегодняшних придется хотя бы кастрировать, что бы не размножалось.
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прокурорів звільнити і перевірити їхні сімейні доходи за останні роки
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та вже б суд: "понял, простил и отпустил" (прецеденти вже Є)... Чи це перенесли на 23 березня???
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не забудьте поздравить её с 8 марта
удивляюсь как её еще на поруки не отдали
медведчуку с рабиновичем
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так можно жить на одной только компенсации!
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турборежиму не дійшли руки змінити портновські кодекси, які захищають інтереси підозрюваних, звинувачених, а не інтереси постраждалих осіб... Тим більше, коли в конкретному випадку постраждалою особою є держава.
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Так що *Луценки з Шпокіними * ..5 - ть рочків робили !?
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да пристрелите уже эту дырку безмозглую...
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Брифинг не догадались провести, уже давно б и срок "отсидела".
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да уж, конченая страна и ее правосудие.эта шушара должна уже давно зону топтать до конца жизни, чтобы другим гнидам не повадно было. вован, что там на счет посадок, вторая весна уже на горизонте)))) или этот наши люди и какая разница?))))
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ну а главное, деньги ей выплатили, что присудил Европейский суд. Надо бы выплатить с кармана судьи, который не смог доказать Европейцам. Ведь есть снимки, все доказы, что она сепар.
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Ну так я що ще можна було ждати від арджженікідзевского суду.Ну і ще від лєнінського,актябрьського,дзержинського,фрунзенського і т.д. Таке враження,що суди в нашій країні живуть самі по собі в якійсь паралельній реальності...
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Который год уж судят и судят Штепу,а высудить не могут.Видать дело к закрытию уголовного производства готовят с реабилитацией и выплатой денежной компенсации..Наше зе-правосудие оно такое..
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