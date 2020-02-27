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 Політика України
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Все про:Вілкул Олександр (180) суд (5935) кримінальна відповідальність (127) Колєсніков Дмитро (22)

 Вілкула та Колєснікова звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності справ

Жовтневий суд Дніпра звільнив колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича екснардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на дані реєстру судових рішень.

Вілкула і Колєснікова обвинувачували за ч.2 ст.364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Такий злочин вважається тяжким і за нього передбачено до 6 років позбавлення волі, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років.

Але після скерування справ до суду обвинувачення змінили на ч.2 ст.367 ККУ – службова недбалість, що є злочином середньої тяжкості і строками давності 5 років. Це дозволило захисту клопотати про закриття справ. Зауважимо, що за бажання обвинуваченого справу можуть розглядати і після закінчення таких строків для встановлення істини.

Справу Вілкула закрито ще 28 січня цього року. В обвинуваченні йшлося про період з березня 2010 по грудень 2012, коли Вілкул був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ексчиновнику інкримінували незаконну зміну цільового призначення 21 га земель колективної власності правонаступників колишніх колгоспів з передачею в оренду ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат". Збитки правонаступників колгоспів оцінюються у понад 12 млн грн. Також вважається, що від зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу державі завдано збитків на суму 486 тис. грн.

Крім того, Вілкул як голова ОДА, за версією обвинувачення, незаконно змінив для ТОВ "АРТ ЛЕНД" вид угідь площею 45,4 га чим створив умови для подальшої незаконної зміни цільового призначення та заниження суми втрат сільськогосподарського виробництва. Збитки громадським інтересам у вигляді ненадходження втрат сільськогосподарського виробництва внаслідок зміни цільового призначення земельних ділянок оцінюються у понад 5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура оскаржить рішення суду, за яким Вілкула і Колєснікова відпустили на поруки

Дії Вілкула перекваліфіковано на ч.2 ст.367 ККУ – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

Адвокат Вілкула подав клопотання про звільнення його від відповідальності і закриття справи за строками давності.

При цьому сторона захисту наголосила, що вважає кримінальне провадження політично мотивованим, а всі дії Вілкула законними та обґрунтованими. Адвокат повідомив, що в діях його підзахисного відсутній не лише склад злочину, а й сама подія злочину.

Обвинувачений Вілкул надав письмову згоду на закриття справи, також підкресливши, що не вважає себе винним.

Прокурор і представник Дніпропетровської обласної ради не заперечували проти задоволення клопотання. Від голів селищних рад та колгоспів надійшли заяви, що вони згодні зі зміною обвинувачення.

Закриваючи справу, суд зазначив, що встановлення вини особи не вирішувалося. Водночас прокурор і представники потерпілих можуть звернутись до суду про відшкодування збитків в порядку цивільного судочинства.

Аналогічно закрито справу Колєснікова, який в часи президента Януковича був головою Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном. Йому інкримінували, що він затвердив зміни до переліку майна держпідприємства, що не підлягає приватизації, куди не було включено дві будівлі. У подальшому це дозволило продати об’єкти. Тяжкі наслідки державним інтересам оцінюються у понад 16 млн грн.

Обвинувачений та його захисник так само зазначили, що не визнають вину. Колєсніков також пов’язав обвинувачення зі своєю діяльністю як опозиційного політика та громадського діяча, але оскільки строки давності притягнення до відповідальності пройшли, то він не заперечує проти звільнення від кримінальної відповідальності та закриття справи.

Рішення щодо Вілкула і Колєснікова виносив один і той же суддя – Сергій Мельниченко.

Як пише Радіо "Свобода", за даними з прокуратури, справи щодо ексчиновників були розслідувані і восени минулого року направлені до суду, а суд, розглядаючи кримінальні провадження по суті, прийшов до висновку, що людей треба звільнити від кримінальної відповідальності за те, що термін притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

"Тобто ці особи вважаються винними в скоєнні злочину, вважаються такими, що мають судимість, але кримінальне покарання вони не будуть нести в зв'язку із закінченням строків давності", - пояснили в прокуратурі.

Читайте також: Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова

Нагадаємо, 6 вересня 2019 року в ГПУ повідомили, що колишнім народним депутатам з фракції "Опозиційний блок" Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову повідомили про підозрі у вчиненні злочину.

Пізніше з повідомлення прокуратури області стало відомо, що ексчиновників підозрювали в скоєнні правопорушень, передбачених статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки). Зокрема, колишньому голові Дніпропетровської ОДА Олександру Вілкулу інкримінували угоди з землею 2 тисяч пайовиків. Дмитра Колєснікова підозрювали в тому, що, займаючи посаду голови Агентства держмайна, в 2014 році він підписав документи щодо відчуження майна Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості імені Осади.

16 вересня 2019 року за рішенням суду, екснардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова відпустили на поруки. Їхній поручитель, нардеп Дмитро Шпенов тоді заявив, що ніяких доказів їхньої провини немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178202
 
 
 Топ коментарі
 
Шыкарно!!!

