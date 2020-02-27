 Після окупації Криму РФ видобула з належних Україні родовищ 10,4 млрд м³ газу, - "Чорноморнафтогаз"

Про це 26 лютого на енергетичному форумі в Києві повідомила генеральний директор державної компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"За ці роки, з 2014-го по 2019-й, Російська Федерація видобула з родовищ, які належать Україні, 10,4 млрд м³", - сказала вона.
За даними керівниці "Чорноморнафтогазу", обсяг видобутку щороку знижується, зокрема через міжнародні санкції.
Нєжнова зазначила, що у 2014 році Росія видобула на українській території 2 млрд м³ газу, а 2019-го – уже 1,5 млрд м³.
А якщо без жартів, то воду на Крим, поки він окупований, не можна давати навіть за великі гроші, бо це, по-перше, порушення норм Женевської Конвенції (ст.54), по-друге, фактичне визнання окупації, а по-третє - просто аморально.
РАШУ как лоскутное государство, развалить легко ЕСЛИ МИР ЗАХОЧЕТ , но могут побоятся армии кацапских бомжей(120 млн) которые начнут лазить по свету и разносить туберкулёз
Почему то в странах НЕ ЗАСЕЯННЫХ ФСБ - нет скандалов с прослушкой. А в Украине Ермак поручил прослушать Гончарука и все об этом молчат
А КТО ПИСАЛ ?
И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ - предлагаю сразу В МЕТИНВЕСТЕ забрать колючей проволоки для резервации . Территория большая- проволоки надо много. Ахметов как патриот должен это понимать - его и так вся Украина содержит
Они вернут газ взад в обмен на воду.... хм, а это идея(пишет письмо Зеленскому)
Вас в ГУГЛі забанили?
А в первую очередь - ихний кремль, ихними же руками, под нашим присмотром,
по кирпичику разберем и заставим их мостить этими кирпичами разбомбленные
украинские дороги.
Даптєстан треба задовбувати рішеннями авторитетних судових інстанцій, тим паче, що Україна має повне право на відшкодування завданих окупацією збитків.