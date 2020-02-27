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 Суспільство, За кордоном
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 У МЗС підтвердили зараження українки коронавірусом в Італії

Міністерство закордонних справ України підтвердило наявність коронавірусу у 26-річної українки, яка працює в Італії, і запевнило, що її стан некритичний.

Про це повідомив "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"У Неаполі підтверджено два випадки зараження коронавірусом, один з них - у 26-річної українки, яка працює на півночі в Кремоні і їздила на південь провідати батьків у Чіленто/Салерно. Позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою "Спаланцані" в Римі", - зазначив він.

Директор департаменту поінформував, що хвора українка перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан некритичний. Родичів, яких вона провідувала, помістили на карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453

Погорельцев також повідомив, що Генконсульство України в Неаполі підтримує контакт з місцевим штабом.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178172
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю вірус вже ходить по Україні - просто рівень нашої медицини не дає змогу його виявити.
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даже если и подтвердят, замалчивать будут на сколько это возможно долго ..
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о! так срочно эвакуируйте её сюда на обосрацию.
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Думаю вірус вже ходить по Україні - просто рівень нашої медицини не дає змогу його виявити.
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даже если и подтвердят, замалчивать будут на сколько это возможно долго ..
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Какая она украинка, если родители тоже в Италии?
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Чтобы ты не обижался, если я тебе не говорил, то скажу сейчас - я не всегда идиотам отвечаю, чтобы ты знал на будущее.
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*Пральна *..я теж з москалями не спілкуюся . У МЗС підтвердили зараження українки коронавірусом в Італії - Цензор.НЕТ 7075
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Ты пишешь под беларуским флагом, какой же ты украинец?
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ну его не угораздило стыдиться как мы тут, просто пишет себе.
правда белорусской мовы наверное не знает)
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Лишнехромосомное, а ещё я не полностью знаю таблицу умножения. :D
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нё знаю, можёт и нё знаё.тё
зато йо-каешь отлично.
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Лишнехромсомное, у тебя ещё много открытий в запасе?
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да, есть одно - на украинском сайте украинца обсерает какой-то манкурт.... п.н.х.(расшифровать, или для тебя это "открытие")
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Лишнехромосомное, в каких правилах записано, что это - украинский сайт?
Лишнехромосомное, где это записано, что украинские идиоты умнее идиотов в любой другой стране?
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В нього мова "методична", з шоколадним діалектом.
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Давайте не будемо - ви під українським прапором теж не на державній ваяєте. У МЗС підтвердили зараження українки коронавірусом в Італії - Цензор.НЕТ 2676
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ви єврей?
не "ваяю" тому що апостроф у нас тупо на клавіатурі незручний. + по-кацапськи елементарно швидше пишеться.
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А ти без апострофа спробуй, ми зрозуміємо та за помилку вважати не будемо. Абіщаю.
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а кому воно треба - писати повільніш?
якшо всьо читаєш переважно по-путінському язику, то й писати швидше на нім сі получає?
нє, ну реально, так просто швидше і зручніше(на вибори три крайніх - не ходив), яка різниця?
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Не треба себе виправдовувати. Так і кажи: не хочу писати українською, бо вона мені не рідна. Тоді й інших не засуджуй. Принаймі, так буде чесно.
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рідна, але знаючи нашу історію, розумію вже тих шо передєлувались на кацапів, та навіть на турків. бо є картинка, впадлу шукати, типу чувак йде по грабл*х(а їх дофіга). ось це про нас.
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територіально це Італія. у нас теж інозмемці в Санжарах.
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о! так срочно эвакуируйте её сюда на обосрацию.
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"консульство"..... тьху

блогерша писала когда сбили рашики наш ИЛ-76 с десантниками и экипажем, то наше "консульство" в Вене, даже не повязало на флаг черную ленту, не говоря уже о том шоб приспустить. купила цветы и положила им под ограду.
по блату устраиваются туда походу. там и диппочта не проверяется, хотя было тут - поймали мужика работницы консульства Словении что-ли, на границе - пол-буса сигарет нашли.
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ну а что такого? я давно читал это, может под ворота, но основное - не приспустили флаг, запомнил.
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тоді ще все було під коандуванням кацапів, а інши обирали сторону.
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Консульство шолі?

Я й сказав - русня збила літак а "наші" навіть прапор не перев.язали не кажучи шоб приспустить.
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нашли контабанду, запротоколировали. Но дело в суде она выиграла. Прокуратура закрыла дело. Оболгали ее, однако)) Здесь все покупается.
https://fakty.ua/259785-prokuratura-perekvalificirovala-delo-o-diplomaticheskoj-kontrabande
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ну да, а то я подумал уже шо мущинка села....
"нарид" это верное слово - ака "эээ, все твари и воры и взяточники - Геть" и "Вот дурак чиновник шо не взял хабар, я бы на его месте не прогадал"

как же противно то....
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скажите с какого она города в Украине?)))
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Началось,сюда её не привозить,у неё есть медстраховка,пусть итальяшки её лечат.
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я вас расстрою: люди сотнями сами из Италии каждый день приезжают...
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Звісно, при виборі де лікуватись, всі вибирають Україну.
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Нет, мы своих не бросаем. Ее и родителей сюда срочно спецрейсом. В Китае наших тоже никто не отказывался лечить в случае болезни.
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ну так в чём дело? эвакуируйте её сюда скорее !
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Українці розбіглися по світу, як ті таргани. А от сиділа би вдома, може і не захворіла би. В Україні коронавірусу немає, Звєздецька казала. Вона там у Санжарах краще за всіх в курсє дєла.
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На росции - ФАШИССКОЙ убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом... ..
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Это вам не камень в автобусс бросить ..?11!!..

?? https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35843eb1a88584772592d6c9be9130149f6fd5828459449ec77423aa.gif

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Перша українка госпіталізована з вірусом в Італії
Вот руцкие тесты на вирус классные, не определяют там сразу -, но бабло качают..
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