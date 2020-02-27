 Батько застрелив сина з мисливської рушниці на Львівщині, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області у Facebook.

"Сьогодні, 27 лютого близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що, прибувши на виклик, у житловому будинку в одному із сіл Золочівського району вони виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що в чоловіка стріляв його 60-річний батько.



Фото: поліція /Facebook

"Вночі між родичами виник побутовий конфлікт, під час якого батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вистрелив у сина з мисливської гладкоствольної рушниці. Медики вже встановили, що у крові батька було понад два проміле алкоголю. Знаряддя вбивства вилучено, будемо встановлювати походження рушниці і чи на законних підставах вона зберігалась. Зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Запорізької області зарубав сокирою двох жінок і спалив їхні тіла

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.