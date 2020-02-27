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Все про:вірус (321) Італія (378) COVID-19 (362)

 В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453

За добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать зведені фахівцями Університету Джона Гопкінса дані, опубліковані на сайті Gis and Data.

25 лютого кількість заражених в Італії становила 322 особи, сьогодні - 453 хворих, померли 12 осіб, 3 - одужали.

Також читайте: Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178163
 
 
 Топ коментарі
 
и как ты за ним гоняться собрался и водкой поить?
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В основному бууть тестувати сирою землею на цвинтарі.
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Хорошо что у нас этого нету.
Даже вирус сюда боится попа.дать В Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453 - Цензор.НЕТ 3973
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так вы определитесь - 453 или 553? или уже "какая разница"?
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сотней больше сотней меньше - люди это статистика
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А где можно узнать статистику сколько в Украине за сутки попадает в больницы с пневмонией?
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лучше по моргам поинтересуйся, в Европе по деньгам полный безлимит и есть больные и умершие, у наших дураков есть только зелёнка и клизма и вируса нет и медицинских масок в аптеках нет, сегодня купил на всю семью респираторы N95 запасные фильтры и очки не ждите от этих уродов ничего, покупайте всё сами.
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та да. уже страшновато в маркет заходить.
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Только что пришла знакомая из поликлиники, говорит, что людей почти нет. Никогда такого не было. Недоумевает.
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Есть, и давно, и везде. Просто никого не тестируют на этот вирус.
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Если этот процесс не остановить, то нас ждут грустные времена. Хотя в Украине они уже давно настали.
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Будем жить как в каменном веке - 30 - 35 лет и капец. Мементо море (с).
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Зато прикольно. Хоть посмеемся. Представляю, как бы Пороха рвали сейчас за преступную бездеятельность.
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не надо представлять, Порох закидал кацапов гробами и остановил орду, у Пороха огромная поддержка в Европе и Америке, что есть у твоего клоуна? никуя, только шапито 95, поэтому и вируса до сих пор нет и тестов нет никуя нет.
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Скорей всего в Укарине ещё больще, просто у нас об этом не знают
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*Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста*(с)---- Похоже, что кто то умышленно раздувает истерию.
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Возраст заболевших и умерших не наталкивает ни на какие мысли?

"В Украине вторую неделю подряд жертвами гриппа стали 10 человек. Эпидпорог превышен почти на 20%.
За неделю с 17 по 23 февраля в Украине из-за осложнений после заболевания гриппом умерли 10 человек, сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 26 февраля."(с)
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хотя бы для увеличения количества лайков под роликом
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Почитал что вирус умирает от этилового спирта, купил ящик водки.)
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и как ты за ним гоняться собрался и водкой поить?
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я тоже 10 литров взял, разведу до 70% буду кота брызгать))) шутки)) но хотелось его просто выпить после этой эпидемии.
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70% как раз "боярка" имеет. довольно неплохая штука, если честно, только шо выжрал кстати В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453 - Цензор.НЕТ 2154
с компотом смешать треть баночки и одним глотком выпить - нормально.
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А чаго? просто все смеются с "братьев" шо те глушат "боярку"(и становятся боярами), я решил попробовать - неплохо так, т.к. выпить не дурак.
понятно шо хрень, но бюджетненько ващет(если найти где дешевле то))
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Борюсік! Молодець! Печінка від настою глоду відвалиться, але тиск буде як у космонавта - 120/80. В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453 - Цензор.НЕТ 9556
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да мне нас...
был такой деятель - Хасан Насралла. и в Египте любимец совка - ибн Насер.
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конечно лечат зелёнкой, на лобике крестик рисуют и вируса сразу нет.
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Ось воно яке - обличчя смерті в окулярах. В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453 - Цензор.НЕТ 4750
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Та який там вирок? Тупа хмизда, яка завдяки зеленій біомасі дорвалась до влади незабаром получить міцного пендаля разом з іншими дубінськими, бужанськими та зеленськими.
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Вона не тупа. Тупу ФСБ на роботу не взяло б.
А старт вона взяла завдяки Міші Укуреному, він же Карлсон.
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Доречі, він міг сам нам привезти з Італії цей коронавірус, бо був там ще до початку епідемії.
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Коронавірус різновидність грипу. Тільки і всього.
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угу, Китай потерял как 10 бюджетов Украины, да, грипп, можете мне поверить.
из-за гриппа обосрался Ымператор Си даже.
И только Путину побоку почему-то В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453 - Цензор.НЕТ 1068
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кацапов никто не считает, тыщей больше тыщей меньше куйня, пол ростова в гробах и ничё маньки новых наплюют, Китай вывалил месяц назад 6 мыльярдов и результат известен, что будет с голой жопой у нас уже и так понятно.
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Дубинский с 2 недели назад высрал: если эта ***** попадет сюда, то мы все ******(помрем). Я вот не боюсь, кхе-кхе(бежит к Супрун и моСкалецкой)
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Истерия с короновирусом - хорошо спланированная спецоперация , главными действующими лицами в которой сделали СМИ.
Цель этой спецоперации - посеять панику в Европе, что бы она закрыла глаза на последующие действия России - захват Беларуси, Прибалтики и Украины.
Что бы этого избежать, необходимо прилюдно ликвидировать Путина, тогда весь их сценарий рухнет.
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какая истерия? ты на препаратах? причём тут твоё ***** к китайской лаборатории в Ухане.
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