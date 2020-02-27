 Коронавірус COVID-19: в МОЗ розповіли про тест-системи і як вони працюють

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"5 лютого Центр громадського здоров’я МОЗ України отримав перші тест-системи для виявлення коронавірусу (2019-nCoV). Це комплект реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з метою визначення нового коронавірусу. Комплект складається з набору реагентів, кожен з яких міститься в окремій ємності визначеного об’єму", - сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що тест-система зберігається у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію. З моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату.
Також повідомляється, що діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених в рекомендаціях ВООЗ. Тестування буде проводити вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо.
"Отримана тест-система та реагенти розраховані на близько 30 досліджень, чого цілком достатньо до моменту отримання чергових реагентів. Також лабораторному діагностуванню на коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Крім того, у відомстві зазначили, що підготовку пацієнта до діагностики має забезпечити лікар. Усі лікарі отримали настанови та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо ведення пацієнтів з підозрою на нову коронавірусну інфекцію. Також заклади охорони здоров’я отримали методичні рекомендації щодо забору зразків та транспортування до лабораторії.
Як повідомлялося раніше, тест-системи для діагностики коронавірусу Covid-19 в першу чергу доставлять в області, куди прибувають більше людей з Італії, зокрема у Львівську, Чернівецьку та Закарпатську.
Сам зеля считает, что эпидемия поможет ему объяснить, почему экономика в кризисе. А его кукловоды рассчитывают на истощение страны. И на то, что границы с Европой закроются.
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Это вам не камни в автобусс бросать ..??
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Источник: Facebook-страница Устиновой, комментарий основателя "Диагена" Александра Коляды и Алексея Данилова "Украинской правде"
Прямая речь: "Все пропустили решение СНБО по коронавирусу в Украине, в котором черным по белому написано название компании, в которой собираются закупать тест-системы для украинцев, вроде украинского происхождения.
Вот только в решении СНБО специально сделанные ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это. Вместо Диаген - написали - Диоген, а вместо Ярыша - Ярош.
Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/26/7241782/
Коли придурки користуються "настановами " маразматиків...
зокрема настановами,де інфікування починається після появи симптомів..