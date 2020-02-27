 У справі Гандзюк відбулося 10 обшуків: Павловському та ще 3 фігурантам оголосили нові підозри, - Офіс Генпрокурора

За версією слідства, зазначені особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України). Також проведено 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення зазначеної злочинної організації, в яких прокурори Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво, і є продовженням спільної спецоперації за участі Офісу Генпрокурора, СБУ і Нацполіції 20 січня 2020 року з метою припинення діяльності злочинної організації.



Зокрема повідомлено про підозру керівнику злочинної організації - колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань, який наразі перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам.

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Окрім того, 26 лютого 2020 року суд дозволив перевести до установи попереднього ув’язнення в м. Києві окремих співучасників нападу на Катерину Гандзюк, які відбувають покарання відповідно до вироку Покровського райсуду Дніпропетровської області від 6 червня 2019 року, для участі у слідчих та процесуальних діях.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.