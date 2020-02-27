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 Політика України, Суспільство
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 "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що вступ України в НАТО можливий навіть за наявності тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter, відповідаючи на запитання.

"Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в жовтні Україна може очікувати підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У військовій стратегії України буде задокументовано курс на членство в НАТО, - глава оборонного директорату ОП Апаршин

Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178186
 
   
 Топ коментарі
 
Тада. И с президентом, который тайно ведет переговоры с руководством ФСБ.
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На даному етапі Україні необхідний статус особливого партнера США, як у Південної Кореї. Це б вирішило проблему можливої широкомасштабної анресії Моржовії, яка в цьому році буде відпрацьовувати на навчаннях захоплення територій України.
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Шо ти робиш, це ж жахливий спітнілий сон кремляді.
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мирко саблич

чи знаєте Ви сайт http://ukrsong.narod.ru/
Домашні оцифровки з шеллачних та вінилових дисків, які виконав і виклав (через діалап!) неординарний журналіст українського походження, якого доля закинула до мацкви. Я з ним познайомився під час його приїзду до Києва у грудні 2004 р. Нажаль він помер від ускладнень грипу в січні 2005. Сайт тепер некерований, я маю повну копію. Кілька разів пропонував Держтелерадіо і Мінкульту створити дзеркало, але ніхто не хоче цим займатися.
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Тада. И с президентом, который тайно ведет переговоры с руководством ФСБ.
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В НАТО нас ждут не дождутся. Макрон с немцами нас просто сливают российским фашистам.
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Причина одна -- корумпированная сегодняшняя Украина не слишком жизнеспособное государство. Завтра ее может и не быть.
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України може й не стане, а ось 73% довб.бів, нікуди не подінуться....
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А шо, у нас "педро" презик? "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7579 По-моему, как раз при "*****" в Конституции был закреплен курс в НАТО и ЕС. И при "*****" войска не отводили "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1837
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Проблема в ***** и ему подобных гораздо острее чем проблема в Вове.
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Проблема у тебе в голові, а не в *****. Він вже майже рік не при посаді, а тебе досі не попустило. Він тебе що від корита відкинув?
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Как только посадят Коломойского, ***** и Ахметку сразу отпустит.
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а яка проблема у Вові? Вова не проблема, це діагноз... ваш діагноз і ваш вирок (так, так, саме ваш, а не Пецін).
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кацап, засунь свою влажную мечту себе подальше.
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Из подмосковья копейку зарабатываешь?
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Почему Украина нежизнеспособное государство? Слава Богу, еще при Игоре Рюриковиче существовало, когда вас, мордвинов, жабы по болотам гоняли "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7507
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это вааще-то ваша (зелёная) мечта. тест на некацапа хошь, моль платяная?
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Скорее, проблема в одном мародере, который дестабилизирует Украину изнутри на радость ФСБ
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тут главное-важность и необходимость Украины в северо-атлантической безопасности.остальное-решаемо.
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но, НЕ с временно(?) оккупированными зе-вирусом МОЗГАМИ!

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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!

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Це банальний трьоп - у Зеленського домовленності з ******, ця влада ніколи не піде на вступ у НАТО.
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"Домовленності с ******" були у Порошенко взагалі то.
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"Мінскіє дагаварьоннасті" не пам"ятаєш?
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Тобто ти брехлом Святого Петра називаєш і це не він казав?
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Пацак, "минск" подписывался во время угрозы полномасштабной агрессии *****. По сути, ***** и всех пацакских баранов Петро попросту взул! Честь ему и хвала за это!
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Я Святому Рошеко не верю - это удел вашей секты.
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Я понял. В твоей голове Порошенко по-прежнему президент Украины Прими пигулку, попустить "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4437
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Ты и понятие "понял" - вещи не совместимые. Иначе бы ты понял о чем вообще речь шла. "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7417
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Це крутий документ - кожний його може трактувати по своєму, мінськ дав Україні час, а кацапстан поставив на розтяжку. Але знайшовся придурок, який підписав кацапську трактовку - формулу Штанмайєра. Великий геополітик ********** - такий великий як слон у лавці.
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А підпис там стоїть хрещеного батька Міші Порошенко, котрого Святий Петро Порошенко делегував зі своєї особистої ініціативи представляти Україну в Мінську. Ще тупі запинання в тебе є?
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Тобто, Ви вважаєте, що цей набір букв являється відповіддю? Питань нема - шукайте іншого спеціаліста. "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7733
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Точно! Кращого за Мертвечука, кума Святого Порошенко, не знайти!"Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8695
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Порошенко не поздравлял путина с новым годом, не дарил сепаратистам украинские территории и не менял сто убийц-террористов на десять таксистов из лугандона.
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Пять вернувшихся домой спецназовцев стоят ста отданных убийц и сотни вас пустобрехов с "Цензора".
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А как насчет подаренных территорий? "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6659 "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6659 "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6659
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Пацак, ты про клоаку ОРДЛО, которую юридически закрепил Святой Рошенко в "минских договорняках", вместо статуса оккупированных территорий?
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А зеленый Наркоман уже в октябре хочет там выборы проводить!
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А еще к осени 2019-го он слил Украину! Я в курсе ваших идиотизмов.
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Он не слил, а просто просрал все направления, от экономики до внешней политики. Зря он не обращается к наркологу.
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На даному етапі Україні необхідний статус особливого партнера США, як у Південної Кореї. Це б вирішило проблему можливої широкомасштабної анресії Моржовії, яка в цьому році буде відпрацьовувати на навчаннях захоплення територій України.
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сто вiдсоткiв пiдтримую! доречi, це бiльш реально нiж НАТО....
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Критерии членства[править | править код]
В соответствии со статьёй 10 Североатлантического договора (1949), для вступления в НАТО требуется:

