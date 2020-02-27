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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Йорданія (7) Кирил (366) РПЦ (307) ПЦУ (533)

 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА

Російська церква не змогла потіснити Вселенський патріархат з позиції "першого серед рівних". На зустріч з главою РПЦ Кирилом в Амман приїхали лише троє глав інших православних церков.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі LIGA.net.

З листопада минулого року РПЦ різними способами намагалася зібрати на зустріч в йорданському Аммані своїх сателітів, розраховуючи на присутність хоча б половини церков. Однак у результаті прибули тільки чотири предстоятелі з 15: єрусалимський патріарх Феофіл, руками якого і була організована зустріч, сербський патріарх Іриней, митрополит Чеських земель і Словаччини Ростислав, і сам глава РПЦ. Ще дві церкви, румунська і польська, надіслали в Амман своїх представників (але не глав).

"Сподівання в РПЦ були на значно більшу кількість учасників в Аммані", - сказав доктор філософських наук, архімандрит Кирило Говорун. Але церкви одна за одною відмовлялися їхати, даючи зрозуміти: збирати такі зустрічі - прерогатива Вселенського патріархату, а ніяк не Кирила. "Він збирається створити розкол. Він хоче бути першим. Він ніколи не буде першим", - заявляв кіпрський архієпископ Христом.

У тих, хто приїхав в Амман, крім демонстрації близькості до РПЦ, були і особисті інтереси. Наприклад, на зустрічі обговорювалася церковна ситуація в Македонії і Чорногорії, а це дуже болюче питання для Сербії. Єрусалимська церква використала один з абзаців комюніке, щоб підкреслити вдячність королю Йорданії за "сприяння міжконфесійному діалогу".

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У РПЦ заявили, що відсутність глав церков для Москви, мовляв, не перешкода: на Критський собор, скликаний Константинополем у 2016 році, теж "не всі поїхали". Це частково правда: поїхали 10 із 14 глав. Але все-таки більшість.

Головним завданням РПЦ на зустрічі в Аммані було засудити Томос для ПЦУ; сколотити коаліцію проти Константинополя; перенести Вселенський патріархат у Москву. Участь більшої кількості голів церков додала б зустрічі ваги. Раніше богослов Ілля Бей казав: "Вони роздуватимуть щоки, називаючи себе найбільшою помісною церквою у світі, найбагатшою і незалежною, щоб проголосити себе першими".

Глава відділу зовнішніх зв'язків РПЦ Іларіон перед зустріччю дав інтерв'ю. Він вважає, що Константинополь "вторгся в чужі межі" (мається на увазі Україна), почав перекроювати кордони церков і "надавати автокефалію кому заманеться".

Патріарх Варфоломій показав, що миритися з цим не має наміру. Він написав щонайменше два листи патріарху Феофілу, обидва - у жорсткому тоні: "Ми не можемо зрозуміти, як ви не помічаєте або навіть ігноруєте масштаби негативних наслідків цієї ініціативи". Другий лист було оприлюднено напередодні зустрічі, 25 лютого.

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Це дуже цікавий документ, зазначив Говорун. Кожна фраза і кожне слово відкалібровані. Видно, що над текстом ретельно працювали, і не тільки ієрархи, а й учені. З листа випливає, що зустріч в Аммані не відповідає жодному з відомих канонічних форматів. "Цілком у дусі часу, можна говорити про гібридність амманського форуму", - вважає він.

Перший підсумок зустрічі в Аммані: розколу не сталося. "І це було зрозуміло заздалегідь. Коли через автокефалію ПЦУ відносини з Константинополем не розірвала жодна православна церква, крім, власне, Москви. На радикальні кроки інші церкви не підуть. Вони можуть на рівні риторики бути незадоволеними, але це не означає реального розколу", - говорить про результати зустрічі релігієзнавець Горевий.

