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 Політика України
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Все про:Янукович (10160) Закревська Євгенія (63) ДБР (915) Бабіков (24)

 Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська. ДОКУМЕНТ

Частина кримінальних справ щодо експрезидента-втікача Віктора Януковича розслідується слідчими, які підпорядковуються його колишньому захиснику Олександру Бабікову.

Про це заявила адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо справ проти Януковича, які передані в ДБР, то потрібно пам'ятати, що частина з них розслідується слідчими, безпосередньо підпорядкованими колишньому захиснику Януковича О. Бабікову. А не відділом у справах Майдану, який начебто виведений з-під керування Бабіковим напряму директору", - написала Закревська у Facebook.

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Як приклад вона навела провадження "щодо узурпації влади Януковичем", яке, за її даними, "розслідують слідчі, які перебувають під прямим контролем колишнього адвоката підозрюваного Януковича - першого заступника директора ДБР".

"У цьому провадженні відбулась чергова спроба розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу. Суд, до речі, не може обрати запобіжний підозрюваному Януковичу вже третій рік… Місяць тому інший суддя Печерського суду саме в цьому провадженні розглядав заяву Олександра Бабікова про відвід прокурора Нескородяного. На момент розгляду відводу Бабіков, який, власне, його подав, вже працював по інший бік барикад - першим заступником директора ДБР, якому підпорядковується головне слідче управління, в якому працюють тепер слідчі, що розслідують справу", - зазначила Закревська.

Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська 01
Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська 02
Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська 03

За словами Закревської, питання про те, чи перебуває справа про узурпацію влади Януковичем в управлінні, яке займається справами Майдану, чи в управлінні, яким керує Бабіков, ставилося директору ДБР Венедіктовій, але поки залишилося без відповіді.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178181
 
 
 Топ коментарі
 
Я уже писал свое мнение, просто повторю. Очень возможно, что ЕСПЧ на основании этого факта признает решение наших судов незаконным. Вероятно на это и есть расчет. Очень все как то в стиле портнова.
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Витя хочет "из Ростов" ?!
Вот тебе и "чики-чики-та" Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская - Цензор.НЕТ 3754
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де там той козел, що тут впарював: "ой, уже нізя сваї адвакатскіє абязанності іспалнять, што тібє ярлик (блювотне слово) нє наклєілі!"?
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Я уже писал свое мнение, просто повторю. Очень возможно, что ЕСПЧ на основании этого факта признает решение наших судов незаконным. Вероятно на это и есть расчет. Очень все как то в стиле портнова.
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Poltava for European solidarity



Обличчя все "новіші" і "новіші"
Як "нове" обличчя від
@ZelenskyyUa


Тігіпко відмазував Московію від війни на Донбасі....

https://twitter.com/i/status/1232882891996225537
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Так и было задумано.
Быдло 5 лет тихо роптало и бухтело в пригородных электричках и маршрутках по дороге в город "При Януковиче было лучше".
Так что в целом это ответ на запрос общества. Какое общество - такой и ответ.
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Довожять судочинство до абсурду. Раби повинні звикати до безправ'я. Вітаю нарід з вибором
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А чё зелебобики не визжат про зраду? Визджалка поломалась?
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Вітаю з черговим покращенням, ЗЕбіли! Намазуй Те!
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Ой до Х.......... , Вы вместе с Януковичем и Зе нахер........ чили такого, х..... уже кто исправит.
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расследованием преступления яныка руководит янукович
чем не зазеркалье??? )))
ау 73-и ))) вы этого хотели?
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В принципе, если бы мы не были романтиками, то все было бы очевидно тогда, когда на следующий день после расстрела небесной сотни, "простой нарід" поперся смотреть грабить усадьбу Януковича.
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Цілковита "незаангажованість" та "неупередженість"! БРАВО!
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Даёшь Портнова генпрокурором, Бойка - премьером! Чтобы мало не показалось - у нас ещё в запасе целый опоблок.
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В опоблоке уже говорят, что нужна совместная коалиция примирения - За життя + Слуга народа и смена вектора на Россию
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Скоро будем следующих узурпаторов расследовать. Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська - Цензор.НЕТ 6686
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Справи Вілкула і Колєснікова закрили за термінами давності. У государства украли 16 млн., а виновных уже нет. Они уже стали честными, уже готовятся к выборам. Рішення по Вілкулу і Колєснікову виносив один і той же суддя прикормленного Жовтневого суда Дніпра Сергій Мельниченко.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/27/7241862/
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аби не барига- головний лейтмотив зелених тупоголовців
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Янукович, будучи Главковерхом, совершил преступление по статье 408 УК Украины.
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Жовтневий суд Дніпра звільнив колишніх нардепів партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова від кримінальної відповідальності за строками давності.

Це все, що треба знати і про нову зебільну владу, і про попередью шоколадну. Бо морди майже ті самі, а нові морди ще гірші від попередніх.
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Уже навіть не смішно. Оце в ХАЛЕПУ попала Україна...
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За 15 лет в Украине произошло 2 революции. Причины народных восстаний так и не решены - ужасающая коррупция, власть олигархов, судебный произвол, неприкасаемая каста судей и чиновников, которым все позволено, живущих в вызывающей роскоши на фоне нищих граждан. После расстрела Майдана и войны гражданское общество изменилось, мы стали жестокими к несправедливости. Сейчас очень многие жалеют, что в 2014 не добили регионалов, продажных судей и чиновников. Они оклемались и сейчас готовятся добивать уже нас. При следующей революции жалости не будет, доводят народ к лютой ненависти.
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В ГБР рулит Венедиктова, страдающая комплексом неполноценности из-за перенесённой детской психологической травмы «нежелательный ребёнок», повлёкшей повышенный уровень агрессии, выразившийся в склонности руководствоваться в повседневной жизни неформальными правилами криминальных группировок, сама ж брякнула: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански"©. А разве по-пацански прессовать чалившегося бродягу Хама-Яныка?
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Портновская Венедиктова уже заявила, что конфликта интересов нет?
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