расположение страны в Европе;
согласие всех членов НАТО на вступление этой страны.
При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. К примеру, Греция препятствовала вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО пока не был разрешён спор о её именовании.

На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[30]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[30]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Дайте ему сельодку...
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С сцыкуном уклонистом сдающим территории врагу? С Моникой которая *увидела* мир в рыбьих зрачках террориста и убийцы №1? С Янелохом который запрещает нашим ЗСУ сражаться и уничтожать руснявых оккупантов? В НАТО?? А НАТО нужны дибилы которые во время войны выбирают себе командовать тупого клоуна??!!
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Давайте уже вступайте, можно без вступивших в гавно ордло. И всё будет ФРГ или Юж.Корея или, или, или...там где нет рашистов.
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Вот только что делать с олигархической зекомандой, которая почувствовала возможность стать вечной под протекторатом кремля. Вот где действительно нужен турборежим или будет всеукраинское гетто типа ордло, кто за прошу поднять руки.
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Возможность вступления есть, вот только желания у союзников пока нет.
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Головне бажання йти вперед. Усе решта вирішиться по ходу подорожі... У нас проблема не в тому, що ворота НАТО для нас зачинені, а в тому, що ми туди ніяк не дійдемо, бо спочатку не бажали, потім просто не йшли, а тепер говоримо замість того щоби піти.
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кулеба, куйбида, кульбаба, да какая разница?
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Все возможно, даже вступление в НАТО временно оккупированных территорий без Украины.
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Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
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ЗЕЛЁНЫЙ ИДИОТ! ПУСТЬ ЗЕ ПРОДАСТ СВОЮ КУРТОЧКУ, КУПИТ ТЕБЕ БУКВАРЬ И ОТПРАВИТ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ!
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Александр Куницкий поскандалил в МакДональдсе.

Александр Куницкий, экс-блогер и скандальный народный депутат от партии "Слуга народа", устроил перепалку с другим блогером в одном из харьковских МакДональдсов. В сети появилось видео.

Конфликт возник между нардепом и блогером, который называет себя "Начальник Харькова". На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого, последний устроил истерику с криками "Юра!" - видимо, взывая к охраннику.

"Милая встреча "недоторканного" Куницкого в МакДональдсе... Что интересно, Зеленского уважают, а его "слуг", даже таких видных, нет", - пишет Telegram-канал "Неприкасаемые".

Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.

"Я народный депутат, дай мне пройти", - кричал Куницкий.

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.
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Да этот х*йницкий вообще тупая лошара. Мерзкий тип.
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ага, примут. тут ещё вопрос, рискнёт ли нато защищать страны балтии, если послезавтра ***** начнёт их аннексию, или выберет приоритетом таки дальнейшее спокойное благополучие своих бюргеров и защита стран буде снова базироваться на "лесных братьях", которые возглавят сопротивление? отож.
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Хто хоче служити за власним бажанням на авіаносці США, чи строкову на кузі.
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Да в конце то концов померяйте ему температуру.
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Откуда ты это взял? Кто тебе такое брякнул? Как обычно ни пруфов, ничего. Только пердёж в лужу.
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Он как бы правильно сказал, но не досказал. Это возможно, если "забыть" про оккупированные территории. То есть не забыть в принципе, но не предпринимать никаких военных действий вообще, ну то есть Донбасс должен будет стать как Крым для Украины, как Южные Курилы для Японии. И пока Донбасс не станет как Крым, то есть там установится какая-то граница, войска будут достаточно разведены, чтобы даже "провокаций" избегать, о принятии в НАТО не будет речи. Зачем НАТО принимать страну и сразу вступать в войну согласно пункту о коллективной безопасности? Если бы НАТО хотело сегодня воевать с РФ напрямую, а не на территории третьих стран, уже бы воевало.

Испания, например, считает Гибралтар оккупированным Великобританией, но они не воюют за него.
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Цікаво, в них локшина колись скінчиться чи ні?
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Як файно касабських орків-нулівок плющить у цій темі про Україну і NATO. "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 226
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