 У київській лікарні відбудуться навчання на випадок спалаху коронавірусу, - Кличко

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.
Участь у навчаннях братимуть лікарі, рятувальники, персонал лікарні.
"Ми готові, лікарні теж готові, інструкції на такий випадок є", - повідомив Кличко.
если и будут завтра где учения так это перед ГБР
в кандалах привезут? или сам придёт? зачем в суд подавал?
он что не знает какие в Украине суды?
лучше бы ЕСПЧ подал на ГБР за то что гнобят его репутацию
больше пользы было бы
скрестил за него пальцы