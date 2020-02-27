 В Україні з'явилася "грін-карта" для IT-фахівця, - заступник міністра цифрової трансформації Борняков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на своїй сторінці в Facebook.
"В Україні стартує власна "грін-карта" - жовто-блакитна!", - написав він.
За словами Борнякова, це означає, що українським компаніям дозволено запросити на роботу 5000 фахівців, які зможуть:
- отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому
- їм не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;
- їхнє працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;
- вони не прив’язані до конкретних термінів перебування в Україні;
- вони не прив’язані до конкретного місця роботи та посади;
- ⠀вони мають можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;
- ⠀вони зможуть відкривати ФОП!
"Щороку українські університети випускають 15-17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямів. Щороку в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для ІТішників. Навіть якщо кожного року буде працевлаштовано 100% випускників — нашим технологічним компаніям не вистачатиме фахівців. Відніміть від загальної кількість middle-senior спеціалістів, які їдуть працювати за кордон або воліють залишатися на фрілансі в американських гігантів — прірва розшириться ще більше", - зазначив Борняков.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн.
Не грінкарти потрібні, а нормальна платня. І не така, що у айтішника 2к баксів, а у енергетика 500, а більш менш однакові.
По то, что не хватает специалистов - это бред! У нас на джуниора (специалист с минимальным опытом или вообще без него) хрен устроишься - хотят опыт работы не менее 2 лет и знание английского выше базового уровня
У нас айтишников и так хоть жопой жуй - никакого недостатка нет! Такой квотой и зарплатами наших айтишников можно привлечь в Украину только индусов! Которые составят конкуренцию нашим специалистам и оставят их без работы!!!
Невже діссонанс між передвиборними обіцянками і реальними кроками за рік вас нічому не навчив?
«Мінекоенерго не підтримує виплати у розмірі $647,8 тис. керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» у минулому році. Мінекоенерго стало відомо, що керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» рішенням Наглядової ради в грудні 2019 року було нараховано та виплачено понад 3 млн грн премії. За рік сума отриманої винагороди топчиновника склала понад 10 млн грн - це майже $430 тис без урахування заробітної плати. Водночас заробітна плата генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» з липня 2019 року зросла більше ніж в три рази, таким чином, загальний дохід високопосадовця за рік склав $647,8 тис.», - йдеться у повідомленні.
Зараз заробітна плата керівника ПрАТ «Укргідроенерго» становить 781 960 грн на місяць. За інформацією з відкритих джерел, зарплата президента США Дональда Трампа становить $400 тис. на рік, нагадали в Мінекоенерго.
У профільному міністерстві зауважили, що розмір премій та посадовий оклад керівного складу ПрАТ «Укргідроенерго» визначається та встановлюється Наглядової радою, яка була створена влітку 2019 року ще попереднім урядом.
17 липня розпорядженням Володимира Гройсмана були призначені чотири незалежні члени наглядової ради після чого був підписаний новий контракт з керівником ПрАТ «Укргідроенерго», яким посадовий оклад генерального директора зріс більше ніж втричі. Також саме з липня можна спостерігати початок виплат мільйонних премій керівникам підприємства.
"Мінекоенерго не погоджується з такими діями і вважає неприпустимим нарахування та виплату захмарних і безпідставних грошових винагород у той час, коли прожитковий мінімум в країні станом на 1 січня 2020 року становить 2027 грн", - наголошується у повідомленні.http://dialogs.org.ua/people/34550/
умрет все это не родившись,особенно с таким отношением,как обыски и гонения на уже работающих айтишнегов