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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Данія (94) Македонія (38) COVID-19 (362)

 У Данії та Північній Македонії зафіксували перші випадки коронавірусу

Перший випадок коронавірусу COVID-19 виявлено в Північній Македонії.

Підтверджено перший випадок коронавірусу на території Північної Македонії. Йдеться про жінку 1970 року народження, яка деякий час перебувала в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За словами міністра охорони здоров'я країни Венко Філіпче, жінка протягом місяця перебувала у родичів в Італії. Вона хворіла два тижні, в зв'язку з чим пройшла первинну перевірку на вірус в італійській клініці. Після повернення до Північної Македонії жінка негайно звернулася в інфекційну лікарню.

Міністр додав, що інкубаційний період у хворої вже пройшов, тому небезпеки передачі вірусу немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ

Також повідомляється про перший випадок зараження вірусом Covid-19 у Данії.

"У Данії підтвердили перший випадок зараження людини коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пацієнт є працівником данського телемовника TV2.

Чоловік повернувся з відпустки на півночі Італії в понеділок, а в середу у нього почали з’являтися симптоми захворювання. Зараз він перебуває на карантині у своєму будинку на сході Данії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили в Естонії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178160
 
 
 Топ коментарі
 
Просто нужно перестать чихать))))
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В Новых Санжарах тоже китайцы?
Средневековая логика...
Всех китайцев на костер?
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Вирусы были..есть..и будут
Просто кто то на очень высоком уровне решил нагнать страху на темных и зашоренных людишек
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все незя ,месяца три, в Европу ездить - переживем))
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Не, ну можно в голове прекратить чихать и обрести легкость мысли... прецеденты были...
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Даешь пандемию всегалактического массштаба?
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у Німеччині канікули, коли усі повернуться з лижних курортів - буде весело.
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Эти тараканы китацы разбрелись по всему миру ,,,,,,,,,,,, они что сговорились?
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В Новых Санжарах тоже китайцы?
Средневековая логика...
Всех китайцев на костер?
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Оказалось, что мтллиарду сговориться проще, чем 40 млн. Потому что среди 40 млн всегда найдется 73-процентное больгинство...
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китайцьі учатся и жвут везьде. как и итальяшки. они ездят на сторческую родну. как все.
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Илон Маск не успел построить свою межгалактическую вундервафлю.
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Я вот просматриваю новости и вижу в этой заразе приговор. А имеются ли сведения о симптоматике? Течении болезни? Ведь пневмония относится к осложнениям, но и она излечима. А в иных случаях наступает выздоровление без осложнений... вот и хотелось бы больше узнать не из апокалиптических страшилок, а из непредвзятой инфо. Простолюдин напуган... Цензор, просвети простого людина...
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Вирусы были..есть..и будут
Просто кто то на очень высоком уровне решил нагнать страху на темных и зашоренных людишек
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Большинство населения нашего шарика предпочитают жить в стадах...а не стаях
Вот их с регулярностью и стригут под разными предлогами

Вот интересно кто первый изобретет чудо лики от этой хвори ужасной?
Кто и за сколько спасет новый Вавилон?))
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странно ожидать в борделе проповедь. для просвещения есть сайты МОЗ. а тут за другим собираются..
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та нет ничего на сайтах моз кроме рапортов о готовности в Черкасах и бесконтактных проверках температуры пограничниками... меня это действительно настораживает, поскольку, зная статус кво отечественной медицины и пройдя недавно "лечение" в стационаре, моя обеспокоенность вполне обоснована.
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Беги в аптеку и скупай йод...валидол...и прочие бинты и повязки))))
Фармацевты стоя апплодируют этой панике...
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а ты пей ржавую воду и вешай на шею магнит...
От же мля вредный...
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Долгий инкубационный период, вирус у части пациентов хакает легкие и они отказывают. Двадцать процентов нуждаются в медпомощи.
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Весь мир обосрался от мифического короновируса от которого умирает каждый 10 инфицированный...
При этом всем пофиг на реальный телевирус поражающий порядка 73% поголовя некоторых стран)))
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цифра меньше. только проблема в легкости передаваимости.
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Шо ты всё вокруг да около. Пора бы резать правду по матке! Индия? Индия!
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это не вирус. это длина очереди за всем чем угодно, кроме мозгов.
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кстати? а Эболу уже победили? что-то о ней не слышно с 2015-го года.
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Не победили. Ряд инфекций не могут вылечить уже лет пятьдесят. Опасаются что этот вирус из таких. Эбола прекрасно себя чувствует там где она живет сейчас, но очаг локализован.
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