Другий підсумок: визначилася коаліція РПЦ. Крім реально присутніх на зустрічі Сербії, Чехії та Єрусалиму, Горевий зараховує сюди Антиохійського патріарха, який загалом підтримує політику РПЦ, але він не приїхав через конфлікт з Єрусалимом.

Уже пізно ввечері в середу було оприлюднено комюніке зустрічі. На план-максимум, за якого учасники відкрито засудили б Варфоломія за Томос ПЦУ, Росія не пішла. "Перше враження від прочитання: воно доволі компромісне і допускає різне трактування подій у православному світі", - зазначає архімандрит Говорун.

З позитивного. Перший висновок: у комюніке йдеться, що схизма (розкол) в православному світі наближається, але зараз її немає. Другий висновок: ніде, підкреслює Говорун, не сказано, що Константинополь не мав права давати Томос Православній церкві України. Ніде також не згадується, що Константинополь взагалі не має права на ті прерогативи, якими користується. Підкреслено роль Вселенського патріархату як першого в чині серед усіх церков. Москва це підписала, попри розрив відносин з Константинополем.

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З негативного. "Я думаю, звичайно, це було наполягання Москви, - щоб питання автокефалії ПЦУ зробити відкритим", - вважає Говорун. Тобто з точки зору Константинополя питання давно закрите: Томос виданий, до автокефалії питань немає. Москва в комюніке намагається підвести до того, що це не остаточне рішення, і процес автокефалії не завершений, тож його потрібно обговорювати далі.

Однак сам формат зустрічі, без участі Константинополя і більшості православних церков світу, ні до чого не зобов'язує. "Це комюніке - просто декларація. Його підписала навіть не половина церков, а трохи більше третини (якщо рахувати Румунію і Польщу)", - зазначив Горевий.

У ПЦУ заявили, що якщо для учасників зустрічі в Аммані автокефалія української церкви - це не порожні розмови, то ПЦУ тільки "за" і не раз сама закликала до діалогу. Якщо ж справжня мета РПЦ - відібрати автокефалію, то це шлях у нікуди, який лише підриває її авторитет.

На цей момент повноцінно автокефалію Православної церкви України визнали Константинопольська православна церква (6 січня 2019 року) Олександрійська православна церква (8 листопада) та Елладська православна церква (12 жовтня). Але тепер ніщо не заважає церквам продовжити цей процес. На думку митрополита Київського і всієї України Епіфанія, цього року ПЦУ визнають ще кілька церков.

Читайте: Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178183
 
   
 Топ коментарі
 
да, Порошенко конечно в этой сфере добился уникального успеха, просто загнал росию под плинтус и смешал с говном, поставил в роль обиженных отщепенцев
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Нормально. Хоть одна приятная новость до полудня! Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 5326
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Если бы этим делом занимался Зебил, то и здесь была бы полная сдача интересов Украины...
Его просто забыли пригласить!
Просто перестать верить...... Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 7656
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Как Гундяев пингвинов в Антарктиде крестил (ФОТОЖАБЫ)
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кого то мне напоминают - оооо - зебилы на них похожи,однозначно похожи ,можно сказать - одно выражение лица))))
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І доїдають свого собрата, самоназва кацапів - "самоєди"
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что то годных новостей на цензоре сегодня нет(
одно уг(
затишье перед бурей?
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РПЦ - раскольники. Це - великий гріх.
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видать планида у него такая-проваливать Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 5865
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Гундяя ждет это же как генерала после посещения хла
Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 5692
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Гундяев призвает граждан России меньше думать о деньгах и богатстве, а больше думать о спасении души...
А это обычная спальня патриарха в Розовой палате Феодоровского городка в Пушкине под Санкт-Петербургом. Сразу видно, о душе своей патриарх постоянно думает!

Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 2239
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Это не спальня гундяя, а усыпальница.Надеюсь, в самое ближайшее время...
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да, Порошенко конечно в этой сфере добился уникального успеха, просто загнал росию под плинтус и смешал с говном, поставил в роль обиженных отщепенцев
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Ось за що кацапи йому не можуть пробачити, а зебіли зрозуміти.
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Все забили
На Кириллу
Получай от всех
М.дило Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 5090
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На росции - на ФАШИССКОЙ убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом......

