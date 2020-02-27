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 Батько застрелив сина з мисливської рушниці на Львівщині, - поліція. ФОТО

Поліцейські розслідують обставини вбивства чоловіка в Золочівському районі на Львівщині. Як попередньо встановили правоохоронці, в загиблого з мисливської рушниці стріляв його батько.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області у Facebook.

"Сьогодні, 27 лютого близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що, прибувши на виклик, у житловому будинку в одному із сіл Золочівського району вони виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що в чоловіка стріляв його 60-річний батько.

Батько застрелив сина з мисливської рушниці на Львівщині, - поліція 01
Фото: поліція /Facebook

"Вночі між родичами виник побутовий конфлікт, під час якого батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вистрелив у сина з мисливської гладкоствольної рушниці. Медики вже встановили, що у крові батька було понад два проміле алкоголю. Знаряддя вбивства вилучено, будемо встановлювати походження рушниці і чи на законних підставах вона зберігалась. Зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Батько застрелив сина з мисливської рушниці на Львівщині, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178203
 
 
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обожаю когда охотники расстреливают друг друга. это самое лучшее применение их ружьям
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Точно, пусть охотятся друг на друга, чем убивать невинных, безоружных, диких животных, приходя в их дом, в лес.
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