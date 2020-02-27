 "Укрзалізницю" залучать до ремонту і будівництва автодоріг, - "Укравтодор"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
За словами глави "Укравтодору" Олександра Кубракова, "Укравтодор" бере на себе координаційну роль для належного планування вантажних перевезень дорожньо-будівельними маршрутами "Укрзалізниці".
"Амбітні плани потребують злагодженої роботи державних і приватних установ і за умов розумної координації ми уникнемо затримок та зривів ремонтів"", - зазначив він.
Зазначається, що обмін інформацією про обсяги сировини, яку необхідно транспортувати, календарний план ремонтів буде відбуватися на базі "Укравтодору" з метою централізованого планування усіх робіт.
тудух-тудух, тидищ-тидищ...
В нем когда-то правил племянник Брежнева, потом он уехал в рашу и стал там министром транспорта ( уже в 21 веке) очень уважаемым
Был с очень хорошим образованием. Трест строил по всей Украине Железные дороги и мосты
В каждой области были управления
Потом донецкие его РЕЙДАНУЛИ , перевезли куда-то в район вроде Уманской. В бывшем здании сделали офигенный ремонт и ПРОДАЛИ
И ТАКОЙ ЦИРК ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ . Кто будет строить - опять белорусы ? .
Гугл в помощь
А умного руководителя - специалиста отправили на пенсию,
После рейдерских захватов ВСЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕСТЫ меняют направление деятельности и начинают заниматься ерундой- строить дома
СЕРЬЕЗНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАНРИМАТЬСЯ В УКРАИНЕ УЖЕ НЕКОМУ
Хіба, що покращити індекс мобільності населення, збільшивши вдвоє вартість квитка.