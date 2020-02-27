 У справі Гандзюк відбулося 10 обшуків: Павловському та ще 3 фігурантам оголосили нові підозри, - Офіс Генпрокурора

За версією слідства, зазначені особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України). Також проведено 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення зазначеної злочинної організації, в яких прокурори Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво, і є продовженням спільної спецоперації за участі Офісу Генпрокурора, СБУ і Нацполіції 20 січня 2020 року з метою припинення діяльності злочинної організації.
Зокрема повідомлено про підозру керівнику злочинної організації - колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань, який наразі перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам.
Окрім того, 26 лютого 2020 року суд дозволив перевести до установи попереднього ув’язнення в м. Києві окремих співучасників нападу на Катерину Гандзюк, які відбувають покарання відповідно до вироку Покровського райсуду Дніпропетровської області від 6 червня 2019 року, для участі у слідчих та процесуальних діях.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.
21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.
Имена российских террористов, совершивших это преступление, уже установлены ?
Когда состоится суд ?
Другое дело, что подобные банды не могли существовать без крыши сверху.
Так что очень быстро следствие выйдет на самих себя (скорее всего на СБУ). А потом уже в самом верхнем кабинете решат - закрыть дело или дать ему ход.
ай, малаца!
Рискованное занятие она выбрала. Но, это дело - в расстановке приоритетов - на последнем месте в списке. Первые места заняты погибающими каждый день на фронте воинами ВСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Умисно завищили кваліфікацію, а коли зрозуміли, що справа через суд не пройде, почали шукати хоч щось! Головне запхати до суду, там нехай виправдають по вбивству, а визнають винуватими за якусь зовсім іншу річ... Потім скажемо, що суд у нас поганий.
Ось і вся робота наших правоохоронних органів. Вони не з злочинністю борються, вони займаються "очковтиратєльством", але що цікаво, на вимогу суспільства. Бо це саме наше суспільство поставили їм завдання намалювати тут ст.115 саме для високопосадовця...