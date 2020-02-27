 ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький

Про це він сказав на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".
"ДБР внесло в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення", - сказав він.
Справу відкрито на підставі заяви Шокіна, суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.
А ну, раздавленного Шокина - в студию !!
Главное - перднуть. Противно другое, шо эти дозебни, как кремляди, пердят..
И пердят то - не в ту сторону. Надоть-то в обратную - на 1/6 суши, на вонючую азиопу.
А оттуда, мабуть, наказ - "В нашу сторону - не пердеть!"
Байдена уже на допрос вызвали? Или принудительно????
Шо придурки хотите поиграть в "американские выборы"? История ничему не научила???
Д-лы бл-ть!!!!!
Интересно, а ГБР уже открыла производству по факту недекларирования Зеленским средств, потраченных на частную поездку в Оман?
Адже ця мерзота покрила себе так багном захисту корупції, що від неї тхне на весь світ
Он сам затрахает вымогательством откатов кого хочешь.
Дебилы!
Дайош против Трампа за давление на Зеленского!