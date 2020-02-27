 Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, передає Цензор.НЕТ.

"Демонополізація експорту озброєння та військової техніки. Підготувала та винесла на громадське обговорення питання демонополізації експорту ОВТ. Для тих, кого цікавить ця тема. Вона достатньо специфічна для широкого загалу, але від того, не стає менш важливою. Пишіть коментарі, позицію та зауваження, якщо є. Спробую знайти час і написати колонку. З цього приводу треба. Важливо. Наразі - інформація на сайті за посиланням", - розповіла вона.

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Зокрема, постановою пропонується виключити з попередніх постанов Кабміну положення, які зобов'язують встановлювати ціни на товари військового призначення за погодженням з уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції.

Як наголошується в пояснювальній записці, дія цих норм створює штучний бар'єр для суб'єктів господарювання при проведенні зовнішньоторговельних операцій товарами військового призначення. Це, в свою чергу, не сприяє розвитку конкуренції і обмежує для вітчизняних виробників товарів військового призначення можливості самостійного виходу на зовнішні ринки.