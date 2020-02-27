EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1272  23
Все про:дороги (860) Укравтодор (201) Укрзалізниця (933) Кубраков Олександр (7)

 "Укрзалізницю" залучать до ремонту і будівництва автодоріг, - "Укравтодор"

"Укравтодор" буде координувати роботу "Укрзалізниці" для того, щоб підприємство вчасно доставляло вантажі, необхідні для будівництва і ремонту доріг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами глави "Укравтодору" Олександра Кубракова, "Укравтодор" бере на себе координаційну роль для належного планування вантажних перевезень дорожньо-будівельними маршрутами "Укрзалізниці".

"Амбітні плани потребують злагодженої роботи державних і приватних установ і за умов розумної координації ми уникнемо затримок та зривів ремонтів"", - зазначив він.

Зазначається, що обмін інформацією про обсяги сировини, яку необхідно транспортувати, календарний план ремонтів буде відбуватися на базі "Укравтодору" з метою централізованого планування усіх робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 17 областях стартували ремонтні роботи на 68 дорожніх об'єктах, - "Укравтодор". КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178176
 
 
 Топ коментарі
 
А автодор на шпали та рельси! Вже не смішно в цирку після 95го кварталу!
 показати весь коментар
 
Логично! По существующим ныне дорогам и так машина едет, как по шпалам...
 показати весь коментар
 
і буде в нас на дорогах:
тудух-тудух, тидищ-тидищ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ось ще як автомобілісти залізницею керувати почнуть,ось тоді заживемо!!!
 показати весь коментар
 
Такая координация обойдется Укравтодору и всея Украине минус тысячи километров дорог.
 показати весь коментар
 
А автодор на шпали та рельси! Вже не смішно в цирку після 95го кварталу!
 показати весь коментар
 
 
Логично! По существующим ныне дорогам и так машина едет, как по шпалам...
 показати весь коментар
 
 
серОжа лещ уже накладные карманы себе пришил наверное...для бабла...
 показати весь коментар
 
Был такой трест ЮГО-ЗАПАД ТРАНС СТРОЙ ( Киев ул. Ветрова)
В нем когда-то правил племянник Брежнева, потом он уехал в рашу и стал там министром транспорта ( уже в 21 веке) очень уважаемым
Был с очень хорошим образованием. Трест строил по всей Украине Железные дороги и мосты
В каждой области были управления
Потом донецкие его РЕЙДАНУЛИ , перевезли куда-то в район вроде Уманской. В бывшем здании сделали офигенный ремонт и ПРОДАЛИ
И ТАКОЙ ЦИРК ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ . Кто будет строить - опять белорусы ? .
 показати весь коментар
 
 
Это вы про Железняка? Не помню его биографии, но министром транспорта он у них не был, главрй ОСЖД. А свалил потому что проворовался. Его племянник, кстати, сейчас первый зам Юго-Западной.
 показати весь коментар
 
Нет - жто фамилия Брежнев ВЛАДИМИР . Заканчивал одесский строительный
Гугл в помощь
 показати весь коментар
 
Он минтрансстрой возглавлял, а не минтранс.
 показати весь коментар
 
Трест МОСТОСТРОЙ рейданул торговец водкой из Винницы и любитель коней. Подружился с сыном головы треста и так решил вопрос
А умного руководителя - специалиста отправили на пенсию,
После рейдерских захватов ВСЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕСТЫ меняют направление деятельности и начинают заниматься ерундой- строить дома
СЕРЬЕЗНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАНРИМАТЬСЯ В УКРАИНЕ УЖЕ НЕКОМУ
 показати весь коментар
 
Еще можно и авиацию привлечь - сбрасывать щебенку. Это же они бомбили наши дороги? Мне, послезавтра, надо ехать к родителям, а это опять испытание, 70 км, по убитой дороге, ремонт которой откладывают уже не один год.
 показати весь коментар
 
 
ааа! а я думал, что по автодорогам теперь и поезда будут ездить....
 показати весь коментар
 
Надо еще сюда приписать и космическую отрасль, и не забыть о создании концессии на сооружение автодорог на Луне
 показати весь коментар
 
Замало грошви розкрадено ,підключать до розкрадання за новою тематикою "Укрзалізницю" залучать до ремонту і будівництва автодоріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7522 Уря "Укрзалізницю" залучать до ремонту і будівництва автодоріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8005
 показати весь коментар
 
Правильно, ************ залізні дороги вже побудовані, що Укрзалізниці ще залишається робити.
Хіба, що покращити індекс мобільності населення, збільшивши вдвоє вартість квитка.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору