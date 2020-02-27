 В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать зведені фахівцями Університету Джона Гопкінса дані, опубліковані на сайті Gis and Data.
25 лютого кількість заражених в Італії становила 322 особи, сьогодні - 453 хворих, померли 12 осіб, 3 - одужали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать зведені фахівцями Університету Джона Гопкінса дані, опубліковані на сайті Gis and Data.
25 лютого кількість заражених в Італії становила 322 особи, сьогодні - 453 хворих, померли 12 осіб, 3 - одужали.
Даже вирус сюда боится попа.дать
"В Украине вторую неделю подряд жертвами гриппа стали 10 человек. Эпидпорог превышен почти на 20%.
За неделю с 17 по 23 февраля в Украине из-за осложнений после заболевания гриппом умерли 10 человек, сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 26 февраля."(с)
с компотом смешать треть баночки и одним глотком выпить - нормально.
понятно шо хрень, но бюджетненько ващет(если найти где дешевле то))
был такой деятель - Хасан Насралла. и в Египте любимец совка - ибн Насер.
А старт вона взяла завдяки Міші Укуреному, він же Карлсон.
из-за гриппа обосрался Ымператор Си даже.
И только Путину побоку почему-то
Цель этой спецоперации - посеять панику в Европе, что бы она закрыла глаза на последующие действия России - захват Беларуси, Прибалтики и Украины.
Что бы этого избежать, необходимо прилюдно ликвидировать Путина, тогда весь их сценарий рухнет.