 У МЗС підтвердили зараження українки коронавірусом в Італії

Про це повідомив "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.
"У Неаполі підтверджено два випадки зараження коронавірусом, один з них - у 26-річної українки, яка працює на півночі в Кремоні і їздила на південь провідати батьків у Чіленто/Салерно. Позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою "Спаланцані" в Римі", - зазначив він.
Директор департаменту поінформував, що хвора українка перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан некритичний. Родичів, яких вона провідувала, помістили на карантин.
Погорельцев також повідомив, що Генконсульство України в Неаполі підтримує контакт з місцевим штабом.
Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19.
правда белорусской мовы наверное не знает)
зато йо-каешь отлично.
Лишнехромосомное, где это записано, что украинские идиоты умнее идиотов в любой другой стране?
не "ваяю" тому що апостроф у нас тупо на клавіатурі незручний. + по-кацапськи елементарно швидше пишеться.
якшо всьо читаєш переважно по-путінському язику, то й писати швидше на нім сі получає?
нє, ну реально, так просто швидше і зручніше(на вибори три крайніх - не ходив), яка різниця?
блогерша писала когда сбили рашики наш ИЛ-76 с десантниками и экипажем, то наше "консульство" в Вене, даже не повязало на флаг черную ленту, не говоря уже о том шоб приспустить. купила цветы и положила им под ограду.
по блату устраиваются туда походу. там и диппочта не проверяется, хотя было тут - поймали мужика работницы консульства Словении что-ли, на границе - пол-буса сигарет нашли.
Я й сказав - русня збила літак а "наші" навіть прапор не перев.язали не кажучи шоб приспустить.
https://fakty.ua/259785-prokuratura-perekvalificirovala-delo-o-diplomaticheskoj-kontrabande
ну да, а то я подумал уже шо мущинка села....
"нарид" это верное слово - ака "эээ, все твари и воры и взяточники - Геть" и "Вот дурак чиновник шо не взял хабар, я бы на его месте не прогадал"
как же противно то....
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Это вам не камень в автобусс бросить ..?11!!..
?? https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35843eb1a88584772592d6c9be9130149f6fd5828459449ec77423aa.gif
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Вот руцкие тесты на вирус классные, не определяют там сразу -, но бабло качают..