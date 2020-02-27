 В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать зведені фахівцями Університету Джона Гопкінса дані, опубліковані на сайті Gis and Data.

25 лютого кількість заражених в Італії становила 322 особи, сьогодні - 453 хворих, померли 12 осіб, 3 - одужали.

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