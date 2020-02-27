 "Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter, відповідаючи на запитання.

"Вступ України до НАТО можливий навіть із тимчасово окупованими територіями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в жовтні Україна може очікувати підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями.

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