.
Это вам не камни в автобусс бросать ..??
.
.
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Ну и шо? Вот поедет атэц Кирил еще раз в Антарктиду и всех пингвинов прихожанами РПЦ сделает и РПЦ станет самой многочисленной по пастве в мире!
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підкажи йому цю чудову ідею
а там і за бактеріями діло не стане
за рахунок бактерій можна довести кількість казламордих до галактичного вялічія
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За вказівкою москви займатись справами релігій в Україні бубочка "призначив" вірного адепта РПЦ , замінивши порохівське ВІРА , АРМІЯ , МОВА на СОПЛІ , БОЛОТО ,ЖУЙКА .
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Куда не глянь, даже у служителей Бога борьба за власть и за сферы влияния
А Кирилл вообще затеял церковный переворот Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 8319
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Кирюшу-поца кгбистского опустили. Респект Пороху!
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...лять, старым пердунам сто лет в обед, а занимаются хрен пойми чем! Если б этих "верунов" заставить своими руками не хлеб зарабатывать, глядишь в сторону церкви ни один бы не глянул!
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Если ты не веришь в Бога, то это не значит, что его нет
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Если кто-то отрастил бороду и ходит без штанов - это ещё не значит, что он верит в Бога.
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Ты зачем-то обобщил тех кто приехал на это сборище и тех, кто его проигнорировал Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 4715
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Ну, что поделаешь: лес рубят, щепки летят...
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Сралинские бредни. В числе щепок можешь и ты оказаться
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Все там окажутся. Живыми из этой жизни ещё никто не уходил.
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Кирять, мардовское - пить мед, медовуху. Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 9948 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 9948 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 9948
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Самое время Варфоломею созвать синод и снять с Гундяева все чины, объявить раскольником, а РПЦ официально объявить ликвидировать!
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"Они будут раздувать щеки, называя себя самой крупной поместной церковью в мире, самой богатой и независимой, чтобы провозгласить себя первыми".(С)

Счетная палата России выпустила отчет (.pdf) о положении детских больниц и поликлиник в 2018-2019 годах.

В каждой третьей больнице нет водопровода (30,5% от общего числа)
канализации (35%),
в половине отсутствует горячее водоснабжение (52,1%) ,
центральное отопление. в 41,1% зданий
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для гундяя это как омоновцу быть жеско отпиzженным дагом
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Во как их колбасит от автокефалии ПЦУ.
А у нас малоросы орали - "какая разница" и "ничего нам это не даст".
А вот московии совсем не какая разница.
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После революции и прихода к власти большевиков в Петрограде, 28 октября (10 ноября), прения по вопросу были прекращены и было принято решение о восстановлении патриаршества - вот так и купили тогда патриарха Тихона и - вся власть от Бога - большевики то же - как такое можно понять и простить - не понимаю
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Оберпоп Гундяй - молодца, самый проворный из всех хитрожопых Ботвинников. Ничего не провалил - всё по плану, дела идут нормас, везде успел - яхту дальним походом проветрил, косточки под солнышком прогрел, с нормальными попами по-любэ стрелку замутил - кадилами померялся. Мо от щедрот и Всевышнему на поддержание штанов Господних чутка пожертвует.
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Гундяй, мардовское - прохвост, отож и успел везде. Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 1530 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 1530 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 1530
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"собирать такие встречи - прерогатива Вселенского патриархата, а никак не Кирилла. Он собирается создать раскол" - неточно.
Розколу в православній церкві хочк *****. Гундяй - так собі, інструмент...
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Посетителям мардовскава пархату черти делают скидку прямо в кател.
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Зелебни!
Новая тема для заяв портянки в ДБР:
-"Порошенко вкрав Томос"...
Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 669
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Что-то Филарет притих. Может до него дошло таки, что подгавкивать сатанисту гундяю - смертный грех....
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