 Після окупації Криму РФ видобула з належних Україні родовищ 10,4 млрд м³ газу, - "Чорноморнафтогаз"

Про це 26 лютого на енергетичному форумі в Києві повідомила генеральний директор державної компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"За ці роки, з 2014-го по 2019-й, Російська Федерація видобула з родовищ, які належать Україні, 10,4 млрд м³", - сказала вона.

За даними керівниці "Чорноморнафтогазу", обсяг видобутку щороку знижується, зокрема через міжнародні санкції.

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Нєжнова зазначила, що у 2014 році Росія видобула на українській території 2 млрд м³ газу, а 2019-го – уже 1,5 млрд м³.