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 Політика України
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Все про:військово-промисловий комплекс (51) озброєння (1197) експорт (174) Панаіотіді (5)

 Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України планує провести демонополізацію експорту озброєння і військової техніки.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, передає Цензор.НЕТ.

"Демонополізація експорту озброєння та військової техніки. Підготувала та винесла на громадське обговорення питання демонополізації експорту ОВТ. Для тих, кого цікавить ця тема. Вона достатньо специфічна для широкого загалу, але від того, не стає менш важливою. Пишіть коментарі, позицію та зауваження, якщо є. Спробую знайти час і написати колонку. З цього приводу треба. Важливо. Наразі - інформація на сайті за посиланням", - розповіла вона.

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Зокрема, постановою пропонується виключити з попередніх постанов Кабміну положення, які зобов'язують встановлювати ціни на товари військового призначення за погодженням з уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції.

Як наголошується в пояснювальній записці, дія цих норм створює штучний бар'єр для суб'єктів господарювання при проведенні зовнішньоторговельних операцій товарами військового призначення. Це, в свою чергу, не сприяє розвитку конкуренції і обмежує для вітчизняних виробників товарів військового призначення можливості самостійного виходу на зовнішні ринки.

Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178182
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, а це зовсім не пов'язано з тим, що Коломойський та Боголюбов збираються виробляти снаряди та стволи калібру 155мм? Чи це знов "випадковий збіг"?
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует провести демонополизацию экспорта вооружения и военной техники. Источник: https://censor.net.ua/n3178182
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Вам не смішно, тому що озброєнням займаються аграрії?
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давно у нас склады не взрывались
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует провести демонополизацию экспорта вооружения и военной техники. Источник: https://censor.net.ua/n3178182
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Вам не смішно, тому що озброєнням займаються аграрії?
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Можливо й вірне рішення. Однак ,зважаючи що цим займається головна ШИЗА уряду, навряд із цього буде якась користь.
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Як може бути вірним рішенням займатися експортом озброєнням тим, хто на цьому не розуміється? Озброєння як правило виготовляють військові підприємства та це є державною таємницею. До того ж існує експортний контроль.
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У министра есть заместители по отраслям .... не волнуйтесь
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Державнаи таемныци вже нема усю парашенко с дурчилай мардве слили (все секретные изобретения). Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді - Цензор.НЕТ 3438 Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді - Цензор.НЕТ 9718 Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді - Цензор.НЕТ 9718
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Так це міністерство десь тиждень-півтора тому переймалось харчуванням в шкільних їдальнях. А МВС доповідало про епід.стан в країні. А головний секретут ОП, такий собі Єрмак, озвучував зовнішньополітичні тези... Вони такі "прахфесіанали" та "технократи", що можуть займатися всім! Хто вільний і кому "нє впадло", той і ляпає язиком.
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Цікаво, а це зовсім не пов'язано з тим, що Коломойський та Боголюбов збираються виробляти снаряди та стволи калібру 155мм? Чи це знов "випадковий збіг"?
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Це ж треба, написала такий же коментар. Видалила Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді - Цензор.НЕТ 19
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а хтось буде слідкувати за тим експортом?
хтось буде слідкувати, щоб ніхто кацапню не озброював?
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Ні, будуть в китайців купляти втридороги й катати на тому ббло. Як завжди.
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