 У київській лікарні відбудуться навчання на випадок спалаху коронавірусу, - Кличко

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

Участь у навчаннях братимуть лікарі, рятувальники, персонал лікарні.

"Ми готові, лікарні теж готові, інструкції на такий випадок є", - повідомив Кличко.

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