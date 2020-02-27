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 Політика України
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Все про:Херсонщина (508) Гандзюк (438) Офіс генерального прокурора (113)

 У справі Гандзюк відбулося 10 обшуків: Павловському та ще 3 фігурантам оголосили нові підозри, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора та прокуратура Херсонської області спільно з СБУ 26 лютого 2020 року повідомили про підозру 4 особам, у тому числі керівнику злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності.

За версією слідства, зазначені особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України). Також проведено 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення зазначеної злочинної організації, в яких прокурори Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво, і є продовженням спільної спецоперації за участі Офісу Генпрокурора, СБУ і Нацполіції 20 січня 2020 року з метою припинення діяльності злочинної організації.

Зокрема повідомлено про підозру керівнику злочинної організації - колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань, який наразі перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам.

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Окрім того, 26 лютого 2020 року суд дозволив перевести до установи попереднього ув’язнення в м. Києві окремих співучасників нападу на Катерину Гандзюк, які відбувають покарання відповідно до вироку Покровського райсуду Дніпропетровської області від 6 червня 2019 року, для участі у слідчих та процесуальних діях.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178191
 
 
 Топ коментарі
 
Девушка служила какому-то олигарху, и попала в разборку между олигархами.

Рискованное занятие она выбрала. Но, это дело - в расстановке приоритетов - на последнем месте в списке. Первые места заняты погибающими каждый день на фронте воинами ВСУ.
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Дело по зверскому убийству Романа Беспалого как продвигается ?
Имена российских террористов, совершивших это преступление, уже установлены ?
Когда состоится суд ?
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виявили міжгалактичну змову по вбивству Гандзюк?
ай, малаца!
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Дело по зверскому убийству Романа Беспалого как продвигается ?
Имена российских террористов, совершивших это преступление, уже установлены ?
Когда состоится суд ?
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Кому нибудь, до сих пор, если честно интересно дело Гандзюк? Да, убили, трагично, осудить и пусть сидят убицы и заказчик, но мусолить это годами..... У нас вообщето ребята погибают каждый день которые наши шкуры защищают чтоб сапог кадыровца по нам не топтался.....
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У кожній людині є батьки. То тепер все що їм цікаво повинно бути тут напечатано??
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Там дело не в Ганзюк. Была создана целая система для разборок с активистами. И пострадавших было много.
Другое дело, что подобные банды не могли существовать без крыши сверху.
Так что очень быстро следствие выйдет на самих себя (скорее всего на СБУ). А потом уже в самом верхнем кабинете решат - закрыть дело или дать ему ход.
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виявили міжгалактичну змову по вбивству Гандзюк?
ай, малаца!
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Девушка служила какому-то олигарху, и попала в разборку между олигархами.

Рискованное занятие она выбрала. Но, это дело - в расстановке приоритетов - на последнем месте в списке. Первые места заняты погибающими каждый день на фронте воинами ВСУ.
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А ты кому служишь, отмазывая бандитов, которые убивают активистов и противопоставляя погибших борцов с коррупцией погибшим воинам ВСУ ?
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A откуда вы знаете кто там бандит, а кто активист ? И с чего это вы решили что она погибла в борьбе с коррупцией, а не воюя за интересы какого-то олигарха ? Материалы дела не публикуются. Вместо этого, в общество идут постоянные информационные вбросы. Пока нет чёткого описания того что произошло, с указанием фамилий действующих лиц, и их финансовых интересов, всё расследование является не более чем пиаром для генпрокуратуры.
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Перевести на людську мову?
Умисно завищили кваліфікацію, а коли зрозуміли, що справа через суд не пройде, почали шукати хоч щось! Головне запхати до суду, там нехай виправдають по вбивству, а визнають винуватими за якусь зовсім іншу річ... Потім скажемо, що суд у нас поганий.
Ось і вся робота наших правоохоронних органів. Вони не з злочинністю борються, вони займаються "очковтиратєльством", але що цікаво, на вимогу суспільства. Бо це саме наше суспільство поставили їм завдання намалювати тут ст.115 саме для високопосадовця...
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Судячи з того, як проводять справу Шеремета, можна говорити про повну втрату авторитету судової гілки влади.
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От 3 до 6,5 лет за умышленное убийство... А если судью грохнуть, тоже трешкой отделаешься ?
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