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Все про:імміграція (12) ІТ-індустрія (90) Борняков (1)

 В Україні з'явилася "грін-карта" для IT-фахівця, - заступник міністра цифрової трансформації Борняков

Сьогодні Кабінет міністрів підтримав встановлення квоти на імміграцію з-за кордону 5000 висококваліфікованих фахівців для працевлаштування в українських IТ-компаніях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на своїй сторінці в Facebook.

"В Україні стартує власна "грін-карта" - жовто-блакитна!", - написав він.

За словами Борнякова, це означає, що українським компаніям дозволено запросити на роботу 5000 фахівців, які зможуть:

  • отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому
  • їм не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;
  • їхнє працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;
  • вони не прив’язані до конкретних термінів перебування в Україні;
  • вони не прив’язані до конкретного місця роботи та посади;
  • ⠀вони мають можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;
  • ⠀вони зможуть відкривати ФОП!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФОПам-айтішникам РРО не знадобиться, - Верланов

"Щороку українські університети випускають 15-17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямів. Щороку в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для ІТішників. Навіть якщо кожного року буде працевлаштовано 100% випускників — нашим технологічним компаніям не вистачатиме фахівців. Відніміть від загальної кількість middle-senior спеціалістів, які їдуть працювати за кордон або воліють залишатися на фрілансі в американських гігантів — прірва розшириться ще більше", - зазначив Борняков.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн.

В Україні зявилася грін-карта для IT-фахівця, - заступник міністра цифрової трансформації Борняков 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178178
 
