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Все про:Укравтодор (201) Голик (82)

 Кабмін затвердив порядок залучення кредитів Укравтодором під державні гарантії, - радник прем'єра Голик

Уряд затвердив низку інвестиційних проєктів і програм дорожнього будівництва на 2020 рік.

Подробиці на своїй сторінці в Facebook повідомляє радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Як пише Голик, затверджені постанови є складовою частиною глобальної програми розвитку інфраструктури, яка була ініційована Президентом Володимиром Зеленським та отримала назву "Велике Будівництво".

"Напередодні масового старту Національної програми "Велике Будівництво" по всій країні на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів день Укравтодору та доріг", - йдеться на сторінці радника прем'єра.

Постанови, прийняті Кабміном, стосуються залучення кредитів Укравтодором під державні гарантії, будівництва мостів та деяких трас.

"Прийнято Постанови:

- державні гарантії. Порядок залучення кредитних коштів для Укравтодору. 19,5 млрд грн;

- інвестиційний проект по трасі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ. 90 млн грн;

- інвестиційний проект по трасі Н-07 Київ - Суми - Харків. 400 млн грн;

- окрема програма з ремонту мостів. Це стосується, в тому числі, мостів у Запоріжжі. 500 млн грн", - ділиться подробицями Голик.

Нагадаємо, в ході програми "Велике Будівництво" уряд і Укравтодор в 2020 році планують відремонтувати і побудувати 4 000 км доріг національного та міжнародного значення, а також 2 500 км доріг обласного значення. Для фінансування таких масштабних дорожніх робіт залучено понад 100 млрд гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178190
 
 
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От Укавтодор треба було продати, НАК Нафтогаз, Ахметова демонополізувати, клоуна Зеленського в аренду в Китай до побратимів, Гончарук може заробляти на будівництві, Укрзалізницю продати частинами. Є що продавати, але ж тоді нічого грабувати буде скотам.
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Придурки!!!!
Пока не будет независимых ЭКСПЕРТИЗ этих работ, с гарантиями и страховкой - это деньги на ветер!!!!
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А где-же деньги, Зин? Кредиты под госгарантии -- это реально расплачиваться за этот аттракцион невиданной щедрости будут уже "наступники". Повторяется один в один ситуация с оборонзаказом на 2020 год. Зеленая пошесть уже 9 месяцев живет тупо накапливая охрененные долги, которые отдавать придется уже другим. Докерувались до ручки, придурки.
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За право иметь именно автомобильные номера с надписью «Я - Бог» американец судился четыре года. И выиграл дело.
Это произошло в штате Кентукки. Сюда из соседнего Огайо переехал 80-летний атеист Бен Харт, и попытался зарегистрировать свою автомобильную табличку «Я - Бог», с которой к тому ездил 12 лет. Впрочем, транспортное управление Кентукки отказалось, назвав надпись «вульгарной и оскорбительной». Мужчина так просто это не оставил и подал в суд.
Он пояснил в суде, что никто не может доказать, что он - не Бог. и дело выиграл. Теперь штат еще вынужден заплатить 150 тысяч долларов штрафа за работу адвокатов пенсионера.
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