 Евакуація українців з Італії поки що не планується, - МЗС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.
"На цей момент про евакуацію з Італії (українців. - Ред.) не йдеться", - сказав він. Водночас консульська служба перебуває на постійному зв'язку з українцями, які зараз за кордоном, зокрема і в Італії.
Коваленко також наголосив, що всі прохання громадян України враховуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла із 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.
в Украине что лучше медицина?
Багато знайомих там перебуває і (мої)
зовсім не збираються повертатися в цей
лупанарій!
🤣
Китайских украинцев эвакуировали, а итальянские украинцы значит им уже не такие, рожей не вышли...
все понимают что у нас риск воткнуть от чего угодно в разы выше чем от короновируса в италии, или еще какой нибудь цивилизованной стране
там сотні тисяч українців
знову зедрисня понти ганяє
На думку Нілова, єдине місце для нормального відпочинку для українців залишиться окупований Крим (!). Однак Україна нібито зобов'язана включити воду на півострів в обмін на можливість і їздити в Крим.
Російський депутат вважає, що в Азію і Європу українцям виїхати не вдасться, і нібито, саме Крим стане для України єдиним порятунком. "Ні в Китай, ні в Європу поїхати не вийде. Росія, дай Бог, надасть таку можливість. Ну а Крим - це для України єдиний порятунок. Тому відкривайте канал! Зробіть крок назустріч!", - всерйоз заявив представник російської Держдуми.