 
 Топ коментарі
 
А очередь на получение наверное уже 100000 человек....как бы не передрались программисты меж собой...
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Програміст з Анголи побив морду програмісту з Занзібару. А поки вони бились- грінкарту отримав програміст з Судану...
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А очередь на получение наверное уже 100000 человек....как бы не передрались программисты меж собой...
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Програміст з Анголи побив морду програмісту з Занзібару. А поки вони бились- грінкарту отримав програміст з Судану...
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Чомусь я думаю, що це будуть спеціалісти з росії, які звітують у ФСБ.
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І матимуть доступ до мереж аеропортів, обленерго та військових частин...
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может расчёт на индусов/пакистанцев? Их полно таких низкоквалифицированных, но я хз насколько им интересен переезд в Украину... может как "трамплин" в Европу?..
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Тільки є нюанс. Наші айтішники емігрують за кордон. Хто захоче їхати в Україну, якщо цього ж спеціаліста запрошують на кращих умовах в США та в розвинені країни Західної Європи?
Не грінкарти потрібні, а нормальна платня. І не така, що у айтішника 2к баксів, а у енергетика 500, а більш менш однакові.
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не представляю кто за 2k приедет в Украину.
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Индусы. Я сам из этой сферы и знаю что на внешнем рынке с нашими специалистами конкурируют именно они - сбивают цену ниже плинтуса.
По то, что не хватает специалистов - это бред! У нас на джуниора (специалист с минимальным опытом или вообще без него) хрен устроишься - хотят опыт работы не менее 2 лет и знание английского выше базового уровня
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Одне питання, що в тому міністерстві курять чи нюхають? Дивлячись на дубілета, дав Бог ХВамилію так і чується довб...б, так то не того "Космосом" назвали, це ж він перепис населення в Криму хоче здійснити за допомогою космічних сопутників.
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грин карта для ИТшнегов в Украину? Петросяны блин...
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Вообще ********?!
У нас айтишников и так хоть жопой жуй - никакого недостатка нет! Такой квотой и зарплатами наших айтишников можно привлечь в Украину только индусов! Которые составят конкуренцию нашим специалистам и оставят их без работы!!!
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Давно так не смеялся. Разница в зарплатах программистов с Европой и Америков в разы! Зачем им сюда ехать?
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Чомусь всі завжди думають, що вони роблять те, що декларують.....
Невже діссонанс між передвиборними обіцянками і реальними кроками за рік вас нічому не навчив?
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Дорога в никуда. Ведь речь не о токарях и фрезеровщиках (и т.д. и т.п. рабочих профессиях) - у нас же фактически нет производства материальных благ, а это единственный реальный способ наполнения бюджета развивающегося государства.
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А где министр? На кой ляд нам нужен зам. министра? Министра предъявите публике.
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Для тотальної дЗЕ-дЗЕ-талізації потрібна армія айтішників щоби навчити усіх бабусьок користуватися смартфонами.
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А 1,5к євро - це взагалі ні про що...зп junior'a навіть вища.
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Шо они там курят? Лучше бы разрешили айтишным ФОПам снимать свою честно заработанную валюту без ограничений, а не кормить банки и государство. Но нет, ****, эти зебилы занимаются диджитализацией вместо своих прямых обязанностей - чистки сортиров в головах телезрителей.
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О чем Вы говорите? Они сами эти сортиры создали и прилагают все усилия для дальнейшего укрепления оных.
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Уже пригласили КОЗЛОВ на должности начальников УКРПОЧТЫ и УКРЗАЛИЗНЫЦИ !
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Міністерство енергетики та захисту довкілля не підтримує виплати у розмірі $647,8 тис керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» у минулому році. Про це повідомляє Мінекоенерго у Facebook.
«Мінекоенерго не підтримує виплати у розмірі $647,8 тис. керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» у минулому році. Мінекоенерго стало відомо, що керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» рішенням Наглядової ради в грудні 2019 року було нараховано та виплачено понад 3 млн грн премії. За рік сума отриманої винагороди топчиновника склала понад 10 млн грн - це майже $430 тис без урахування заробітної плати. Водночас заробітна плата генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» з липня 2019 року зросла більше ніж в три рази, таким чином, загальний дохід високопосадовця за рік склав $647,8 тис.», - йдеться у повідомленні.
Зараз заробітна плата керівника ПрАТ «Укргідроенерго» становить 781 960 грн на місяць. За інформацією з відкритих джерел, зарплата президента США Дональда Трампа становить $400 тис. на рік, нагадали в Мінекоенерго.
У профільному міністерстві зауважили, що розмір премій та посадовий оклад керівного складу ПрАТ «Укргідроенерго» визначається та встановлюється Наглядової радою, яка була створена влітку 2019 року ще попереднім урядом.
17 липня розпорядженням Володимира Гройсмана були призначені чотири незалежні члени наглядової ради після чого був підписаний новий контракт з керівником ПрАТ «Укргідроенерго», яким посадовий оклад генерального директора зріс більше ніж втричі. Також саме з липня можна спостерігати початок виплат мільйонних премій керівникам підприємства.
"Мінекоенерго не погоджується з такими діями і вважає неприпустимим нарахування та виплату захмарних і безпідставних грошових винагород у той час, коли прожитковий мінімум в країні станом на 1 січня 2020 року становить 2027 грн", - наголошується у повідомленні.http://dialogs.org.ua/people/34550/
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отмените сначала грёбанный призыв по сути являющейся обобществлением/рабством мужчин. Или дайте возможность официально платить пошлины снимающие эту почётную обязанность.
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Дебил! Уже давно нет ограничений. Чего скулишь?
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это зеленые затеяли только потому,что им понравилось название-гринкарта В Україні з'явилася "грін-карта" для IT-фахівця, - заступник міністра цифрової трансформації Борняков - Цензор.НЕТ 1961.
умрет все это не родившись,особенно с таким отношением,как обыски и гонения на уже работающих айтишнегов
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Мабуть не вистачає голосів місцевих мерзотників щоб голосно капітулювати на якомусь "рехверендумі" або хочуть завезти пару дивізій "ІТ-шників" з-за поребрику
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Аххааха, ржали всем IT отделом. Зебилы, что с них взять, ума как у сверчка.
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"Братушек" наберут, прикрываясь сякими-такими конкурсами? Не?
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своих жопой жуй, но нет, нужно по всеми миру искать.
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