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 Політика України
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Все про:Янукович (10160) арешт майна (117) Офіс генерального прокурора (113)

 Офіс Генпрокурора відстояв арешт майна соратника Януковича вартістю 22 млн грн

Завдяки зусиллям прокурорів Офісу Генерального прокурора суд залишив у силі арешт на майнові права на понад 22 млн грн, який накладено у ході досудового розслідування провадження за підозрою особи, наближеної до колишнього Президента України В. Януковича.

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Зазначена особа, за версією слідства, підозрюється в організації ухилення від сплати податків, підроблення документів та замаху на заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).

Так, Київський апеляційний суд повернув апеляційні скарги сторони захисту і представника суб’єкта господарювання на рішення Печерського райсуду про накладення арешту на корпоративні права (частки у статутному капіталі суб’єктів господарювання) у вказаному кримінальному провадженні. Суд апеляційної інстанції виніс таке рішення у зв’язку із закінченням строку на апеляційне оскарження відповідних рішень і відсутністю обґрунтованих підстав для його поновлення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178201
 
 
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Просто цікаво який перший шакал відхопить ласий шматок
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Экспроприация экспроприаторов как говорил дедушка Ленин.
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