А волонтеров и добровольцев в тюрьму просто потому, что похожи издалека не понятно на кого.
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порошенко приди порядок наведи 5 лет жили нормально и тут зеля пришел все опять поломал что построил порошенко
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Вы после ***** вообще не оклемаетесь...
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Больной на голову, он шо кого то посадил, какой порядок, Уже все поломано, Зе не надо даже утруждаться, да они и на это не способны. Кого зовешь? Вы там что, все недоношенные, сначала надо посадить, что бы выпускать, но у вас тварей время не хватило, вот и пожинайте., Может они вас посадят.
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Всё страшное позади. Впереди слава и почёт. Награды от правительств двух стран.
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Это СБУ от имени ФСБ благодарность выносит Медведчуку, что продержался до прихода промосковского президента.
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Порошенко виноват, век воли не видать! Да, забилы?
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Да , виноват, 5 лет у него было и в ЗЕ полгода, но время быстро течет. Еще и спрашивает, дурачков ищет.
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ой..как жи ж так..генпрокурорі, трубі, ***** и прочие ловители злодеев..обосрались как обічно?)))))
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Реформированные суды Порошенко. Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел - Цензор.НЕТ 4649
Нужно было не имитацией реформ и решаловом заниматься а реальными реформами, может тогда бы и партия его больше 8 процентов набрала.
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Почему ни Вилкула ни Колесникова, ни мертветчука с рабиновичами и прочими не трогали с 2014 года при самом патриотичном - сивом гетьмане президенте и его куме прокуроре? Чего ждали? Истечения срока давности? Как теперешние Зе власти виноваты в этом так и "патриоты" с блока Порошенко И Народного Фронта Яценюка.
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"Но после направления дел в суд обвинения изменили на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, которая является преступлением средней тяжести и сроком давности 5 лет. Это позволило защите ходатайствовать о закрытии дел. Заметим, что при желании обвиняемого дело могут рассматривать и после окончания таких сроков для установления истины.
Источник:https://censor.net.ua/n3178202"
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Малоросс, у реформ есть план реализации и по этому плану суды, созданные Портновым будут реформированы по плану реформы в 2020 году ... Портновым...
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Это так умилительно , когда голожопые так газуют за аллигаторха Пэдро !
Как вроде они вместе с ним воровали и бабло в хромой траст складывали !
Только , кажется мне , он их с собой на Мальдивы не брал ...
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОТОВЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ЛЮСТРИРОВАННЫМ В 2014 ГОДУ ЧИНОВНИКАМ.
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Минюст готовит специальную процедуру, которая позволит пересмотреть дела и уплатить прежним власть предержащим компенсации.
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Министр юстиции Денис Малюська - круг люстрированных был слишком широк.
Он называет люстрацию 2014-го популизмом, за который теперь придется платить из карманов, а министерство готовит закон, которым бывших чиновников будут реабилитировать. "Создать комиссию, которая будет просматривать жалобы люстрированных чиновников и сможет реагировать на нарушение их прав. Например, если люстрированного человека уволили через закон о люстрации и в течение того времени она получал зарплату меньшую, чем была ранее, государство явно должно оплатить разницу.
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Зе-виборцям потрібно більше працювати. І на пенсію років з 70-ти. Їм же потрібно заробити на компенсації ригам та тим хто репетував "петінвведи". Ордло відбудувати
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Здесь Одни ПОТРОХОБОТЫ упоротые, а скорее на зарплате.
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А тобі зебабуїн скільки заплатили за цей зебільний спіч?
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Ага. А вот за 5 лет Вилкула, который привез титушек и раздавал им оружие, чтобы избивали днепропетровский Майдан, так и не приговорили
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Зеленые прокуроры установили, что это было просто халатным отношением к работе, поэтому в 2020 его к ответственности можно привлечь только по его желанию.
Тебе, зебоб, что не нравится? Ведь вы же вместе всех сделали.
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ты грамотный? Истек срок давности. Т.е. порошенковские прокуроры развалили дело
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Чукча у нас не читатель, а на Цензоре писатель:
"...после направления дел в суд обвинения изменили на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, которая является преступлением средней тяжести и сроком давности 5 лет..."
Зе!прокуроры решили даже не заморачиваться развалом дела, а просто отправили его в корзину.
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Ну как там наши правящие (и не только зеля)....
Судебная рехформа во всем цвете?
100% эти судьи и легитивного восстановят, в связи с неправильным оформлением увольнения!!!!
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а если я завтра договорюсь с дорожниками и мы с....издим пару миллиардов, следствие тоже 10лет будет ити??????? если да то. я побежал. уроды вы гребаные !!
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Голубой мрамор и золотой батон в резиденции Януковича Межигорье, человеческая кровь и мертвые тела на столичных улицах, а дальше беспомощное перед военной агрессией России государство и пустая казна. Потрясение от того, что натворил режим Януковича, сформировало требование - власть должна быть коренным образом очищена, ведь преступную группировку вместо государственных институтов Янукович создал не сам.

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Все логично и просто. Все время каденции Пороха - тянули время, в этом и была вся фишка. После ухода пороха, можно было хоть на изнанку выворачиваться. Даже если сразу бы вынесли им приговор, они апелляциями бы еще пол годика успешно протянули и итог был бы один - тот что и сейчас. СПАСИБО МАЛЬДИВСКОМУ ПАТРИОТУ и его великому соратнику "прокурору от бога" - Югику. -
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И именно поэтому Зе!прокуроры поменяли обвинения, чтобы уменьшить срок давности с 10 лет до 5?
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А с чего вы решили, что в Суд передали только сейчас? передали с переквалификацией ещё летом, когда порох не прошел и стало ясно, что тянуть еще 5 лет - не получится. И к стати - потому и передали, что после передачи в суд - вернуть обратно - тоже нельзя. Так что вот так.
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Как уже написал ниже, дело передано в суд в середине октября и развалено Зе!прокурорами.
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В сентябре - октябре - вся гвардия Югика еще была на месте (да и сейчас еще не все ушли), Так что Зе- прокуроры - даже близко к этому делу подобраться (даже в теории) не могли.
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Указом Зе!зидента с 01.04.2019 отменено действие комсомольского чутья у всех прокуроров.
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Не підкажете, чому 100% пліснявий прокурор, рябошапка- французька, не продовжив термін справ? ОМАНСЬКИЙ дав команду відпустити майбутніх міністрів уряду тігипки
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Потому что передали с переквалификацией раньше , чем он пришел. А обратно из суда - уже забрать нельзя - следите за руками Югика оочень внимательно. .
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Рябошапка стал прокурором 29.08.2019, дело передано в суд 16.10.2019 уже с финтом смены обвинений.
Надо полагать, Луценко сделал себе дубликат ключей и теперь бегает по ночам в ОГПУ и там разные тумблеры и рычаги переключает, чтобы Рябошапку подставить.
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В сентябре - октябре - вся гвардия Югика еще была на месте (да и сейчас еще не все ушли), Так что Зе- прокуроры - даже близко к этому делу подобраться (даже в теории) не могли. Так как уволить или сменить прокурора простым решением - НЕВОЗМОЖНО. А переаттестация только сейчас подходит к концу.
Так что передавали в суд именно югиковы орлы.
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Как думаешь, мой друг, сколько еще лет/десятилетий Луценко будет срать в штаны Рябошапке?
И какие же у Луценко лояльные кадры: готовы даже лишиться должностей и быть привлечены к ответственности, чтобы выполнить незаконные приказы своего патрона.
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Согласно ЦПК - фокусы гвардии Луценко , еще будут вылазить минимум - пол годика, а некоторые и дольше (исчезнувшие из дела переданного в суд, - материалы.... )
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Ну доказать не законность действий следователя - сложновато, если вообще возможно. Так что переживать им не чего. а если "наработался за 4 года - аж по макушку" - то и тем более - ушел на пенсию и радуйся жизни на островах .
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И еще нюанс в мелочах - дьявол. Что значит "передали" и что значит "направили". На сколько знаю "передали" - это когда суд получил . А вот когда "направили" - могли и за год до "передали". - Опять же старый и проверенный трюк.

И сразу скажу, что прокуратура, теряет все права с момента "отправили". и не важно сколько идет до суда (а мы знаем примеры и не одного года, с момента "направили" до момента "передали" - повторюсь - следите за руками .
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Сразу предвидя ваше замечание типа "А в суде чего не переквалифицировали" - отвечу. те кто передавал дело в суд с переквалификацией, думаете не позаьотились подчистить его (дело) от материалов, дающих основание сомневаться в законности такой переквалификации?
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За сроком давности. Проклятый Зеля - не мог пять лет им предъявить чего! ****...
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На цей термін повинні сісти прокурори, що затягнули слідство!
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А отвечать придется ШЕФУ, завтра на ДОПЫТ.
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расстреляли бы в 14 не было бы с кого снимать
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Если сообщить, что Украина намерена расстрелять пару тысяч человек из-за того, что в стране живут 73%, то всякие ЕС и США не поймут-с.
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твари. если бы на их месте был какой нибудь дядя Вася то он бы уже пару лет отсидел...
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Ни дня без крупных зашкваров!!!
Дайте ему ещё 100 дней!
С таким разгоном в обратном направлении, Украина ровно 100 лет назад уже летела, благодаря таким же пассивным ...
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даешь беззаконие, они сделали нас вместе.... преступление есть, а виновных нет...
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"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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Петя не посадил ни одного. Эти отпускают. Петя подписал капитуляцию, эти внедряют ее в жизнь... Совсем же ничего общего....
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Термін давності 10 років? А чому не 10 тижнів? Суддів треба через одного лінчувать.
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